Elfmal Brunch mit und ohne Meerblick auf Mallorca

„Morgens wie ein Kaiser, mittags wie ein König, abends wie ein Bettelmann“, lautet ein bekanntes Ernährungssprichwort. Folge leistet man ihm am besten mit einem ausgiebigen Brunch. Die eher zu sparsamen Frühstücken neigenden Insulaner sind damit nur bedingt vertraut, aber auch auf Mallorca gibt es attraktive Angebote. Wir haben elf Brunch-Möglichkeiten für Sie herausgesucht, die es teils regelmäßig, teils nur zu Ostern gibt.

Nirador

Im Nirador in Peguera lässt sich bei Nicole Stange am Ostersonntag von 11 bis 16 Uhr ein ganz spezieller Brunch genießen. Der Clou: Bei den warmen Speisen liegt der Schwerpunkt auf das Frühlingskraut Bärlauch. Neben den klassischen Frühstücksangeboten wird etwa Vitello Tonnato mit Bärlauchcreme, Bärlauch-Cappuccino-Suppe, asiatisches Rindercarpaccio, Fischfilet auf Bärlauchcreme oder geschmorte Rinderbäckchen auf Selleriepüree mit Vanille-Karotten serviert. Der Preis: 37,50 Euro inklusive Glas Sekt, O-Saft und Wasser.

Boulevard de Peguera 71, Peguera. Tel.: 648-40 63 52, nirador.com

Es Castell im Castillo Hotel Son Vida

Das Nobelhotel Castillo Son Vida in Palma bietet am Ostermontag im Restaurant Es Castell einen Brunch mit Livemusik. Von 13 bis 15.30 Uhr gibt es Eierspeisen, Meeresfrüchte, Fleisch vom Grill, Salate und eine große Dessertauswahl inklusive Schokobrunnen. Der Preis: 75 Euro.

C/. Raixa, 2, Urbanizacion Son Vida, Palma, Tel.: 971-449 34 93, Website

Cuit im Hotel Nakar

Im Hotel Nakar in Palma, im Restaurant Cuit von Meisterkoch Miquel Calent im achten Stock, gibt es jeden Sonntag von 12 bis 15 Uhr ein umfangreiches kaltes und warmes Brunch-Angebot, begleitet von DJs am Turntable. Der Preis: 28 Euro.

Avda. Jaume III, 21, Palma. Tel.: 871-51 00 46, nakarhotel.com

Katagi Blau im Hotel Iberostar Llaut

Immer am Sonntag bietet Chefkoch José Pellegrino im Restaurant Katagi Blau im Dachgeschoss des Iberostar-Hotels Llaut nahe der Playa de Palma einen Brunch von 12 bis 15 Uhr. Es gibt sechs Vorspeisen und drei Hauptgänge, die natürlich auch den Schwerpunkt der Katagi Blau-Küche enthalten, nämlich Sushi, sowie Rindfleischstücke mit Gemüse-Tempura oder einen Garnelen-Wok. Der Preis: 48 Euro inklusive Getränke.

Avda. América 2, Playa de Palma. Tel.: 971-59 60 18, katagiblau.com

Puro Hotel

Im Puro Hotel in Palma hat man sich für das Wochenende ein spezielles Brunch-System von 11 bis 14.30 Uhr ausgedacht: Aus fünf verschiedenen „Bereichen“ kann man sich jeweils ein Gericht aussuchen, dass dann frisch zubereitet sozusagen als Fünf-Gang-Menü serviert wird. Eine Variante könnte sein: Obstsalat, Lachs-Käse-Sandwich mit Avocado, Omelette mit Füllung nach Wahl, Lachs-Jakobsmuschel-Ceviche und Käsekuchen. Der Preis: 39 Euro inklusive Kaffee, Tee, Fruchtsäfte.

C/. de Montenegro, 10, Palma. Tel.: 971-42 54 50, purohotel.com

Frédéric im Hotel Valldemossa

Im Restaurant Frédéric des Hotels Valldemossa lässt sich samstags, sonntags und an Feiertagen von 8 bis 12.30 Uhr ein Brunch mit Blick auf die wunderschöne Kartause genießen. Geboten werden klassische Frühstücksbestandteile als Buffet, ab etwa 11 Uhr kommen dann noch Tapas und Pinchos hinzu. Der Preis: 35 Euro inklusive Kaffee, Tee, Säfte.

