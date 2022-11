Im November kommen Tapas-Fans in Palma auf ihre Kosten. Auf die Tapas-Tour, die der Rosa-Blanca-Bierhersteller Estrella Damm von Donnerstag bis Sonntag kommender Woche (10.– 20. November) veranstaltet, folgt die bekannte TaPalma mit dem Wettbewerb am 21. und einer fünftägigen Tapas-Route ab dem 23. November. Dabei wird man jedoch kaum auf Klassiker wie Hackbällchen, Tortilla oder Ensaladilla treffen – bei beiden Routen ist Kreativität gefragt.

Tapa mit Bierchen

Die Damm-Gruppe ist wohl Spaniens größter Bierproduzent. Es gibt von dieser Firma etliche unterschiedliche Biere, die vom Klassiker Estrella Damm bis hin zum Luxusprodukt Inedit reichen, das zusammen mit Ferran Adrià und der früheren El-Bulli-Equipe entwickelt wurde. Doch der Bierkonzern hat auch regionale Biere im Angebot wie das Victoria in Málaga, das Keler in San Sebastian oder das Turia Marzan in Valencia – alles früher bekannte Marken, die von Damm gekauft und „modernisiert“ wieder auf den Markt gebracht wurden.

In diese Reihe gehören auch Mallorca und Rosa Blanca. Das Hoppy-Lagerbier existierte von 1927 bis 1997, besonders in den 40er- und 50er-Jahren war es weitverbreitet. Die Damm-Gruppe kaufte vor einigen Jahren die Marke. Das Bier, das in den Flaschen steckt, wird weder nach dem alten Rezept noch auf Mallorca gebraut, aber hier verkauft. Bierkenner schätzen es, Rosa Blanca ist seit der Einführung auf Erfolgskurs – und mittlerweile plant Damm auch eine kleine Produktion auf der Insel.

Eine Tapa muss ein hiesiges Produkt beinhalten

Bier und Tapas sind bekanntlich eine gute Kombination, und Damm organisiert auch anderswo in Spanien Häppchen-Routen mit jeweils einer ihrer Biersorten. Auf Mallorca kann man nun in den 48 beteiligten Restaurants aus zwei gebotenen Tapas wählen. Eine davon muss ein hiesiges Produkt wie die Wurstsorten Sobrassada, Butifarrón oder Camaiot, Sa-Pobla-Kartoffeln, Hierbas oder Mahón-Käse beinhalten. Tapa und Rosa-Blanca-Bier kosten zusammen 3,95 Euro.

Unter den Restaurants sind bekannte Lokale wie das Andana von Maca de Castro, das Clandestí und das Mercat Negre von Pau Navarro oder das Santa und das Yūgen von Bernabé Caravotta sowie die Bars Mola, Moltabarra und Flexas. Mit dabei sind auch Santi Tauras „Cor barra i taula“ und das El Bandarra mit Igor Rodríguez. Weitere Infos auf der Website: www.cervezarosablanca.es

Tapa mit Wettbewerb

Die beiden letztgenannten Lokale der Rosa-Blanca-Route finden sich auch bei der TaPalma wieder, wo Rodríguez, der mehrfache frühere TaPalma-Sieger und nationale Tapa-Sieger seit einigen Jahren als Jury-Präsident fungiert. Am 21. November findet im Kongresszentrum in Palma – Zuschauer sind bei freiem Eintritt gern gesehen – der große Wettbewerb statt.

Die Teilnehmer – es sind jeweils acht Finalisten – können sich in drei Kategorien beweisen: freie Tapa, thematische Tapa (in diesem Jahr mit Sobrassada als Basis-Zutat) und Cocktail. Der Gewinner erhält in der Kategorie freie Tapa einen 600 Euro-Gutschein von Makro sowie weitere 600 Euro in bar. In den beiden anderen Kategorien sind es jeweils 500 Makro-Euro und 500 Euro in bar.

Von den insgesamt 46 diesjährigen TaPalma-Lokalen (darunter auch sieben Stände im Mercat 1930) haben sich 26 beim Wettbewerb eingeschrieben. Die eigentliche fünftägige Route startet am darauffolgenden Mittwoch (23. November). Der Preis pro Tapa liegt hier bei 2,50 Euro, für den Cocktail zahlt man 4 Euro.

Gewinner vom letzten Jahr dabei

Mit dabei sind die bereits erwähnten Lokale, aber auch erstmalig die Arume Sake Bar von Tomeu Martí, das Can Frasquet mit Claudio Lemos, die Taberna La Gloria und das neue Lokal Xalest im Hotel Concepció by Nobis. Am Herd dort steht ein TaPalma-Veteran: Der Xalest-Chefkoch ist Xema Álvarez. Mit seinem damaligen Lokal Catalina la Fina gewann er 2019 die TaPalma.

Auch die Sieger von 2021 in allen drei Kategorien sind wieder dabei: Rosa del Mar, El Puente und Katagi Blau sowie die drei Provvidenti-Lokale Maleva, Shaka und das neue Entre Pinsas. Die Organisation liegt auch in diesem Jahr in den Händen von AgenciaCom, als Kooperationspartner sind die Restaurantvereinigung, die Stadt Palma und die Fährgesellschaft Baleària mit im Boot. Neu in diesem Jahr ist eine App mit allen Infos, zudem findet man sie bei Facebook: TaPalma oder unter tapalma.es

Beste Tapa Spaniens

Vorab nahm Igor Rodríguez erneut an dem renommiertesten, 18. nationalen Wettbewerb vom 7. bis 9. November in Valladolid teil, wo Vertreter aller spanischen Regionen um die Tapas-Krone kämpfen. Dort präsentierte er seine Kreation „Mar i Flor“, eine Teigblüte, gefüllt mit Pica pica vom Tintenfisch, Zitronen-Konfitüre und Kräutermayonnaise. Nach zwei zweiten Plätzen (2013 und 2021) und der Siegerkrone 2017 reichte es diesmal nicht für einen Platz auf dem Treppchen. Egal. Wer seine Tapa probieren will, wird diese demnächst im El Bandarra in Palma bekommen können. Sieger wurde Ariel Munguia Martínez vom El Puntido in der baskischen Provinz Álava.