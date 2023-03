So ist der neue Jahrgang bei Mallorca-Weinen

Der Beinahe-Weltuntergang draußen freut die Gesellschaft drinnen. Immer wieder blicken die Winzer zufrieden aus dem Fenster auf den strömenden Regen. „Jetzt ist ein guter Moment für Regen“, erklärt Xisca Armero von der Bodega Armero i Adrover. Es wachsen noch keine kleinen Trauben, die Schaden nehmen könnten, und die Wurzeln speichern vor dem wahrscheinlich trockenen Sommer noch einmal ordentlich Wasser.

Auch sonst geht es feuchtfröhlich zu. An diesem Dienstagabend (28.2.) haben die 13 Bodegas der Herkunftsbezeichnung D.O. Pla i Llevant ihren neuen Jahrgang vorgestellt. Das sind Weine aus Trauben, die im Herbst 2022 gelesen wurden, und solche, deren Reife im Holzfass jetzt beendet wurde.

Öl, Sobressada, Mahón-Käse und Wein

Wobei viele Bodegas noch nicht alle neuen Weine in Flaschen gefüllt und mit Etiketten versehen haben. Dementsprechend schenken sie den Weinliebhabern, die vorbeikommen, auch ihre älteren Weine ein. Neben Amateur-Gourmets sind bei der kleinen Messe im Hotel GPRO Valparaíso auch viele Profis aus der Gastro-Branche dabei. Denn vor dem Beginn der Saison wollen Sommeliers und Restaurantbesitzer entscheiden, welche Weine sie ihren Kunden anbieten.

Die jährliche Vorstellung der traditionellen Bodegas des D.O. Pla i Llevant reiht sich dementsprechend ein zwischen weitere Vorstellungen, die vor dem Beginn der Saison stattfinden. Am Samstag feierte die D.O. Oli de Mallorca zum Beispiel die Nacht des Öls, bei der die neuen Olivenöle präsentiert wurden. Auch am Dienstag hatte die Vereinigung der Olivenbauern einen Stand neben den Winzern, zwischen Ständen mit Sobrassada und Mahón-Käse.

Wettbewerb zwischen den Bodegas

Die Weinvorstellung hat etwas von einem Klassentreffen: Die Winzer besuchen sich gegenseitig an ihren Ständen, wenn Zeit dazu ist. Der ein oder andere bekommt vom vielen Probieren der Konkurrenz schon nach kürzester Zeit einen weinroten Kopf. „Natürlich gibt es einen Wettbewerb zwischen den Bodegas. Aber die meisten sind schon lange im Geschäft und haben einen festen Kundenstamm“, sagt Toni Bennàssar, Chef von Pla i Llevant.

Außerdem kennen sich die Winzerfamilien Bennàssar zufolge seit Jahrzehnten oder sogar seit Generationen. Daher unterstützten sich die Weinbauer eher gegenseitig und arbeiteten zusammen. Der Sohn von Winzer Miquel Gelabert ist beispielsweise als Önologe bei der noch recht neuen Bodega Es Gallicant tätig. Xisca Armero von Armero i Adrover leitet die Feldarbeit bei Es Fangar. „Wir gewinnen mehr, indem wir zusammenarbeiten und unser Wissen teilen, als wenn jeder jeden ausstechen will“, sagt Bennàssar. Ohnehin befinde sich die eigentliche Konkurrenz auf dem Festland. Dort können Großbauern Wein zu viel niedrigeren Preisen produzieren. „Hier ist es unmöglich, so günstig zu sein“, so Bennàssar. Daher müssten die Mallorquiner in erster Linie mit ihrer Qualität überzeugen.

Schon während der Ernte hatte Toni Bennàssar einen besonders guten Jahrgang vorhergesagt. Die Hitze habe zwar für eine geringere Ernte gesorgt und die Weinreben unter Stress gesetzt. Aber dafür seien auch weniger Schädlinge und Krankheiten aufgekommen. Die Winzer bestätigen diese Prognose bei ihrer Präsentation. Miquel Gelabert von der gleichnamigen Bodega erklärt die gute Qualität der neuen Tropfen unter anderem mit der Trockenheit, die den Weinbauern im Sommer das Leben schwer gemacht habe. „Gerade in solchen Jahren passen alle Winzer besonders gut auf ihre Reben auf, und oft kommen dabei die besten Jahrgänge zustande.“

Die Sorgen von Mallorca Winzern

Allerdings zeigt sich Gelabert, der schon seit Jahrzehnten im Weingeschäft ist, besorgt über die immer heißer werdenden Sommer. Diese Entwicklung sei auch anhand des Alkoholgrads der Weine zu erkennen. „Früher war es teilweise schwierig, einen Wein mit 13 Prozent herzustellen. Heute muss man aufpassen, nicht 15-prozentigen Wein zu haben, sagt er. Aber darauf müssten sich die Winzer in Zukunft wohl einstellen.

Ganz andere Zukunftssorgen hat Sandra Adrian von den Bodegas Bordoy. Sie zeigt in den Raum, in dem Weinliebhaber gemächlich mit den Winzern plaudern, sich Wein einschenken lassen und dazu Käse und Sobrassada schnabulieren. „Die Jugend interessiert sich nicht für Wein“, sagt Adrian. Tatsächlich ist der Altersschnitt an diesem Tag eher hoch. Für Adrian ist es wichtig, Menschen ab 20 Jahren zu begeistern. Zu diesem Zweck setzen die Bodegas Bordoy auch auf einen jungen Rotwein, der sich leicht trinken lässt. In der Hoffnung, dass auch in der nächsten Generation die Winzer fröhlich ihre neuen Weine präsentieren können. Und sei es mit 15 Prozent.

Unsere Highlights aus der Vorstellung der D. O. Pla i Llevant

Mantonegro

Can Majoral bei Algaida gilt als das erste ökologische Weingut Mallorcas. Es widmet verschiedene seiner Weine jeweils einer heimischen Rebsorte. Der Wein ist zehn Monate lang zur Hälfte in Keramik-Amphoren, zur Hälfte in Fässern aus französischer Eiche. Das Ergebnis ist ein eleganter Wein mit subtilem Aroma dunkler Früchte und mediterraner Kräuter. Im Mund ist der er sanft und voll. Der Wein passt gut zu kräftigem Käse, rotem Fleisch und Wild.

Bodega: Can Majoral

Rebsorte: Mantonegro

Preis: 12 Euro

Cabernet Sauvignon

Die Bodega Butxet im Nordosten von Muro hat ein starkes Preis-Leistungs-Verhältnis. Besonders deutlich wird das bei diesem aromatischen Rotwein, der 13 Monate in französischer Eiche gereift ist und sich trotzdem sehr leicht trinken lässt. In der Nase stechen vor allem dunkle und rote Früchte hervor, im Mund ist er samtig und fruchtig.

Bodega: Butxet

Rebsorte: Cabernet Sauvignon

Preis: 7 Euro

Gvivm Blanc de blancs

Der ausgewogene Weißwein der Traditionsbodega Pere Seda gibt einen Vorgeschmack auf den Sommer. Blumig in der Nase, überzeugt er durch einen süßlichen und doch frischen Geschmack. Der tropisch angehauchte Wein lädt zum Weitertrinken ein und ist mit seinen 13 Prozent, die man nicht bemerkt, ganz schön gefährlich.

Bodega: Pere Seda

Rebsorten: Chardonnay, Moscatell, Prensal blanc

Preis: 6,40 Euro