Ctra. Vieja de Valldemossa, s/n, Valldemossa. Tel.: 971-61 26 26, valldemossahotel.com

Arrels im Gran Meliá del Mar

Kein Brunch im eigentlichen Sinne, aber ein ganz besonderes, exzessives Frühstück erwartet den Gast im Arrels im Hotel Gran Meliá del Mar in Illetas. Hier wird in fünf Schritten alles aufgetischt, was Mallorca, Menorca und Formentera Gutes zu bieten haben. Start ist mit Joghurt und Früchten, es folgen spezielle Wurstprodukte der Firma Can Company, Käse, Trockenfisch aus Formentera, selbst gemachte Marmelade, Honig. Der dritte Teil besteht aus empanadas, cocas und cocarrois, allesamt gefüllte Teigteilchen. Weiter geht es mit einer Eierspeise und verschiedenen Desserts. Alles begleitet von hiesigen Weinen und Sekt. Der Preis: 66 Euro.

Paseo de las Illetas, 7, Illetas. Calvià: Tel.: 971-40 25 11, restaurantearrels.com

Hospes Maricel

Auch im Hotel Maricel in Cas Catalá ist das Frühstück extravagant und so üppig, dass es einem Brunch sehr nahekommt. Einmal wurde es sogar als „bestes Frühstück der Welt“ bezeichnet. Die Rede ist von neun „Gängen“ eines Degustationsmenüs mit kreativen Speisen wie eine Bananen-Guacamole mit Yuzu-Kardamom-Sorbet, Feigen und Avocado-Chili-Gel, einer Essenz von Gewürzen und Trockenfrüchten, Thunfisch und grünem Tee oder einem Geflügel-Taco mit Kohl-Apfel-Püree, Maisbällchen, rotem Curry, Kaffir-Limetten-Sauce und knusprigem Reis, die man sich täglich (nach vorzeitiger Reservierung) um 9.30 Uhr drei Stunden lang, mit Traumblick direkt am Meer sitzend munden lassen kann. Der Preis: 51 Euro

Ctra. Andratx, 11, Cas Catalá. Tel.: 971-70 77 44, Website

Träumeria Son Moll

Das erste Flying Brunch Festival der Gastro-Gruppe Son Moll in Cala Ratjada findet in deren Lokalen Xiringuito und Wolke 7 (Dachterrasse der Träumeria) an der Promenade statt, und zwar Ostersonntag und -montag, jeweils von 11 bis 14 Uhr. Geboten werden zwei verschiedene Fünf-Gang-Menüs für 29 Euro (inklusive ein Glas Haussekt und Saft) sowie ein Spezial-Brunch mit Austern, Kaviar und Champagner für 79 Euro.

Avenida d'America, 34 und 36, Cala Ratjada, Tel.: 971-56 50 38, Facebook: Träumeria Son Moll, sonmoll.de

Pura Vida

Im Pura Vida in Cala Figuera sitzt man direkt oberhalb vom Meer und genießt einen fantastischen Rundumblick. Von 9.30 bis 12.30 Uhr wird zwar kein spezieller Brunch geboten, aber es gibt Frühstücksvarianten für jeden Geschmack. Die Preise rangieren von 8,60 bis 16,90 Euro.

C/. Tomarinar, 25, Cala Figuera. Tel.: 971-16 55 71, pura-vida- mallorca.com

Biggi’s Cafeteria

Das legendäre sonntägliche Frühstücksbuffet im Café von Biggi Moll in Cala Millor wird auch am Ostersonntag und -montag von 9.30 bis 12 Uhr und in einem zweiten Zeitfenster von 12.30 bis 15 Uhr aufgebaut. Es gibt alle Frühstücksklassiker sowie Rührei mit Speck, dazu auch drei bis vier warme Gerichte wie sonntags Hähnchencurry, Seehecht, Schweinemedaillons, jeweils mit Beilagen. Am Montag gibt’s ebenfalls Seehecht, zudem Hähnchen mit Champignons und Schnitzel mit scharfer Sauce. 19,80 Euro.

C./ Son Moro Vell 2, Local 5, Cala Millor. Telefon: 971-58 63 06, biggis.es