Seit knapp zwei Jahren ist der spanische Starkoch Martín Berasategui mit seinem Restaurant El Txoco auf Mallorca vertreten. Der 62-Jährige, der sich mit seinen zahlreichen Lokalen aktuell 12 Michelin-Sterne erkocht hat, bietet dort klassische, zum Teil baskische Küche mit gehoben-kreativen Feinheiten.

Doch der Baske strotzt nur so vor Ideenreichtum. Und will sich Ende des Jahres einen Traum erfüllen, der wie ein kulinarischer Erlebnispark klingt. "Hit", so der Name des Projekts, soll dann in der ehemaligen Showbühne Es Fogueró an der Playa de Palma eröffnen. Ursprünglich war die Eröffnung bereits für Mai 2020 vorgesehen, doch dann kam die Pandemie dazwischen.

"Das größte Freizeitprojekt, das ich je gesehen habe"

Im Gespräch mit der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" zeigte sich Berasategui euphorisch: "Ich weiß gar nicht, wie ich Hit erklären soll. Es ist das größte Freizeitprojekt, das ich je gesehen habe. Es wird verschiedene Küchen geben, mit unterschiedlichen gastronomischen Konzepten und Preiskategorien", erklärt der Koch, der das Projekt mit drei Geschäftspartnern aus der Taufe hebt. "Ich will es dieser großartigen Stadt widmen." Seine Eltern hätten ihm beigebracht, dass es keine schönere Arbeit gebe, als mittels der Küche Freude zu verbreiten.

Doch bei der Küche werde es nicht bleiben: "Es wird zahlreiche Spektakel geben und viele, viele Details", sagt er. Es sei die größte Herausforderung, der er sich je gestellt habe. /pss