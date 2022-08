Fischliebhaber können sich freuen: Am Donnerstag (25.8.) ist auf Mallorca die Fangzeit der Goldmakrele angelaufen. Bis in den Oktober hinein dürfen die Fischer sich bei ihren Ausfahrten auf den beliebten Fisch konzentrieren. „Ab Freitag (26.8.) wird die Goldmakrele auf den Märkten, in Fischläden und Kaufhäusern zu haben sein“, so Pedro Mercant, Vorsitzender des Fischereiverbunds Opmallorcamar.

Auch zahlreiche Restaurants dürften die llampuga in den kommenden Tagen in ihr Angebot aufnehmen. Der Direktverkauf am Hafen der Goldmakrelen-Hochburg Cala Ratjada wird aufgrund der Umbaumaßnahmen des Hafengeländes aktuell nicht angeboten. 100 Tonnen werden dieses Jahr gefangen Anders als im vergangenen Jahr, als die 34 Schiffe, die Opmallorcamar angehören, nur 71 Tonnen llampuga an Land brachten, prophezeit die Vereinigung für dieses Jahr eine gute Fangsaison: Erwartet werden rund 100 Tonnen Goldmakrele. Der Fisch ist vor allem wegen seiner zarten Konsistenz und des günstigen Verkaufspreises beliebt.