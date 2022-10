Immer nur Tapas essen ist langweilig: Palma de Mallorca feiert mit einem gastronomischen Event zum achten Mal seine belegten Brötchen, die sogenannten llonguets. Am Mittwoch, den 19. Oktober startet eine neue Ausgabe der Ruta del Llonguet. Jeden Mittwoch bis zum 14. Dezember bekommen Sie dann in den 33 teilnehmenden Bäckereien der Stadt ein Brötchen mitsamt Getränk zum Preis von 3,75 Euro. Manche Bäckereien bieten jede Woche eine neue Kreation an.

Der Preis für das beliebte Angebot ist im Vergleich zu vergangenem Jahr um 75 Cent gestiegen. Grund dafür sei der generelle Preisanstieg der letzten Monate. Dennoch bleibt die Kombination ein günstiges Schmankerl – geschätzt 5.000 Brötchen sollen bei der Ruta jeden Mittwoch über die Theke gehen. Besonders Gruppen wird empfohlen, ihre Llonguets vorzubestellen, wenn sie eine bestimmte Bäckerei im Auge haben. Hier gibt es die leckeren Brötchen Mit der App "Pa d'aqui" (Android / iOS ) können Sie die teilnehmenden Bäckereien ausfindig machen und finden Informationen zu den angebotenen Spezialitäten und Öffnungszeiten finden. Folgende Bäckereien machen bei der Brötchen-Route mit: Forn de la Gloria.

Pastisseries Pomar.

Forn y Pastisseria Trias.

Forn Fondo.

Forn Nou (verschiedene Adressen).

Forn des Pont (verschiedene Adressen).

Panadería Fornaris (verschiedene Adressen).

Pastisseries Ballester (verschiedene Adressen).

Pastelería Frama.

Pastisseria Real.

Forn Santo Cristo (verschiedene Adressen).

Pane nostro.

Dulceliaco.

Forn la vida dolça.

Pastelería Ángel (verschiedene Adressen).

Fornet de la Soca.

Pastisseria Ca Na Cati (verschiedene Adressen).