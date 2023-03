Der Qualitätswein von den Balearen hat im Jahr 2022 seine Verkäufe im Vergleich zum Vorjahr um 11,8 Prozent gesteigert. In Zahlen heißt das, die Winzer von Mallorca und den Nachbarinseln verkauften insgesamt 53.395 Hektoliter Wein. Das geht aus einer Statistik hervor, die die Balearen-Regierung veröffentlicht hat. Demnach ist dieses Wachstum ausschließlich den mallorquinischen Bodegas zu verdanken, denn auf den Inseln Ibiza, Menorca und Formentera wurde 2022 weniger Wein als im Vorjahr verkauft.

Die mallorquinischen Winzervereine verzeichneten dagegen satte Wachstumszahlen: Bei Vi de la Terra de Mallorca stiegen die Verkäufe um 17,6 Prozent, bei der DO Binissalem um 12,1 Prozent und bei der DO Pla i Llevant um 7,4 Prozent. Für das größte Wachstum auf Mallorca sorgten Rosé- und Weißweine, was die Bodegas dazu ermuntert, weiterhin mehr von den leichteren Sorten und weniger Rotwein zu produzieren.

60 Prozent der Exporte von Balearen-Weinen gehen nach Deutschland

Spannend ist diese Steigerung auch verglichen mit den großen Weinregionen Spaniens. Ribera del Duero verkaufte 2022 etwa gleich viel wie im Vorjahr, in der Region La Rioja sanken die Verkaufszahlen sogar um 1,2 Prozent.

Landwirtschaftsministerin Mae de la Concha bezeichnete die Weinbranche als Sektor mit großer Zukunft. "Der Wein von den Balearen genießt ein hohes Ansehen, sowohl bei der einheimischen Bevölkerung als auch bei den Besuchern", sagte sie. Deutschland ist außerhalb der Balearen der größte Abnehmer für die Inselweine. 60 Prozent der Exporte gehen in die Bundesrepublik, weitere 18 Prozent in die Schweiz.

Um den Erfolg der hiesigen Weine in Deutschland voranzutreiben, hat Mallorca einen eigenen Stand bei der Messe Prowein 2023 aufgestellt, die bis Dienstag (21.3.) in Düsseldorf abgehalten wird. Dort sind auch fünf mallorquinische Bodegas vertreten: Son Prim, Castell Miquel, Mesquida Mora, Macià Batle und Binigrau.