Für 5,50 Euro: So schmeckt das wohl günstigste Mittagsmenü auf Mallorca

Es ist vermutlich das günstigste Mittagsmenü auf Mallorca: 5,50 Euro nimmt ein Lokal in der Innenstadt von Palma für Vorspeise, Hauptgang, Nachtisch. Kann das angehen? Schmeckt das? Die MZ hat es getestet.

Vorab: Das menú del día ist ein günstige Art, um in Spanien zu Mittag zu essen. Auf Mallorca beginnen die Preise in der Regel bei etwa 10 Euro (günstig), ein durchschnittliches Menü kostet um die 12-13 Euro. Wein, Wasser, die Sprite-ähnliche gaseosa, Brot, Vorspeise, Hauptgericht und Dessert sind meist inklusive, der café zum Abschluss nicht. Viele Bars und Restaurants bieten dieses menú del día von Montag bis Freitag an. Am Wochenende wird gewöhnlich ein Aufpreis kassiert.

Ganz in der Nähe vom El Corte Inglés in Palma de Mallorca

In der Bar "+q" im Carrer Aragó in der Nähe des Kaufhauses El Corte Inglés in Palma de Mallorca soll die Kombination lediglich 5,50 Euro kosten. Die Terrasse ist am Donnerstag (3.11.) gut besetzt. Schon im ersten Augenblick auffällig: Die meisten Gäste trinken lediglich eine caña, sprich ein Bier, und essen nicht.

Der erste Haken ist, dass die Getränke nicht wie üblich enthalten sind. Wir bestellen Wasser und ein Glas Wein - bei den meisten Mittagsmenüs ist eine ganze Flasche Hauswein enthalten - und zum Preisvergleich eine caña. Zu den Getränken kommt die in Spanien übliche Tapa dazu, in diesem Fall eine Art Bratkartoffeln, an denen nichts auszusetzen ist.

Das Bier ist frisch gezapft und einwandfrei, der Wein hingegen riecht nach Geschirrspülmittel und schmeckt nach einem stark verwässerten Traubensaft. Bei den günstigen Mittagsmenüs kann man aber quasi nie einen guten Tropfen erwarten. Normalerweise wird der Wein mit der gaseosa vermischt. Das nennt sich dann tinto de verano - Sommer-Rotwein.

In der von Chinesen geführten Bar ist auch das Mittagesmenü mehr als chinesisch angehaucht. Als Vorspeise kann gewählt werden zwischen Frühlingsrollen, "hausgemachten Fleischbällchen", einer scharfen Suppe und Thunfischsalat. Der Hauptgang ist entweder "Arroz tres delicias" - Reis mit Gemüse, Ei und Schinkenstücken - Hähnchen süßsauer oder Hähnchen-/Schweinesteak mit Salat.

Das Fleisch ist gestreckt, das Gemüse fade

Wir bestellen zwei Menüs: Als Vorspeise Frühlingsrollen und Fleischbällchen, als Hauptgericht den Reis und das Hähnchen süßsauer. Schon beim ersten Gang wird ersichtlich, dass die Gerichte eher spärlich ausfallen. Statt einem Teller kommt ein kleines Schüsselchen mit sechs Fleischbällchen ohne jegliche Beilage. Der Sieger in Runde eins sind klar die Frühlingsrollen, von denen es vier große Rollen gibt. Das Fleisch ist stark gestreckt, der Geschmack fade. Die vegetarischen Frühlingsrollen schmecken wie gewohnt beim Chinesen.

Die zwei Hauptgänge zusammen würden ein akzeptables Gericht ergeben. Alleine ist es eher eine Art Trennkost. Das Hähnchen süßsauer kommt ohne Reis, Brot oder sonstige Beilage. Die frittierten Fleischstücke befinden sich in einer Sauce mit wenigstens etwas Gemüse. Die Menge ist eher gering. Mit der normalen Portion Reis lässt sich schon eher der Magen füllen. Am Geschmack ist bei beiden wenig auszusetzen.

Nach dem "Hauptgang" noch nicht so richtig satt

Beim Nachtisch besteht die Auswahl aus einem kleinen Karamellpudding vom Supermarkt oder Vanilleeis. Beides ist wenig überzeugend und kann gegen einen Kaffee eingetauscht werden. Da nach den kleinen Portionen der Hunger aber kaum gestillt ist, nehmen wir ein Eis und einen Karamellpudding.

Fazit: Das Mittagsmenü war qualitativ nicht so schlecht wie erwartet, ist aber mit einem "normalen" menú del día nicht vergleichbar. Es handelt sich eher um chinesische Tapas, die es übrigens fast zum gleichen Preis (zwei Tapas kosten 5,90 statt 5,50 Euro) von der Karte gibt. Der Preis wird durch die Getränke in die Höhe getrieben. Das Bier schlägt mit 2 Euro zu Buche, Wasser und Wein kosteten zusammen 3,90 Euro. So betrug die Rechnung für zwei Personen am Ende 16,90 Euro. Günstig, aber jetzt auch wieder nicht so günstig.