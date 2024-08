Café Nou in Sa Cabaneta - der wiederbelebte Mallorca-Dorf-Treff

Geschmorte Aubergine mit Sojasauce, Sesam und Apfelstückchen als säuerlichem Akzent. Oder ein exzellentes frit mallorquí, mal etwas anders: mit Stücken von hiesigen Wurstsorten wie Sobrassada, Camaiot und Butifarrón statt Innereien, gemischt mit Kartoffeln und Gemüse, darüber ein pochiertes Ei. Derlei isst man im Café Nou in Sa Cabaneta, im Nordosten von Palma. Neue Betreiber haben das Traditionslokal aus den 40er-Jahren, einen Treffpunkt des Dorfes, im vergangenen Jahr nach längerem Leerstand restauriert, die Holzbalken an der Decke überholt, Sandsteinwände freigelegt, die früheren Thonetstühle instand gesetzt, die alte Theke mit Fliesen aus dem oberen Stock ergänzt und eine Terrasse hinzugefügt.

„Wir wollten schon aus Respekt vor der verstorbenen früheren Besitzerin alles Wichtige und einige ursprüngliche Elemente erhalten“, sagt Silvia de Miguel. Die katalanische Unternehmerin aus Barcelona ist in mehreren Branchen aktiv und Neu-Gastronomin. Ihr Ehemann Toño, ein aus Madrid stammender Bauunternehmer, war für den Umbau verantwortlich. Die beiden leben schon viele Jahre im Dorf Sa Cabaneta und waren früher Stammgäste im „alten“ Café Nou bei Bàrbara, der Wirtin. „Unser Dorf hat nicht wirklich einen Dorfplatz, einen Treffpunkt. Das war stattdessen immer dieses Lokal. Hier tranken und aßen Jung und Alt, besprachen wichtige Dorfangelegenheiten und feierten, was es zu feiern gab“, erzählt Silvia de Miguel. Dafür diente auch ein großer Saal im ersten Stock, der aber heute anderweitig genutzt wird.

Kultureller Treffpunkt

„Auch wir wollen sozialer und kultureller Treffpunkt sein“, sagt die Katalanin. Mit ganztägigen Öffnungszeiten, durchgehend geöffneter Küche, Essensangeboten von preisgünstig bis gehoben und mit einem Kulturangebot. So gibt es ab und an Konzerte, Weiteres ist in Planung. Für die Küche hat Silvia de Miguel mit Roy Ashutosh, einen erfahrenen, indischstämmigen Koch engagiert, der schon weltweit an den Herden stand, vornehmlich in Restaurants von renommierten Hotelketten. Er hat die Speisekarte seines nur im ersten Jahr dort arbeitenden Vorgängers größtenteils übernommen, aber manches verfeinert und neue Gerichte eingeführt. Das wird sich in den nächsten Monaten noch steigern.

Gleich bleibt der Anspruch, vorrangig lokale und saisonale Produkte zu nutzen. So kommen die Bio-Eier aus Freilandhaltung, Wurstwaren vom örtlichen Metzger, das Brot aus der Produktion der Stiftung Amadip Esment. Beispiele für die modern interpretierte mallorquinische Traditionsküche wären neben dem schon beschriebenen frit mallorquí die wöchentlich anders belegte coca, Kroketten mit Zutaten aus einem mallorquinichen Fleischeintopf, Diverses vom Grill wie Tintenfisch-Tentakel mit Gemüse oder Schweinerippchen.

Kulinarische "Ausflüge"

Fleischfreunde wählen womöglich Rinderkotelett oder Angus-Entrecôte. Zudem gibt es in Tempura-Teig ausgebackenen Kabeljau mit Backkartoffeln sowie diverse tagesaktuelle Angebote wie etwa frischen Fisch aus dem Ofen auf mallorquinische Art, also mit Pinienkernen und Rosinen.

Hinzu kommen kulinarische „Ausflüge“ in die Welt der internationalen Küche. Bei den Hamburgern gibt es dann zum Beispiel auch eine balearische Variante, bei der das Rindfleisch-Patty mit einer Honig-Sobrassada-Aioli, Mahón-Käse, Rucola, Tomaten und karamellisierten Zwiebeln bestückt ist. Dazu werden Pommes frites gereicht.

Etwas Besonderes ist auch das Steak tartare nach Art des Hauses: Ashutosh reichert es mit Rindermark an und serviert es dann in dem auf dem Grill erhitzten Knochen. An den kalten Winter denkt momentan niemand, aber wenn, dann kann er sich auf deftige und wärmende Eintöpfe freuen.

Und wer ein nettes Plätzchen zum Frühstücken sucht, wird ebenfalls fündig. Ob griechischer Joghurt mit Früchten, Eier in allen Variationen, Wurst vom Grill, Brote mit Avocado und pochiertem Ei, Käse oder Schinken, Mini-Pfannkuchen mit Früchten oder Schokolade – es ist nahezu alles möglich.

Preise

Beste Voraussetzungen somit, dass Dorfbewohner und Gäste von ganz Mallorca das „neue“ Café Nou auch wieder zum Treffpunkt wählen. Die Preise: Vorspeisen, auch zum Teilen, 8–17 Euro, Hauptspeisen 15–26 Euro, Desserts 6,50 Euro.

Apropos: Einige potenzielle Gäste haben es nicht weit, denn Silvia de Miguel betreibt im Nebenhaus einen Co-Working-Space und bald auch eine Co-Living-Möglichkeit. Näheres unter: mallorcaoffice.com