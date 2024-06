Edel-Dinner zeigt auf Mallorca, was Lavendel gastronomisch hergibt

Die Gäste sitzen auf rustikalen Holzbänken an Holztischen zwischen den weiten, fantastisch duftenden Lavendelfeldern vor dem Nobelhotel The Lodge bei Sa Pobla. Geschmaust wird an diesem ungewöhnlichen Ort in diesem Sommer jeden Mittwochabend ab 20 Uhr ein feines Menü des hoteleigenen Restaurants Singular, begleitet von Livemusik.

Auf zehn von insgesamt 157 Hektar Land, die zum Areal des Hotels am Fuß der Tramuntana gehören, wird Lavendel angebaut. In Zusammenarbeit mit den Imkern von Mel Vici entsteht hier zudem Lavendelhonig, der in einigen Gerichten zum Einsatz kommt wie etwa beim Eis aus geräuchertem Honig, das zum Mandelkuchen serviert wird, oder beim Kalmar mit einer Sauce aus Camaiot, Datteln und Lavendelhonig. Luxus Marke Eigenanbau Das The Lodge gehört zur 2004 von Pau Guardans gegründeten Único-Hotelgruppe, die auch das Schwesterhotel, die Luxusfinca Serena bei Montuïri, betreibt. Lokale Produkte, gerade auch aus dem Eigenanbau, sind für die Gastronomie beider Hotels ein wichtiger Bestandteil. Das gilt auch für den Wein. Auf den Feldern der Finca Serena werden die Traubensorten Premsal Blanc, Callet, Monastrell und Giro Ros angebaut. Der daraus gekelterte Weiß- und Roséwein kann dann auch zu dem Menü im Hotel The Lodge verkostet werden. Den Anfang macht allerdings ein Cocktail mit Lavendel, gefolgt von diversen mallorquinischen Spezialitäten. Weitere Menü-Bestandteile sind Gazpacho aus geräucherter Wassermelone und Tomaten, Coca mit Sardinen, Zackenbarsch mit mallorquinischem Tumbet oder Roastbeef mit Honig-Senf-Sauce, dazu ein Reisgericht mit Morcheln, Parmesan und Mallorca-Trüffel sowie eine gefüllte Ensaimada und Mandelkuchen mit Honig-Eis. Der Preis inklusive Getränke: 90 Euro. Singular im Hotel The Lodge Geöffnet täglich 13–15 Uhr, 19–21 Uhr. Via de Servicio a Pollença, km 1 (Autobahnabfahrt 37). Tel.: 971-90 01 08, thelodgemallorca.com