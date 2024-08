Eis essen auf Mallorca: Murmui setzt auf Erfrischung im Glas

Was gehört zu einem richtig guten Sommer außer Sonne, Meer und Strand? Natürlich Eis (wobei der Autorin Eis auch im Winter schmeckt). Eine der neueren Eisfirmen ist Murmui, gegründet 2019. Mit diesem mallorquinischen Wort bezeichnet man das sanfte Geräusch, wenn zarte Wellen auf dem Sand auslaufen.

„Wir leben auf einer Insel, da ist das Meer präsent. Eine Agentur hat uns verschiedene Namen vorgeschlagen. Wir haben viele Menschen, auch unsere Kinder, befragt, und so fiel die Entscheidung auf Murmui“, erinnert sich Santiago Coll, der zusammen mit seiner Frau Mónica Páramo die Firma leitet. Anfangs waren es drei Gesellschafter. Neben Páramo noch Onofre Flexas (Bar Bosch) und Christoph Ziegler (früher einige Jahre Co-Chef von Iceberg). Beide sind ausgestiegen, der Ehemann ist dazugekommen.

Über hundert Eissorten

Beide hatten bereits einige Jahre zuvor damit begonnen, für eine andere Firma zu produzieren, waren somit mit dem Thema Eis schon vertraut. „Als wir Murmui auf den Weg brachten, haben wir aber neue Eissorten entwickelt“, so Mónica Páramo. Von den sechs anfänglichen Sorten ist die Palette mittlerweile auf über 100 angewachsen. Allerdings kommen nicht alle in den normalen Verkauf. „Wir betreiben zwei Eisdielen in Port de Sóller und Valldemossa, wo wir täglich 24 Sorten anbieten, die wir natürlich öfter wechseln.“

Weitere neue Sorten zu entwickeln mache Freude sagt Coll, „aber natürlich blockieren diese oft kleineren Mengen unsere Maschinen. Zu Anfang ging das noch öfter, jetzt haben wir kaum Kapazitäten für Spezialwünsche frei.“ Murmui produziert das Eis im Gewerbegebiet Son Morro in Palma.

Diese Eissorten lieben die Deutschen

Abgesehen von den individuellen Eissorten auf Bestellung wie Käseeis oder Olivenöleis, sind die klassischen Sorten die Bestseller. „Mango ist der Favorit und verkauft sich am besten“, sagt Mónica Páramo. Dabei spielten auch länderspezifische Vorlieben eine Rolle. So mögen die Deutschen Mango, aber auch Pistazie, Mandel, Himbeere und Amarena. Die Engländer wiederum seien schokoverrückt. Vor allem aber würden sie Schoko-Minz-Eis und Nutella-Eis mögen. Apropos: Murmui hat explizit die Erlaubnis von Nutella diesen Namen zu nutzen, nennt dieses Eis aber Nocciolato. Auch sonst setzt die Firma – im Gegensatz zu vielen Mitbewerbern – auf Eigennamen, vor allem, wenn die Basis ein Markenprodukt ist wie Oreo-Kekse, Raffaellos oder Kinderschokolade.

Verwendet werden pure Fruchtmasse (zehn Tonnen pro Jahr), Nüsse und Vanillemark, die vom Festland geliefert werden, sowie frische Vollmilch von Mallorca. Ebenfalls von Mallorca stammen Orangen, Mandeln, die Ensaimada vom Forn del Santo Cristo für das Ensaimada-Eis, Palo-Likör und Hierbas von Túnel sowie der Kakao Laccao, mit dessen Hersteller Murmui nun kooperiert.

Ein Zeichen für Nachhaltigkeit

Auffällig ist die Verpackung, denn das Eis wird weder in Plastik noch in Pappdosen verpackt, sondern in Gläsern. Das große Glas fasst 550 ml, das kleinere 215 ml. „Unser Eis ist elegant, sehr klar, cremig und hochwertig. Dies spiegelt auch das ebenso hochwertige, hygienische und recycelte Glas wider“, sagt Coll. „Die Kunden können so auch sehen, dass wir ein natürliches Produkt anbieten – mit natürlichen Farben, ohne Zusetzung von Farbstoffen oder anderen fremden Inhaltsstoffen.“ Das Glas habe zudem einen Thermo-Effekt und halte die Kälte besser. Viele Verkäufer verwendeten es im Anschluss weiter. Ein Pfandsystem zur Rückgabe gibt es nicht, das Paar will mit dem Glas dennoch ein Zeichen für mehr Nachhaltigkeit setzen.

Abgesehen von den beiden eigenen Eisdielen gibt es Murmui-Eis auch in Supermärkten. Die Eroski-Kette machte den Anfang, nach und nach kamen dann Alcampo, El Corte Inglés, Carrefour sowie einige Filialen von Bip Bip und kleinere Geschäfte hinzu. Das Halbliter-Glas kostet hier 6–7 Euro. Murmui beliefert aber auch Hotels wie die Universal-Kette, die Hotelfirma Hyatt, die Blau Hotels oder die HSM-Gruppe. Zu den belieferten Restaurants zählen das Suculenta in Port de Sóller, das Mesón Can Pedro, die Restaurants der Enjoy Group (Bonito, Ginger, Chalet Siena, um nur einige zu nennen), die Bar Bosch des früheren Geschäftspartners sowie die Rafa Nadal Academy in Manacor.