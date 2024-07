Diese Restaurants, Bars, Imbisse und Eisdielen empfehlen Spitzenköche auf Mallorca

Analog zu den Sternen des Michelin-Führers zeichnet der spanische Gastro-Führer Repsol die Restaurants mit Sonnen aus. Er vergibt aber auch kleinere Sonnen, die sogenannten „Soletes“, die ein wenig den Bib Gourmands der französischen Tester entsprechen. Die Sönnchen gehen an Betriebe, die – wie es heißt – „ein erschwingliches Vergnügen bieten, bei denen Qualität und gute Verarbeitung im Vordergrund stehen“.

Das können einfache Gaststätten, Restaurants mit einem guten Mittagsmenü oder schönen Terrassen, aber auch Eisdielen, Bars oder Chiringuitos sein. Insgesamt kamen dieses Jahr 750 Auszeichnungen zusammen – davon 550 neue Soletes. Die Auswahl erfolgt über die Empfehlungen von 125 renommierten und natürlich mit Sonnen ausgezeichneten Köchen, darunter auf Mallorca Andreu Genestra (2 Sonnen) und Macarena de Castro (3 Sonnen). Welche Gastro-Betriebe ihnen besonders gefallen, verraten sie hier:

Restaurants

An der Playa de Muro freut sich das Strandlokal Ca’n Gavella über eine Solete. Genestras Begründung: „Der beste Ort, um ein gutes Reisgericht zu essen, einen Wein zu trinken – und das Ganze mit den Füßen im Sand.“ Nicht weit weg von dort Richtung Port d’Alcúdia befindet sich das ebenfalls von ihm empfohlene Restaurant Los Patos: „Hier werden gute, lokale Produkte wie der Aal oder der Albufera-Reis verwendet. Auch der Langusten-Eintopf ist empfehlenswert.“ Begeistert ist er auch vom amazO in Port de Pollença. Dort gibt es einen Mix aus hiesiger Küche mit südamerikanischem Touch sowie ein Mittagsmenü mit guter Preis-Leistung-Relation.

Auf den Chiringuito Sa Foradada am berühmten Felsloch ist Genestra geradezu neidisch: „So ein Mountain-Club wäre auch etwas für mich – an einem paradiesischen Ort mit Traumblick aufs Meer. Dazu ein perfektes Reisgericht, Fisch in Salzkruste, frit mallorquí, alles sehr authentisch.“ Dabei mag er auch das Ca’n Gallet bei Escorca: „Das ist mein Lieblingsort in den Bergen. Ich liebe es, dort einzukehren, wenn es schneit, um einen guten arròs brut oder ein Lammgericht zu essen.“

In Palmas Zentrum zieht es ihn hingegen ins La Bodeguilla der Amida-Gruppe – nicht nur wegen des Essens, sondern „weil sie eine der größten Weinangebote der Insel haben. Mit Weinen, die sonst keiner hat und die auch mich überraschen.“

Für Maca de Castro ist das Ca’l Dimoni in Algaida der beste Ort für ein gutes Schneckengericht. „Sie bereiten sie mit vielen Kräutern, etwas Sobrassada und Schinkenknochen zu.“ Im Celler Ca’n Marron in Inca wiederum mag sie ebenfalls die Schnecken, aber auch andere traditionelle Celler-Gerichte wie frito, Spanferkel, Lammschulter, Butifarra-Kroketten. Ebenfalls eine Solete auf Empfehlung von Maca de Castro geht an das Es Racó de Ronda in Alcúdia: „Das beste pa amb oli in Alcúdia und gute Tapas mit einer schönen Terrasse und Tischen, die aus Weinfässern bestehen.“ Schließlich das Es tres molins in Campos: „Ich mag die Authentizität dort. Sehr lecker sind das frito mallorquín und vor allem das floquet, ein weitestgehend unbekanntes Stück vom Rind, perfekt mit Bratkartoffeln, Knoblauch und Spiegelei.“

Beide Topköche konnten sich auch auf einen anderen Favoriten einigen: die Casa Miss in Sa Pobla. „Jeden Koch, der mich besuchen kommt, nehme ich dorthin mit, und allen schmeckt es dort so gut wie mir“, meint Maca.

Cafés und Eisdielen

Für Genestra, der aus Inca stammt, ist auch die Café-Konditorei Ca’n Delant in seiner Heimatstadt wegen des„exquisiten süßen Gebäcks“ einen Besuch wert. Zum Eisessen fährt er zu Gelats Valls an Playa de Muro, speziell das Pistazieneis hat es ihm dort angetan. Eine weitere von ihm favorisierte Eisdiele ist Ca’n Miquel in Palma, wo auch Maca de Castro gerne einkehrt: „Dort war ich schon als Kind. Mir schmeckt nicht nur ihr Eis, gemacht nach Traditionsrezepten, sondern auch das Waffelhörnchen.“ Ebenfalls in Palma findet sich das Café Canamunt: „Das ist der Ort zum Frühstücken mit den – glaube ich – besten belegten Llonguet-Brötchen Palmas.“

Bars und Imbisse

Genestra schwärmt vom Brassclub von Rafa Martín in Palma: „Das ist ohne Zweifel meine Lieblings-Cocktailbar der Insel.“ Castro lobt den Alaska-Imbiss in Palma: „Eine legendäre Bude, die es bereits seit 1936 gibt. Deren eisgekühltes Bier und ihr Hamburger sind für diejenigen, die hier leben, nicht nur Essen und Trinken, sondern haben auch eine emotionale Qualität.“ guiarepsol.com