Mallorca und die Nachbarinseln produzieren so viel Qualitätswein wie nie zuvor

2022 ist auf den Balearen so viel Qualitätswein produziert worden wie nie zuvor. Laut den Zahlen des balearischen Landwirtschaftsministeriums wurden insgesamt 63.548 Hektoliter Wein erzeugt, das sind 14,2 Prozent mehr als im Vorjahr. Den größten Anteil hatte mit 43,5 Prozent Rotwein, gefolgt von 38,2 Prozent Weißwein und 18,3 Prozent Rosé. Letzterer kommt immer mehr in Mode. 2022 wurde 27 Prozent mehr Rosé-Wein erzeugt als 2021. Auch der Weißwein verzeichnete wegen erhöhter Nachfrage mit 21 Prozent ein deutliches Plus.

Ein Grund für die höhere Produktion ist, dass eine um 3,2 Prozent größere Fläche für den Anbau von Trauben für Qualitätswein vorgesehen war: insgesamt 2.009,6 Hektar auf den gesamten Balearen. Außerdem war die Produktion pro Hektar um 12,8 Prozent höher als 2021. Wein auf Mallorca: Gutes Erntejahr dank hoher Temperaturen Dabei war das Jahr mit Regenfällen zu einem ungünstigen Zeitpunkt gestartet. Im Sommer hatten die Winzer aufgrund der langen Trockenperiode bewässern und zu einem historisch frühen Zeitpunkt mit der Ernte beginnen müssen. Doch die hohen Temperaturen sorgten eben auch für weniger Schädlinge und Krankheiten. Dadurch gab es viele hochwertige Trauben. Insgesamt ernteten die Winzer auf den Balearen 10.113 Tonnen Trauben für Qualitätswein, 15,8 Prozent mehr als im Vorjahr. Weinlese: Warum die Winzer auf Mallorca einen guten Jahrgang erwarten Als Qualitätswein zählt das Ministerium die Produkte der acht Winzer-Zusammenschlüsse auf den Inseln: DO Binissalem, DO Pla i Llevant, Vi de la Terra de Mallorca, Vi de la Terra Eivissa, Vi de la Terra Illa de Menorca, Vi de la Terra de Formentera, Vi de la Terra Illes Balears und Vi de la Terra Serra de Tramuntana. Die größten Zuwächse verzeichneten Vi de la Terra de Mallorca und der Verband auf Formentera.