Diese Frau packt Ihnen auf Mallorca Ihren Picknick-Korb

Schönes Wetter, man trifft sich mit Freunden in der Natur, am Strand. Man will gut essen, trinken, feiern – und möglichst keinen Stress haben. Gleiches trifft auf eine Geburtstagsparty Ihrer Kinder zu, ein Businessmeeting, was als Picknick arrangiert wird, ein Charterausflug auf einem Boot oder auch ein kleines intimes Frühstück mit Ihrem/Ihrer Liebsten. An dieser Stelle kommen Bárbara Enseñat und ihre Firma PicknicUp ins Spiel. Die 34 Jahre alte Architektin und Mutter eines siebenjährigen Sohns stammt aus Madrid, hat dort auch studiert, kam aber 2014 nach Mallorca. „Meine Oma ist Mallorquinerin, irgendwie zog es mich immer hierher“, erzählt sie.

Und es zog sie auch in die Küche – mit viel Leidenschaft. „In meiner Familie und auch in dem Viertel, wo ich in Madrid wohnte, in meinem Bekanntenkreis, da war Gastronomie nicht wichtig, keiner hat in diesem Beruf gearbeitet“. Das hielt sie nicht davon ab, an der hiesigen Hotel- und Gastronomiefachschule EHIB ein Studium zu beginnen, das sie allerdings nach einem Jahr aufgrund ihrer Schwangerschaft abbrach. „Dann hab ich mich halt privat weitergebildet, und relativ schnell kam mir auch die Idee meiner Firma.“ Dabei habe ihr, wie sie sagt, auch ihre Berufserfahrung als Architektin geholfen, denn das Angebot von PicknicUp und vor allem die Behältnisse seien sehr strukturiert. Gut organisieren können, müsse man obendrein.

Die Idee nahm 2019 Form an. Bárbara Enseñat startete mit einer Küche in Portals Nous und Picknickkörben und Pappschachteln. „Die Pandemie war für mich tatsächlich nicht so schlecht wie für andere“, sagt sie. Im Gegenteil: Als die Lokale schließen mussten, waren Take-away und Lieferung ins Haus vielfach die Alternativen. „Danach hatte ich mir einen treuen Kundenstamm erarbeitet, der mich bis heute bucht und mich weiterempfiehlt“, sagt Bárbara Enseñat.

Ihr Angebot ist mit der Zeit umfangreicher geworden. Ob ein Kunde oder 100 Personen, alles ist möglich. „Besonders gut laufen die Frühstücke als Geschenk für ein oder zwei Personen, speziell für Menschen, die eigentlich schon alles haben.“ Ein liebevoll zusammengestelltes Frühstück als besonderes Erlebnis sei da originell und auf jeden Fall mal etwas anderes.

Bei Großaufträgen helfe ihr jemand, ansonsten koche und backe sie alles selbst, sagt Bárbara Enseñat. Auch die Rezepte, die lecker und möglichst einfach zu essen sind, hat sie selbst entwickelt. Aktuell sind es etwa 40 bis 50 herzhafte wie süßere Varianten, die in den unterschiedlichen Picknick-, Tablett-, Brunch- oder Frühstücksangeboten sowie in den Paketen für Boote und Kinderpartys zusammengestellt werden.

Darunter sind etwa Quinoa- oder Trampó-Salate, Hummus, Quiches, Mini-Tortillas, Lachs- oder Sobrassada-Honig-Brötchen, Avocado-Toast, Mini-Hamburger, Cocas, hiesige Wurstwaren, Käse, Joghurt, Müsli, Fruchtspieße, Wraps, Küchlein, weiteres Süßes und Smoothies. Teller, Geschirr, Servietten und Decken, aber auch Getränke können dazugebucht werden.

Bei alledem denkt Bárbara Enseñat auch an möglichst gesunde Varianten: „Ich stelle meine Gerichte nur aus frischen Zutaten her, möglichst fett- und zuckerfrei. Anstelle des Zuckers nutze ich beispielsweise Dattelsirup oder Bananen.“ Brot und Kleingebäck kauft sie fertig dazu, und zwar von der Firma Triticum aus Barcelona, bekannt für ihre hochwertigen Backwaren. Die üppig bestückten Picknick-Angebote, zusammengepackt in einem Picknickkorb, gibt es ab vier Personen, wobei der Picknickkorb inklusive ist. Der Preis: 42 Euro pro Person. Die kleineren Tabletts („Tablas“) starten bei 32 Euro.