Sie steht für Öl von der Insel mit Gütesiegel: Die Olivenöl-Kontrollbehörde DO Oli Mallorca hat am Donnerstag (29.9.) bei einer Veranstaltung in Can Tàpera ihr 20-jähriges Bestehen gefeiert. "20 Jahre Herkunftsbezeichnung – das bedeutet, dass wir die Jugendjahre hinter uns haben und uns endgültig niederlassen", sagte Joan Mayol, Olivenöl-Produzent und Präsident der Organisation.

Nach zwei Jahrzehnten habe sich die D.O. Oli Mallorca der Herausforderung gestellt, auf den Esstischen der Familien und Restaurants auf der Insel präsenter zu sein. Aus diesem Grund versicherte der Präsident: "Wir setzen uns dafür ein, die maximale Qualität des Öls zu erhalten, die Gastronomie mit all unserer Begeisterung zu bedienen und zu einer gesünderen Ernährung aller Inselbewohner beizutragen." Gute Qualität des diesjährigen Olivenöls Joan Mayol erklärte, dass sich das mallorquinische Olivenöl endgültig etabliert habe: "Wir haben das Prestige erreicht, das die ganze Arbeit hinter der D.O. Oli Mallorca verdient." Denn es gebe mehr als tausend Familienbetriebe, die Oliven für die Ölproduktion anbauen. Daher gehe es nicht nur um einige wenige Unternehmen, sondern um eine wichtige soziale Basis, die es zu festigen gelte. Denn der Präsident bedauerte auch, dass die diesjährige Kampagne nicht sonderlich gut verlaufen sei. "Das Wetter war nicht gerade günstig. Im Trockenfeldbau ist die Produktion gering, aber wir haben den Vorteil, dass das Wetter auch der große Feind der Olivenfliege war, so dass die Qualität gut sein wird." Im Rahmen der Feierlichkeiten mit 150 Teilnehmern überreichte die D.O. Oli Mallorca 20 Urkunden, um sich für die Unterstützung von denjenigen zu bedanken, die sie seit zwei Jahrzehnten auf ihrem Weg begleiten. An der Veranstaltung nahmen etwa die Landwirtschaftsministerin Mae de la Concha sowie die Inselratspräsidentin Catalina Cladera teil. 20 Urkunden für die Unterstützer Unter den Geehrten befinden sich fünf Personen, die bereits seit 20 Jahren bei der D.O. registriert sind: Pep Solivellas, Tomeu Arbona, Pere Joan Suau, Magdalena Seguí und Lluís Bezzina. Eine besondere Erwähnung galt auch den Vermarktern, die das Produkt von Anfang an unterstützt haben, wie Fet a Sóller, Eroski, Dufree und El Corte Inglés. Zudem wollte Oli de Mallorca die Medien auszeichnen, die ebenfalls dazu beigetragen haben, die Arbeit der Kontrollbehörde bekannt zu machen, wie die MZ-Schwesterzeitung Diario de Mallorca, deren Urkunde von der Chefredakteurin Marisa Goñi entgegengenommen wurde. Última Hora, IB3 Televisió und die Journalistin Conxa Rosillo wurden ebenfalls ausgezeichnet. Eine weitere Urkunde, die im Laufe des Abends verliehen wurde, ging an Mateu Morro, der 2002 als Landwirtschaftsminister das Dekret zur Einführung der Ursprungsbezeichnung unterzeichnete. Auch die Produzentin Catalina Alcina, der Koch Koldo Royo, der Techniker Federico Martín und Joan Font, Vorsitzender der Promoció Econòmica i Producte Local, wurden geehrt. Der Ehrenpräsident der D.O. Oli de Mallorca, Pep Oliver, war an diesem besonderen Tag ebenfalls anwesend. Urkunden wurden auch an Toni Piña und Sebastià Solivellas verliehen, die ehemals den Vorsitz der Organisation innehatten. Nach dem institutionellen Akt stießen die Gäste bei einem Abendessen mit Musik von Marta Elka und Toni Pastor auf das 20-jährige Bestehen der D.O. an. /bro