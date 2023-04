Hier gibt es in Palma de Mallorca hochklassige japanische Küche

Von außen eher unscheinbar, tut sich im Inneren des Kaizen in der Silberstraße von Palma – dem Carrer de l’Argenteria – ein wahrer Schatz auf, ein Schatz für Gourmets, die ein Faible für die asiatische Küche haben. Kleinere Ausflüge zur französischen Küche inklusive.

Kennen und mögen Sie beispielsweise Edamame? Diese leckeren, grünen, gesunden Sojabohnenkerne, die man derzeit häufiger in asiatischen Restaurants bekommt. Meist sind sie nur gekocht und gesalzen, und man pult sich die Kerne dann aus der Schote. Doch hier umgibt sie eine Sauce aus Kimchi und beurre noisette, wie Nussbutter auf Französisch heißt. Köstlich! Anderes Beispiel: Ein Nigiri, belegt mit otoro, wie man einen speziellen Bauchteil des Thunfischs nennt. Obenauf etwas Foie gras mi-cuit und Trüffelhonig und das Ganze flambiert. Einzigartige Kombination und Geschmack!

Oder auch Usuzukuri: dünn geschnittener pez limón (große Bernsteinmakrele) mit Ponzu-Trüffelsauce und Passionsfruchtgel. Und schließlich ein sehr zart gebratenes Stück pluma ibérica (Rückendeckel vom iberischen Schwein) auf Pastinakenpüree, mit grünem Spargel, Trüffel und einer Saucenmischung aus Rindfleisch-Demi glace (hochkonzentrierte Rindfleisch-Essenz) mit japanischer Yakiniku-Grillsauce. Diese Saucen machen den Reiz des Kaizen aus. Sie sind alle einzigartig, selbst angesetzt oder auf Grundlage einer Saucenbasis verfeinert und verleihen den hochwertigen Ausgangsprodukten ihren besonderen Geschmack.

Dumplings und Sushi-Varianten

Weitere Beispiele der abwechslungsreichen Karte wären Dumplings, unterschiedlich gefüllt (Tipp: die Füllung mit Blumenkohl, Shiitake-Pilzen und Datteln), die Sushi-, Nigiri- und Sashimi-Varianten, das Lachssteak mit Yuzu-Teriyaki-Sauce auf Kürbispüree mit Pak Choi oder auch eine weitere Spezialität: die Shabu-Shabu-Menüs mit einem Brühenfondue als zentralem Gericht (Vorspeisen 7–16 Euro, Sushi-Rollen/Nigiri/Sashimi 3,50–21 Euro, Hauptspeisen 18–24 Euro, Desserts 6,50–7,50 Euro, Shabu-Shabu-Menüs 30–35 Euro, Degustationsmenü mit neun Gängen 55 Euro).

Das Lokal selbst ist in einem alten, von Grund auf renovierten Haus untergebracht. Da gibt es den schmalen Eingangsbereich mit schönen Wandgemälden von PauArt und kleineren Aquarellen mit japanischen Motiven, gemalt von der Schwiegermutter von Ismael Rojo, María Rosa. Weiter im Restaurant geht es in einen oberen Teil und in einen unteren Gewölbeteil, umgeben von Marés-Mauern.

Zwei junge Spanier kochem im Restaurant

Dahinter stecken zwei ambitionierte Männer, 34 und 35 Jahre alt, Ismael Rojo und Raúl García. Letzteren kennt man als einstigen Chefkoch in Marc Foshs Misa Brasería und Fosh Lab. Später prägte García seine eigenen Lokale Katarsis in Algaida und Palillos y Cuchillos in Palma. Marc Fosh sagte schon vor sieben Jahren über seinen damaligen Chefkoch: „Er ist ein Diamant, den man noch ein wenig polieren muss“. Mein Fazit: Er ist poliert!

Rojo wiederum stammt aus Vigo in Galicien und kommt aus einer Gastronomenfamilie. Während García das Kochen an der hiesigen Fachhochschule EHIB gelernt hat, war es bei Rojo learning by doing. Angefangen hat er als Kellner, dann reizte ihn die Küche, speziell die asiatische und dort vor allem Sushi. Stationen waren das japanische Restaurant eines Freundes in Vigo, das Fera auf Mallorca oder das Sterne-Restaurant Koy Shunka mit Meisterkoch Hideki Matsuhisa in Barcelona.

García und Rojo betrieben zunächst ab Januar 2022 parallel Kaizen und Palillos y Cuchillos. Im Januar 2023 entschieden sie sich für den Verkauf von Palillos y Cuchillos. Kaizen bedeutet übersetzt „Der Wandel zum Besseren“ – der ist den beiden gelungen.