Der neue Sternekoch hat auf Mallorca auch einen Take-away

Die Sterne-Überraschung dieses Jahres war sicher die Auszeichnung des Restaurants Fusion19 in Playa de Muro mit Chefkoch Javier Hoebeeck. Das Fusion19 ist aktuell in der Winterpause (bis März 2023), wir nehmen die Auszeichnung aber zum Anlass, eine andere Facette von Hoebeecks Kochkunst kennenzulernen.

Kurz vor Weihnachten 2021 hat der 31-jährige Sohn einer Mallorquinerin und eines Belgiers mit einem im Hintergrund bleibenden Geschäftspartner sein eigenes Lokal in Manacor gestartet: das Übeck. Es ist keine Kopie des Fusion19, sondern ein komplett anderes Konzept. Einfacher, günstiger, aber nicht simpel. Auch das Ambiente, ganz in Schwarz und Gelb gehalten, ist bei Weitem nicht so elegant wie das Fusion19 und erinnert eher an Take-away-Lokale.

Aber der erste Eindruck täuscht. Hinter den vermeintlich einfachen Gerichten steckt einiges mehr. Das geht bis zum vermeintlich klassischen Hähnchen vom Grill, das durch seine besondere Würzung aus dem Rahmen fällt. Das „Übeck menjars preparats“ setzt auf spannende und ausgefallene Kombinationen mit elaborierter Zubereitung.

Zwei würdige Statthalter

Hoebeeck ist natürlich eingespannt durch seine Arbeit im Fusion19, daher hat er sich vor Ort würdige Vertreter gesucht: das Gastro-Paar Cassandra Acedo (33) und Gabriel „Biel“ Bonet (30). Beide stammen aus Manacor, beide wurden von ihren Großmüttern zu diesem Beruf inspiriert, und beide sammelten vor dem Übeck bereits etliche Erfahrungen in anderen Restaurants.

Die Speisen bereiten sie gemeinsam vor, später dann konzentriert sich Bonet mehr auf den Service und Acedo auf die Küche. Bonet und Hoebeeck haben gemeinsam die Fachhochschule für Gastronomie und Hotellerie, EHIB, besucht. „Wir kennen uns von dort und durch gemeinsame Bekannte“, sagt Hoebeeck. „Biel und Cassandra sind so engagiert wie ambitioniert, und wir harmonieren sehr gut.“

Kroketten aus Grillhühnchen

Die Rezepte stammen zum einen von dem neuen Michelin-Stern-Preisträger – die erste Karte war ausschließlich mit „seinen“ Gerichten bestückt –, zum anderen hat das Paar im Laufe der Zeit eigene Gerichte entwickelt, im Stil von Hoebeeck, der sie auch absegnete. Da gibt es etwa Kroketten, für die das gut gewürzte gegrillte Hähnchenfleisch samt knuspriger Haut, Spinat, Erdnüssen und Curry verwendet wird, eingehüllt in Panko-Teig, frittiert und mit einem Krönchen aus Mayonnaise mit Senf belegt.

Das Ceviche mit Seehecht-Stücken, frittierten Kochbananen-Streifen, quicos (frittierten Maiskörnern) und eingelegten Zwiebeln begeistert durch seine Sauce, die nicht von Zitrussäure dominiert, sondern durch asiatische Saucen und etwas Fischbrühe ergänzt wird, dazu Ingwer, Knoblauch und Koriander. Eine Sauce zum Trinken!

Überraschend auch die Brokkoli-Röschen. Die Autorin, normalerweise kein Brokkoli-Fan, ließ sich überreden – und war begeistert: Die kurz frittierten und mit etwas Kreuzkümmel gewürzten Röschen werden mit einem Mix aus Kimchi-Sauce und Limonenzesten serviert So macht Brokkoli Spaß! Dann die Tacos. Auf der Karte zu finden ist eine Füllung mit zart gekochtem Schweinebäckchen-Fleisch und einer Sauce aus Jalapeños, Koriander und Limette. Ein zweiter Taco des Tages glänzt durch Bacalao-Stücke, ausgebacken in Tempura-Teig und ebenfalls mit einer wunderbaren Sauce angereichert. Köstlich auch das Salatblatt als Taco-Ersatz, gefüllt mit wunderbar gewürztem Basmatireis, gebratenen Secreto-Stücken vom Schwein, frittierten Zwiebelstücken und einer speziellen BBQ-Sauce.

Scheren der Blaukrabbe

Etwas kompliziert zu essen, aber lecker sind die Scheren des cangrejo azul (Blaukrabbe), eingelegt in eine sämige Curry-Sauce, angereichert durch Kokosmilch, Gewürze, Sesam und Cashewkerne. Des Weiteren gibt es einen etwas anderen Hamburger, Wok-Gerichte und beispielsweise mit Pastrami belegte Brioche-Brötchen.

Das Fazit

Das Fazit: ein Lokal, in dem sich viel leckerer essen lässt, als die Optik vermuten lässt. Hier sind Experten für Saucen und Nüsse (die viele Gerichte bereichern) am Werk. Die Vorspeisen kosten zwischen 4 und 12,50 Euro, die Hauptspeisen zwischen 11,50 und 15,80 Euro, die Desserts 6 Euro. Das meiste ist auch als Take-away erhältlich.

Apropos: Während Javier Hoebeeck in der Saison meist nur mittwochs am Ruhetag des Fusion19 ins Übeck kommt, wird man ihn in der Winterpause häufiger dort antreffen.

Übeck menjars, geöffnet Mi.–So. 12.30–16 Uhr, 19.30–23 Uhr, Avda. des Torrents, 23, Manacor, Tel.: 871-53 83 37, Facebook: ubeck.menjars