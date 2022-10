Im Rahmen der "II. Fira Cervesa Artesana Balear" (II. Craftbier-Messe der Balearen), bei der verschiedenste Biere verkostet werden konnten, sind am Wochenende in Can Picafort auch die Preise für die Gewinner der 7. Ausgabe des Internationalen Craftbier-Wettbewerbs (CICA) vergeben worden. Der Wettbewerb war am 16., 17. und 18. September im Hotel Zafira Mallorca in Can Picafort abgehalten worden.

Während des dreitägigen Wettbewerbs hatten 24 internationale Juroren die Aufgabe, 358 Biere von 98 Brauereien aus aller Welt anhand von Kriterien wie Aroma, Aussehen und Geschmack zu beurteilen. Auch 35 Biere von elf balearischen Brauereien waren dabei. Das "beste Bier" dieser Ausgabe stammt allerdings nicht von Mallorca oder den Nachbarinseln: Es heißt "Dolça Sour" und kommt von der katalanischen Brauerei Cervesa Màger. Die "beste Brauerei der Balearen" kommt nicht von Mallorca Die Brauerei "Sevebrau" aus Badajoz (Extremadura) konnte sich über den Titel der "Besten Brauerei" freuen. Und die Brauerei "Ibosim" von Ibiza machte in der Kategorie der "Besten Brauerei der Balearen" das Rennen. Dazu gibt es einen Preis für Newcomer im Craft-Beer-Gewerbe, die im Jahr 2022 gestartet sind: Hier wurde die Brauerei "Submarina" zum Sieger gekürt. Sogar ein Önologe konnte eine Auszeichung für sein Lebenswerk entgegennehmen: Luis Vida ist ein leidenschaftlicher Kenner von Gärung und Hefen und bezeichnet sich selbst als Doppelprofi. Seit seinen Anfängen hat ihn sein Leben in die Welt des Weins, des Apfelweins und im letzten Jahrzehnt auch des Biers geführt. Auch einen neuen Preis gab es bei dieser Ausgabe, nämlich für das "beste Öko-Bier", das nur mit ökologischen Zutaten gebraut wurde. Der Gewinner heißt "Blat Eco" und ist ein Bier der Brauerei Lo Vilot. /bro