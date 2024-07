Das neue Menü im Restaurant Marc Fosh auf Mallorca perfektioniert die Kunst der Weinbegleitung

„Menú con maridaje“. Derlei liest man oft in gehobenen Restaurants. Wörtlich ließe sich das mit „Menü mit Ehe“ übersetzen. Ehe steht in diesem Fall für eine bestenfalls ideale Paarung. Wie beim Menschen gibt es da auch beim Essen und Trinken diverse Varianten. Ein Getränk – meistens ist es Wein, es kann aber auch Bier, ein Cocktail oder etwas Alkoholfreies sein – sollte mit dem Geschmack des Gerichts übereinstimmen, sei es in einer harmonischen Partnerschaft oder als Ergänzung oder Verstärkung in einzelnen Nuancen.

So harmoniert manchmal eine Säure-Note eines Gerichts zur Säure eines Weins, eine verwendete Frucht zur Fruchtigkeit oder etwas Geröstetes zu der durch spezielle Fasslagerung entstandenen Röstnote des Weins. Als dritte und schwierigste Möglichkeit kann der Wein auch Kontraste setzen. Im Normalfall kreiert der Koch das Gericht, und der Sommelier sucht den dazu passenden Wein aus. Doch es geht auch anders.

Zweifacher Gewinner der Sommeliermeisterschaften

Das Sternerestaurant Marc Fosh hat sich kürzlich verstärkt mit einem „Heimkehrer“: Gabriel „Gabi“ Lucas Dimmock. Halb Engländer, halb Spanier, arbeitet er seit 2014 als Sommelier. Nach seiner Ausbildung begann er direkt als Chefsommelier im mittlerweile geschlossenen Sternerestaurant Tristán. Zwischen 2016 und 2019 arbeitete er bereits bei Marc Fosh. „Seither hat er sich enorm weiterentwickelt“, sagt sein Chef, der britische Sternekoch Marc Fosh. So gewann Lucas zweimal die balearischen Sommeliermeisterschaften und einmal, 2021, sogar den nationalen Wettbewerb. Jetzt ist er zurück, allerdings nicht als Sommelier, sondern als sogenannter Wein-Botschafter. In dieser Funktion prüft er die Weinkarte des Lokals und „trainiert“ und motiviert die anderen Mitglieder des Restaurantteams.

Als „Wine-Ambassador“ hat Lucas nicht gewartet, bis das neue Menü fertig ist, sondern es mitsamt der Weinbegleitung gemeinsam mit Fosh und dessen Chefkoch David Mariottini entwickelt. „Unsere Ideen haben sich gegenseitig beflügelt, über allem stand jedoch das Motto von Fosh: mediterran“, sagt Lucas. „Das ist und war von Anfang an unser Küchenstil“, ergänzt Fosh.

Menü "Aromas del Mediterráneo"

Für die maridaje zum zehngängigen neuen Menü „Aromas del Mediterráneo“ hat Lucas zehn kaum bekannte, sehr individuelle, aber exzellente Weine aus Anrainer-Ländern des Mittelmeers ausgesucht (Marokko, Spanien, Frankreich, Italien, Kroatien, Griechenland), wobei aus Spanien, Griechenland und Italien jeweils zwei Weine stammen. Jeder Wein habe seine eigene Geschichte und vertritt mit seinen Trauben und seiner Machart eine Region am Mittelmeer, wie Lucas und die Servicekräfte den Gästen erklären. Natürlich können im Laufe der Zeit die Weine wechseln, aber nicht das Konzept als solches. Für Weinfreunde ist es eine gute Gelegenheit, Neues kennenzulernen: „Wahrscheinlich würde man sich sonst nicht ohne Weiteres einen marokkanischen oder kroatischen Wein bestellen“, sagt Lucas.

Der „Wine-Ambassador“ will auch die generelle Weinkarte des Restaurants ein wenig modifizieren. So müssten nicht 15 Bordeaux-Weine präsent sein, sondern in Zukunft nur die drei besten oder aber unterschiedlichsten. „So werde ich die Karte nach und nach von den aktuell etwa 400–450 Weinen auf circa 250 reduzieren, inklusive meiner neuen Entdeckungen“, erklärt Lucas.

Fosh wagt sich aus der Komfortzone

Dazu passend ist auch das neue Menü etwas Besonderes, denn Fosh wagte sich erstmalig aus seiner Komfortzone. „In meinem anderen Lokal Sa Pleta by Marc Fosh kamen etwa die mollejas (Kalbsbries) sehr gut an. Bislang hatte ich ein wenig Angst derartige Innereien auch in Palma zu servieren“, sagt der Brite. Nun also halten die mollejas auch hier Einzug, knusprig gebraten auf Reis mit Möhre und Sanddorn sind sie eine Delikatesse. Ebenfalls anders ist ein Gericht mit einem Schnecken-Kaninchen-Eintopf mit Petersilienpüree und in Heu geröstetem Kartoffelschaum. Delikat auch die in dunklem mallorquinischen Bier geschmorten Thunfischbäckchen mit Chili-Oliven-Akzenten.

Dazu gibt es modifizierte „neue“ Klassiker des Briten wie seine berühmte „Foie gras mi-cuit“, die aktuell mit Aprikosen, Basilikum und geraffeltem bottarga (getrockneter Fischrogen) ergänzt wird. Fein auch die roten Riesengarnelen (Carabineros) mit einem Eis aus Meeresfrüchtesud, Plankton und kalter Mandelsuppe. Und schließlich das Lammfilet mit Püree aus geräucherten Auberginen, Emulsion aus Kalamata-Oliven und Bohnenkraut-Jus (140 Euro + 125 Euro für die Weinbegleitung).

Aber natürlich: Wer den „normalen“ Marc-Fosh-Stil bevorzugt, ohne Experimente, kann sich neben dem wechselnden Mittagsmenü (58,50 Euro) auch das zweite angebotene Menü schmecken lassen – auch dazu gibt es ein Maridaje-Angebot (120 Euro + 95 Euro Weinbegleitung), und auch hier gilt: Wer dazu nur einen Wein trinkt, anstatt sich auf die maridaje einzulassen, verpasst so das doppelte Genusserlebnis!

Aufregende Paarungen: Restaurant Marc Fosh, geöffnet Di.-Sa. 13.30-15 Uhr, 19.30-21.30 Uhr, C/. de la Missió, 7, Palma, Tel.: 971-72 01 14, marcfosh.com