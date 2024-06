Olivenöl ist mediterrane Natur pur. Olivenöl von Mallorca ist ein reines Naturprodukt, einzigartig in Geschmack und Qualität. Das Mittelmeerklima, der traditionelle Anbau und die typischen Olivensorten geben dem Öl einen unverkennbaren Geschmack.

Wie die Butter auf dem Brot

Die Mallorquiner lieben ihr “Oli” ganz besonders. Im Durchschnitt verbraucht ein Erwachsener auf Mallorca ca. 1 Liter davon pro Monat. Olivenöl ersetzt hier auf Mallorca die Butter auf dem Brot z.B. als Pa amb Oli (Brot mit Olivenöl und Tomaten), verfeinert mit Käse und Schinken. Olivenöl kommt nätürlich auf viele Salate und wird gerne nachträglich über Gemüse, Fisch und Fleisch und auch Reis, Nudeln oder Kartoffeln gegeben.

Olivenöl ist natürlicher Geschmacksverstärker

Olivenöl betont den Eigengeschmack der Gerichte und gibt eine feine, eigene Note. Auch gekocht und gebraten wird auf Mallorca mit Olivenöl. (Für Sie zu Hause: Dabei 180º nicht überschreiten und Rauchentwicklung vermeiden.)

Olivenöl statt Butter macht den Rührkuchen schön saftig

Die Anleitung für einen Orangen Olivenöl-Kuchen gibt es in den Rezepten von fetasoller.com.

Typische Mallorca-Oliven

Die vier für Oli de Mallorca verwendeten Olivensorten geben dem Olivenöl jeweils eigene Geschmacksnoten. Die Arbequina schmeckt fruchtig und mild, die alte Sorte Empeltre leicht süßlich. Leicht bitter und nach Mandel schmeckt die Mallorquina und die Olive Picual bringt eine ein pikante, pfeffrige Note.

Auch auf die Verpackung kommt es an

Olivenöl soll vor Licht, Feuchtigkeit und Wärme geschützt gelagert werden, nur so bewahrt es seine positiven Eigenschaften. In der Bag’n Box Kiste des Olivenöls Suc de Cel von Fet a Sóller wird das Öl auch komplett vor dem Kontakt mit Luft geschützt. So wird die Oxidation mit Sauerstoff verhindert und Geschmack und chemischen Qualitäten bleiben länger erhalten. Zum Verzehr am Tisch füllt man eine kleine Menge in ein passendes Kännchen.

Und welches ist Ihr Lieblings-Oli?

6 x 500ml Olivenöl verschiedener Fincas und Olivensorten können Sie als Probierpack bei Fet a Sóller bestellen. Es gibt auch eine Bio-Kiste, und eine Vorlage zur Olivenölverkostung kann kostenlos mitbestellt werden.