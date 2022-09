Strahlende Sonne am Himmel, viele Zuschauer und mit dem Suculenta im Hafen von Sóller ein schöner Austragungsort für den zweiten Gamba-Wettbewerb, den Gastrojournalist Andoni Sarriegi in Zusammenarbeit mit dem Tourismusbüro von Sóller ins Leben gerufen hat. Die dunkelroten Garnelen, die vor der Nordküste von Mallorca gefangen werden, sind eine Delikatesse, auf der Insel werden sie gerne als die besten Spaniens oder gar des Mittelmeers bezeichnet.

2021 konnte Raúl Linares (Restaurant Voro) mit seiner Kreation überzeugen, diesmal holte sich am Montag (19.9.) Ricardo Rossi vom Restaurant Frédéric im Hotel Valldemossa vor Antonio Guerra vom Restaurant Es Fum (St. Regis Mardavall) den ersten Platz, der nicht nur mit der Ehre, sondern auch mit 1.500 Euro Preisgeld verknüpft war.

Gewinner holte alles aus der Garnele heraus

Insgesamt hatten 39 Kandidaten aus 13 Regionen Spaniens Rezepte eingereicht. Ins Finale schafften es sechs Kandidaten, die ihr Gericht live auf der Dachterrasse des Lokals zubereiteten. Das Gewinner-Gericht besteht aus vielen Komponenten: einer in Olivenöl und Orangensaft konfierten roten Garnele, Ravioli mit einer Garnelen-Consommé und Garnelen-Kokosschaum sowie knusprigem Brot mit Sobrassada.

In der diesjährigen Jury saßen Susi Díaz, eine renommierte Sterneköchin vom Festland (Restaurant La Finca in Elche), die auch als Jurorin der Fernsehreihe Top Chef bekannt ist. Desweiteren Sternekoch Raúl Resino sowie die Inselköche Álvaro Salazar (2-Sterne-Restaurant Voro in Canyamel), Cati Pieras (Restaurant DaiCa in Llubí) und Lourdes Plana (Präsidentin der Real Academia de Gastronomía).