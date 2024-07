Essen direkt am Meer auf Mallorca: In diesem Lokal in Son Serra de Marina schmeckt es und man kann die Seele baumeln lassen

Tiefblau-türkises Meer und ein paar lichte Tamarell-Bäume (Tamarisken) vor dem Lokal, auf dem Teller große Ravioli, gefüllt mit Hummerfleisch, und darüber eine intensive Meeresfrüchtesauce samt Garnelen. Diese traumhafte Kombination findet man in Son Serra de Marina im Blue Tamarindo.

Doch auch wenn abends stimmungsvoll die Bäume mit den gelborange schimmernden Lampions blau angestrahlt werden, und das Meer und das hübsche Interieur des Lokals in Blautönen leuchten, so verwandeln sich die Tamarells nicht in Tamarindenbäume. Der Lokalname ist eher der Asienliebe des Besitzers Federiko „Fede“ Multhaup (56) geschuldet, und ob Tamarinde oder Tamarells – egal.

Beliebt bei Hochzeitspaaren

Geboren in Deutschland, kam Multhaup schon als Baby nach San Sebastián im Baskenland, wo er mit seiner spanischen Familie aufwuchs. Erst mit 21 zog er nach Berlin, studierte, arbeitete im Vertrieb von elektronischen Geräten und gründete und betrieb später erfolgreich ein Kultur- und Integrationszentrum. „Das war mein erster Kontakt mit der Gastronomie, obwohl meine Eltern auch schon ein Restaurant hatten und meine Oma Fischerin war – genetisch war das Ganze somit schon angelegt“, erzählt Fede, wie ihn alle nennen.

Er ist ein guter und herzlicher Gast- und Arbeitgeber. „Nur wenn sich alle wohlfühlen, hat so ein Restaurant lang anhaltend Erfolg.“ Gute Stimmung ist ihm wichtig beim Gast, beim Service und in der Küche. „Ich zahle gut für gutes Personal.“ Und der hohe Anteil an Stammgästen belegt den Wohlfühlfaktor ebenfalls. Kein Wunder, dass dieser stimmungsvoll-romantische Fleck auch beliebt bei Hochzeitspaaren ist, die hier gerne ihren besonderen Tag feiern.

Die Inspirationen kommen aus aller Welt

Als Fede, der auf Mallorca zuvor etwa im Ponderosa Beach und im El Sol arbeitete, 2021 mit seinem Blue Tamarindo begann, kam aus der Küche vorrangig Italienisches, was dem damaligen Koch geschuldet war. Der Koch ging, seitdem bilden dessen Nachfolgerin, die brasilianische Köchin Ana Paula Santos (52), und Fede ein gutes Team, was sich auch schnell herumgesprochen hat. „Dass wir aus unserer offenen Küche sowohl direkten Kontakt mit den Gästen haben als auch den besten Blick aufs Meer, motiviert uns zusätzlich“, meint Santos, die selbst eigene Lokale hatte und als Privatköchin arbeitete.

Gekocht wird, was gut schmeckt, die Inspirationen kommen aus aller Welt, es gibt weder einen festgelegten Stil noch eine spezifische Länderküche. Das kann mal Spanisch sein wie die Kroketten, gefüllt mit Schinken, Chipirones oder Pilzen, sowie der Kabeljau, hier mit Mangosauce und Spargel. Oder auch Thai-inspiriert wie das Pad Thai mit Huhn oder Garnelen oder die gebratenen Kalmarstücke mit Kokosflocken belegen.

Italien lässt grüßen mit Burrata-Salat mit Guacamole, Spaghetti mit Meeresfrüchten und Fisch, Orecchiette-Nudeln mit karamellisierten Apfelstückchen, Gorgonzolasauce und Orangenchutney, Tagliatelle mit Rinderfilet und Trüffel oder dem Tiramisu. Und Asien schmeckt man bei den Enten- oder Gemüse-Gyozas.

Täglich verschiedene frische Fische

Fleischfans können beim Picaña selbst den Gargrad bestimmen und das Fleisch auf dem heißen Stein brutzeln, und Fischfans haben die Qual der Wahl, denn Fede kauft täglich verschiedene frische Fische ein, die zusätzlich zur Karte angeboten werden. „Wir bieten immer nur Frisches, deshalb kaufe ich auch nie zu viel ein – was weg ist, ist dann halt weg“, sagt er.

Die kleine, aber feine Weinkarte bietet ausgesuchte Tropfen vom Festland, aber vor allem Weine aus Mallorca. Einige Cocktails ergänzen das Angebot. Die Preise sind der Lage direkt am Meer entsprechend gehoben, aber nicht abgehoben: Vorspeisen 1 1–16 Euro, Hauptgerichte 16,50–28 Euro, Dessert 7,50 Euro, Flasche Wein 15–29 Euro, Glas Wein 4–5,50 Euro.

Blue Tamarindo, geöffnet täglich 13-23 Uhr, C/. Joan Frontera Riera, 20, Son Serra de Marina. Tel.: 644-10 76 53, bluetamarindo.com