Zusammenhalten, um zu überleben – das ist das Credo der neuen Molkereigenossenschaft, die Landwirte auf Mallorca jetzt gegründet haben. Die sogenannte Cooperativa de Vaca Frisona de Mallorca und die Organización de Productores de Leche (OPL, Organisation der Milchproduzenten) sollen dazu beitragen, dass die Milchbauern ihre Produktionskosten teilen und damit senken. Anlass ist der Krieg in der Ukraine, in dessen Folge die Futterpreise auch auf der Insel in die Höhe schossen.

