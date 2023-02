Nach Rekordernte: Die Mandel-Produzenten von Mallorca wollen den deutschen Markt erobern

Die Mandel-Produzenten auf Mallorca wollen den deutschen Markt erobern. Die Kooperative Camp Mallorquí und das Exportunternehmen Fet a Sóller, das vom Deutschen Franz Kraus gegründet wurde, haben ein Abkommen getroffen, um das Inselprodukt in Deutschland zu vermarkten.

Der Grund: Die rund 460 Produzenten der Kooperative haben im vergangenen Jahr eine Rekordernte eingefahren. Jahrelang hatten die Landwirte unter der Verwüstung gelitten, die das Feuerbakterium (Xylella fastidiosa) an den Mandelbäumen in Trockenfeldbau anrichtete. Durch das Pflanzen von jungen Bäumen in Bewässerungsfeldbau wurde die Trendwende geschafft.

Bis zu drei Millionen Kilo pro Jahr

Im vergangenen Jahr wurden rund 1,5 Millionen Kilo Mandeln (mit Schale) geerntet. In den Jahren davor pendelte die Ernte zwischen 700.000 und 900.000 Kilo. Und die neuen Bepflanzungen sind noch längst nicht am Produktionsmaximum angekommen. Berechnungen von Camp Mallorquí zufolge könnten in drei Jahren rund drei Millionen Kilo pro Jahr geerntet werden. Zumal immer mehr Landwirte angesichts des Erfolgs auf die neue Methode umsteigen.

"Wir wollen von dem alten Modell wegkommen, dass wir vom Großhandelspreis abhängig sind", sagt Migual Gual, Vorsitzender der Kooperative. "Denn der richtet sich nur nach Angebot und Nachfrage und beachtet weder die Bedürfnisse der Produzenten noch der Verbraucher." Camp Mallorquí vereinbart mit den Produzenten deshalb einen Mindestpreis, damit sich die Arbeit lohnt.

25 Prozent Bio-Mandeln

Auch deshalb war das Abkommen mit Fet a Sóller eine attraktive Lösung. "Sie sind seit mehr als 30 Jahren in Deutschland aktiv und verfügen über eine starke Logistik und Infrastruktur", so Gual. Camp Mallorquí derweil hat den direkten Draht zu den Produzenten, die zu 25 Prozent sogar Bio-Mandeln herstellen.

Doch wie begeistert man die Deutschen für die Mandel? Die Vertragspartner wollen etwa Packs zusammenstellen, die es den Kunden ermöglichen, den traditionellen mallorquinischen Mandelkuchen Gató zu backen. "Die Deutschen lieben alles, was von Mallorca kommt. Wir müssen es ihnen einfach machen", so Gual. /pss