In Port de Pollença bekommen Sie legeres Streetfood, das auch Feinschmecker glücklich macht

„Franz heißt die Kanaille“, schrieb Friedrich Schiller in „Die Räuber“. Doch derer kann es auch zwei geben, wie Guillem Moyà (45) und Miguel „Miki“ Morro (38). Die beiden betreiben seit 2021 das Restaurant 2Kanallas in Port de Pollença. Im Oktober 2022 zogen sie innerhalb des Ortes an den jetzigen Standort in zweiter Meereslinie und erweiterten den Lokalnamen auf 2Kanallas Street Gourmet.

Nun sind aber die beiden keine bösen, schurkischen „Kanaillen“ wie Franz Moor im historischen Drama, sondern exzellente Köche und sehr sympathisch. Canalla – das steht auch für etwas anderes – für etwas Wildes, Ungewöhnliches. Und hier vor allem für eine entspannte, freundschaftliche, informelle Atmosphäre. Was auch das Speisenangebot zeigt, denn diese Kanaillen legen viel Wert auf das Teilen, das Miteinander-Essen. Es ist legeres Streetfood, das auch Gourmetansprüchen vollauf genügt. Kulinarische Geheimnisse Es gibt Lokale, da werden auf der Speisekarte die Gerichte bis auf die kleinste Zutat ausführlich beschrieben. Und es gibt Restaurants, die das Ganze eher minimalistisch gestalten, vielleicht nur mit drei Worten. Noch einmal anders ist es bei 2Kanallas Street Gourmet: Hinter bekannten Namen von Gerichten verstecken sich Überraschungen. So etwa bei dem Gericht „Croqueta a la cuchara“. Kroketten kennt man. Es ist eine mit Paniermehl umhüllte und ausfrittierte längliche Masse mit Bechamel und Huhn, Schinken, Spinat oder Käse. Die Überraschung soll bleiben, deshalb nur so viel zu dieser Variante: a) ist hier statt Paniermehl Panko dabei und b) isst man die Krokette mit einem Löffel. Beim Hotdog sei das Geheimnis gelüftet, auch weil es sicher viele Menschen – wie die Autorin – gibt, die normalerweise keinen Hotdog essen. Was Sie diesmal aber machen sollten. Es geht um eine Brioche, gefüllt mit etwas Zwiebelmarmelade, Ochsenschwanzragout, geformt wie ein Würstchen, Joghurt, angereichert mit Minze, darauf frittierte Zwiebelstückchen, Maracuja-Gelee und etwas Kimchi-Mayonnaise. Fantastisch! Wöchentlich wechselndes Vier-Gang-Menü Die Lasagne wiederum besteht aus drei Lagen Lasagne-Nudelplatten und Kürbiscreme, eingebettet in einen Schaum aus Kokosmilch, Limonensaft und -abrieb sowie darüber hinaus Koriander. Und das Sam kommt – wie es sein soll – als Salatblatt auf den Tisch, auf dem Guacamole, Lachs-Tatar, Entenschinken und etwas erfrischendes Mango-Gelee drapiert sind. Schon der Beginn ist vielversprechend: Zu Brot, Flor de Sal und Olivenöl (von Can Axartell) wird eine Aioli gereicht. Aber nicht irgendeine – sie ist mit Palo-Likör angereichert. Schmeckt ungewöhnlich. Ungewöhnlich lecker. Auf der Karte finden sich Lachs und Rotbarbe, Langostinos, Sóller-Garnelen, Chipirones, Muscheln und sogar Hummer – aber keine elaborierten Fischgerichte. „Das sind wir nicht, und unsere Küche sowie die Vorratsräume sind zu klein dafür“, sagt Moyà. Stattdessen sind es Schwein, Rind und mallorquinisches Lamm, die oft im wöchentlich wechselnden Vier-Gang-Menü zu finden sind (35–45 Euro je nach Zusammenstellung). Mit Kreativität und Leidenschaft im Blut Kreativität und Leidenschaft liegen dem Duo im Blut – Morro stammt aus Bunyola und hat zumeist in und in der Nähe von Sóller gearbeitet. So kochte er etwa im Bens d’Avall und 2014 im Ca’s Xorc, damals „unter“ Chef Guillem Moyà. Dort lernten sich beide auch kennen. Gemeinsam ist ihnen das Faible für klassisch französische Kochtechniken als Basis für ihre Kreativität. Vor allem aber: „Wir kochen nur das, was wir auch selbst mögen“, sagt Miki Morro. „Es gibt kein Gericht, wo wir sagen würden, das sollte man auf der Karte haben, weil es gerade im Trend liegt. Sondern unser Geschmack ist ausschlaggebend, wobei wir natürlich hoffen, dass der auch den Geschmack unserer Gäste trifft“, ergänzt Moyà. Ein volles Lokal und zufriedene Gesichter zeigen, dass die Hoffnung berechtigt ist. Die Gäste sitzen in der kalten Jahreszeit innen, am liebsten vor dem Kamin. Aktuell im Sommer wird auf der mit Bambus überdachten Terrasse serviert, wo bis zu 28 Personen Platz finden. Vor oder nach dem Essen bietet sich ein Spaziergang auf der nahe gelegenen Promenade am Meer an (Gerichte, auch zum Teilen, 10–28 Euro). 2Kanallas Street Gourmet, geöffnet täglich 18.30-22 Uhr, C/. de Formentor, 49, Port de Pollença, Tel.: 871-87 30 15, 2kstreetgourmet.com