Potenzial einer Schote: Das alles kann das Johannisbrot

Protein-Riegel und Shakes für Sportler. Turrón, Schokolade und eine Schoko-Nuss-ähnliche Creme für all jene, die normale Schokolade nicht so gut vertragen. Eis, hergestellt in Zusammenarbeit mit Gelats Jop aus Campos. Saucen, Sirup, Tee. Natürlich Mehl, um leckere Kuchen zu backen, aber auch Seife mit Peeling-Effekt. All dies sind aus Johannisbrot hergestellte Produkte und es gibt sie bei der Firma Es Garrover in Llucmajor auf Mallorca. Wurden die Schoten früher vorrangig als Viehfutter genutzt, so sind im Laufe der Jahre kreative Köpfe auch auf andere Verwendungsmöglichkeiten gekommen, vorzugsweise als gesunden, fettarmen Kakao-Ersatz. Zudem dienen die Kerne seit Jahrzehnten als natürliches Verdickungs- und Geliermittel in der Lebensmittelindustrie, besser bekannt als E-410.

Die wohl bekannteste Firma, die auf Mallorca Johannisbrot nutzt und verwertet, ist Es Garrover in Llucmajor, gegründet 1945. Aktuell wird die Firma in der dritten Generation von Juana Verger geleitet, einer rührigen und erfindungsreichen Mittvierzigerin. Sie hat zum einen einen Hofladen in der Firma eingerichtet. Insgesamt sind es 14 verschiedene Produkte unter dem Markennamen Johannis, alle ökologisch einwandfrei und – wie Verger sagt, „ernährungsphysiologisch und gesundheitlich ideal“. Museum und Workshops Zum anderen hat die Unternehmerin ein wenig außerhalb von Llucmajor auf der Finca Ca’s Hereu ein kleines Museum aufgebaut mit angeschlossenem Johannisbrotbaum-Feld, wo auch Führungen mit Informationen, Events und Kochworkshops stattfinden. Der nächste findet an diesem Donnerstag, 18. Juli, um 18.30 Uhr statt. Das Thema: Zubereitungen mit dem Thermomix. Der Preis: 30 Euro. „Wir verdanken eigentlich alles meinem Großvater und Vater, die Visionäre waren und immer sagten, dass Johannisbrot mal ganz wichtig werden würde“, erzählt Verger. Das hat sie immer angetrieben, die Leidenschaft spürt man ihr an. Juana Verger selbst war schon als 15-Jährige im Familienbetrieb aktiv. Seit etwa 2010 dachte sie über neue Produkte nach. Erst entdeckte sie auf einer Reise nach Peru, was man dort alles mit den Schoten macht, dann wusste sie, das Potenzial der Schoten noch weiter auszubauen. Die Teilnahme an der Biofachmesse in Nürnberg und vielen anderen spezialisierten Messen sind für sie gesetzte Termine, die Zusammenarbeit mit Topköchen ist Alltag. So arbeiten Andreu Genestra, Miquel Calent, Santi Taura, Marga Coll und Miguel Gelabert – um nur einige zu nennen – gerne mit den Produkten von Es Garrover. Kulinarische Events Mit einem Koch, Miquel Serra Fiol, gibt es auch eine besondere Beziehung. Er ist Chefkoch einiger kulinarischer Events, bei denen ein mehrgängiges Menü mit den Johannisbrot-Produkten einer limitierten Zahl von Gästen serviert wird. Die nächste Veranstaltung dieser Art findet am 25. Juli statt. Der Preis beträgt 50 Euro. Ein Besuch im Museum mit Informationen, Erklärungen der Gerätschaften und Historie sowie einer Verkostung ist Dienstag, Donnerstag und Freitagnachmittag möglich. Hierfür beträgt der Preis 15 Euro. Und noch ein kleiner Blick in die Zukunft: Aktuell werden Rezepte von Köchen gesammelt. Die besten zwölf sollen dann mitsamt Foto den Kalender 2025 zum 80-jährigen Bestehen von Es Garrover schmücken. Den man dann natürlich ebenfalls im Hofladen erwerben kann.