Sie lieben guten Service, ein ansprechendes, aber legeres Ambiente, eine zentrale Lage und natürlich leckere Küche, orientiert an den guten alten Küchenklassikern? Dann kann man das brandneue Pedro's im Santa Catalina-Viertel empfehlen, nur wenige Meter entfernt von der Markthalle. Geöffnet ist an drei Tagen durchgehend von morgens bis nachmittags und an drei Tagen sogar von morgens bis nachts. Montag machen Chef und Team Pause. Eröffnet wurde das Lokal in den letzten Maitagen diesen Jahres. Dahinter stecken Peter Nasser, ein gebürtiger Oberpfälzer, und sein Partner.

Jung, erfolgreich, mit klarem Ziel

Eigentlich wollte Nasser als Neunjähriger Schauspieler werden, doch seine Mutter meinte nur “Schlag Dir den Schmarrn aus dem Kopf”, was er als braver Sohn auch tat. Realistischer war dann ein Jahr später schon sein Berufswunsch Hoteldirektor. Den verfolgte er auch eifrig, was schließlich zu Jobs in der Gastronomie, etwa in den Schlosshotels Thiergarten und Ellmau sowie dem Besuch einer Hotelfachschule führte. Schon mit 23 Jahren wurde der kommunalpolitisch interessierte und engagierte junge Mann nicht nur Stadtrat und jüngster Kreisrat in Bayern, sondern auch Betriebsleiter eines kleinen, aber feinen Klosterhotels samt dazugehörigem Landgasthof. “Spannend war diese Zeit, mein Erfolg hat mich selbst überrascht”, so Nasser, der vier Jahre lang diese Tätigkeiten ausübte, bis er sich dann doch nach etwas Anderem sehnte. “Vor allem war es das Thema Bürgermeisterkandidatur, das mich zwar einerseits stolz machte, traute man mir doch diesen Posten zu. Aber andererseits habe ich mich gefragt, ob ich das wirklich will.” Er wollte nicht, denn schon längst hatte seine Leidenschaft für gehobenes Essen und Trinken gewonnen.

Vom Gourmettempel nach Mallorca

Zufällig stieß er auf die Anzeige von Chefkoch Christian Jürgens, der für sein bekanntes Drei-Sterne-Gourmetlokal Überfahrt am Tegernsee einen Restaurantleiter suchte. Diese Position bekleidete Nasser dann sechs Jahre lang bis Sommer 2022, bevor er sich mit einer Beratungsfirma in der Gastronomie selbständig machte. “Später verzauberte mich ein Besuch auf Mallorca, fortan reisten wir oft hierhin, bis die Idee aufkam, auszuwandern”, erzählt Nasser.

Nun wurde es das Pedro's. Ob Pastrami-Sandwich und Porridge mit Apfel und Zimt am Morgen, eine gut gewürzte Nudelspeise oder gar Lasagne am Mittag oder abends ein Rinderfilet mit Pfeffersauce, ein Schnitzel nach Wiener Art mit Kartoffelsalat und Preiselbeeren sowie einen Kaiserschmarrn zum Dessert, nicht zu vergessen das hausgemachte Gebäck – im Pedro's kann man auf stilvoll-legere Art seinen Tag verbringen und sich dabei Kulinarisch etwas Gutes gönnen. “Mein Partner und ich gehen gerne und gut essen, ich war ja nun auch jahrelang Drei-Sterne-Küche gewohnt”, erzählt Peter Nasser, der auch selbst in der Küche steht. Ihn hat im Laufe seiner Karriere aber nicht nur das Essen, sondern auch die Zubereitung interessiert und so hat er viel gelernt – Rezepte, aber natürlich auch die Tricks und Finessen von Spitzenköchen.

“Das bedeutet aber nun nicht, dass wir mit dem Pedro's schon auf Sterneniveau kochen, aber wir wissen einfach, wie klare gute Küche schmeckt, und wie perfekt und gleichzeitig herzlich die Servicekräfte die Gäste behandeln sollten, damit diese sich wohl fühlen.” Silberbesteck, Stoffservietten, silberne Flaschenkühler, stets frische Blumen und exklusive Kunst sind schon vorhanden und bilden für ein Lokal in diesem Viertel eine Ausnahme.

Zurück in die Zukunft

Für die Zukunft wollen sie das Pedro's zu einem Restaurant machen, wo es die besten Klassiker gibt, die sie selbst gerne essen, wie Chateaubriand, Seezungenröllchen oder auch eine leckere Gans im Winter. “Wir haben mitbekommen, dass es vielen geht wie uns, deshalb ist dies ein erfolgversprechendes Konzept. Schon jetzt kann man bei uns einen traditionellen Shrimps-Cocktail ebenso wie ein klassisches Club Sandwich bekommen”, meint Nasser, der natürlich auch weiß, dass spezielle hochwertige Zutaten für ein Raunen unter den Gästen sorgen wie Kaviar oder Trüffel. So veredelt er das klassische Club Sandwich mit Huhn, Spiegelei, Bacon und Salat durch getrüffelte Pommes Frites, und seine Rigatoni mit Bechamel-Sauce schmecken mit Kaviar auch noch besser.

“Ein bisschen Luxus darf es ja sein”, meint Nasser, dem man seine Sommelier-Ausbildung auch bei der Zusammenstellung der Wein- und Champagnerkarte anmerkt. “Die wird natürlich noch viel opulenter und exklusiver, aber ich habe jetzt schon etliche ausgewählte Weine im Angebot, wie etwa den eher unbekannten, aber fantastischen, sogenannten Gemischten Satz von Wiener Weingütern oder Kreszenzen des Weingutes August Kesseler im Rheingau, der vor allem durch seine Riesling- und Pinot noir-Weine weltweit einen guten Ruf hat.” Die meisten Weingüter kennt Nasser persönlich, daher darf man auf seine zukünftigen Weintipps mindestens ebenso gespannt sein wie auf die neu-entdeckten und wiederbelebten Klassiker der internationalen Küche.