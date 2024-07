Der Hügel oberhalb des Nobelhafens von Puerto Portals. Dort inmitten eines Villenviertels liegt ein schick designtes Fünf-Sterne-Hotel mit all dem Luxus, den man sich wünscht. Mit modernem Mobiliar, attraktiver Dekoration in Weiß-Gold, einem TechnoGym und Wellness-Lounge, einem schönen Infinity-Pool und vor allem mit einem Traumblick aufs Meer. Glamour pur. Natürlich lässt es sich in solch einem luxuriösen Ambiente auch fein schlemmen. Die Rede ist vom Portals Hills Boutique Hotel in Portals Nous, die gleich mit zwei Lokalen aufwarten: Mittags isst man in Poolnähe im La Cabana und abends ein Stock höher im luftigen Collins – innen oder auf der weitläufigen Terrasse. In beiden Lokalen wartet ein Á-la-Carte-Angebot, im Collins kann man sich zusätzlich zwischen zwei abwechslungsreichen Fünf-Gang-Menüs entscheiden – der Discovery Tour oder der Chef's Tour.

Fantasievoll schlemmen Dafür verantwortlich ist seit diesem Jahr Chefkoch James Harrison Lievano, ein gebürtiger Kolumbianer, der im Lokal von Oma und Tanten quasi aufgewachsen ist und von ihnen viel gelernt hat. Das hat ihn auch motiviert, eine Kochausbildung zu absolvieren. Seit vielen Jahren lebt und arbeitet er auf Mallorca, arbeitete etwa im renommierten Sumaq, für Tomeu Caldentey und direkt vor seinem Wechsel ins Portals Hills für das Restaurant Botànic im Luxushotel Can Bordoy. Sein Küchenkonzept: Spannendes aus verschiedenen Ländern geschickt zu kombinieren und neue fantasievolle Gerichte zu kreieren. Neue Kreationen und Klassiker So etwa geschehen bei den einleitenden Amuse Gueules, einem Mix aus drei verschiedenen Dips mit feinem würzigen Naan-Brot, das ein Bäcker speziell für das Collins backt. Ein Dip schmeckt besser als der andere, ein köstliches Trio, das den Gast wunderbar auf die folgenden Genüsse einstimmt. So überzeugt die Creme baba ganoush mit geräucherten Auberginen und Sesampaste (Ursprungsland Libanon) ebenso wie die pikante muhammara-Creme aus Paprika und Walnüssen (Syrien) oder der frisch-minzige raita-Dip (Indien). Fein auch die machitos, zu Körbchen geformte Kochbananen-Schälchen, die man aus Mittel- und Südamerika kennt, gefüllt mit rotem Thunfisch, Eigelb und eingelegten Zwiebelringen. Die Kroketten aus Yuca werden serviert mit einer Sobrassada-Mayonnaise und einer Pilz-Paté. Klassisch daher kommen die exklusiven roten Sóller-Garnelen, mal pur auf dem Grill gebraten, mal paniert und ausfrittiert. Oder der beliebte arroz a la llauna, hier in einer Version, belegt mit secreto-Stücken, Bimi, Safran-Aioli und Radieschen-Scheiben. Das Spanferkel wird serviert mit einer Creme aus schwarzem Knoblauch und getrüffeltem Kartoffel-Parmentier. Wer es, gerade speziell jetzt zur warmen Jahreszeit, leichter mag, kann sich über verschiedene Salate freuen wie den Thaisalat mit gerösteten Avocadoscheiben, einem Gemüsemix, Erdnüssen und Mango – leicht pikant, aber sehr erfrischend lecker mit einem Hauch Süße. Auch der italienische Salat findet seine Fans. Er beinhaltet Rucola, Zucchini, Kischtomaten, Pinienkerne und vor allem Burrata-Käse, dazu ein Basilikum-Zitronen-Pesto. Einige Sushi-Kreationen ergänzen das vielfältige kulinarische Angebot. Das einzigartige Genusserlebnis wird zudem von einem professionellen und aufmerksamen Serviceteam kongenial begleitet. Der Traumblick ist die Krönung von alledem. Grillevent & Weinsammlung Der besondere Tipp: Jeden Freitagabend kommt auf der oberen Terrasse des Collins ein besonderer Grill zum Einsatz. Aus einer Vitrine kann man sich das gewünschte Grundprodukt aussuchen – Fisch, Meeresfrüchte oder Fleisch – und sich dem BBQ-Vergnügen hingeben. Auch hier gibt es Á-la-Carte-Angebote oder kleine Menü-Vorschläge wie den Mix aus Thunfisch-Tataki und Lachs, die Kombination pluma vom Schwein (Schweinerücken) und Hähnchen oder die exklusivste Variante, bestehend aus Entrecôte, südamerikanisch gewürztem Tintenfisch und iberischem Schweinebries – jede Variante mit zwei Beilagen nach Wahl, zwei Gläsern Wein und Wasser. Apropos Wein: Eine enorme nationale und internationale Wein- und Champagnerauswahl erwartet den Besucher, stilvoll präsentiert in einer begehbaren, zweistöckigen gläsernen Vitrine. Es ist eine der umfangreichsten Weinsammlungen der Insel. Wer trotzdem eher einen Cocktail bevorzugt, wird sich über die Signature-Cocktails der professionellen Barkeeper freuen. KONTAKT Portals Hills Boutique Hotel mit dem Restaurant Collins, geöffnet 19.30–22 Uhr, und dem La Cabana, geöffnet 11–22 Uhr. C/. d'en Seguí, 4, Portals Nous, Tel.: 971-67 90 40, portals-hills.com