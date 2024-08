Gut und günstige Restaurants auf Mallorca: die besten Mittagsmenüs in Palma

Eine alte Regel in Spanien, der auch heute noch viele Restaurants nachkommen, besagt, dass sie mittags ein günstiges Menü mit drei Gängen anbieten, bestehend aus Vorspeise, Hauptspeise und Dessert. Einst in den 1960er-Jahren als menú turístico eingeführt, um der immer größer werdenden Zahl an Urlaubern etwas anzubieten, und heute als menú del día (Tagesmenü) bekannt, war es auch für viele Arbeiter, die es mittags nicht nach Hause schafften, eine gute Möglichkeit, sich zu verpflegen. Hier sind einige empfehlenswerte Vorschläge im Zentrum von Palma zum Preis von unter 20 Euro plus zwei Michelin-Stern-bekrönte Mittags-Tipps für einen besonderen Tag.

Palet Taberna Mediterránea

Griechenland auf Mallorca! Kurz hinter der Plaça d’Espanya findet sich das Palet von Koch Stavros und Serviceleiter David mit authentisch griechischen Speisen und Getränken wie Retsina und Ouzo. Allerdings gibt es auch Spanisches, der Herkunft von David geschuldet. Der Preis inklusive Getränk: 13,90 Euro (C/. Jacint Verdaguer, 15. Tel.: 871-03 40 97, palet-palma.com).

La Vasca

Wie der Name schon sagt, gibt es hier auf zwei Ebenen plus Terrasse Küche aus dem Norden Spaniens, speziell dem Baskenland. Chefkoch und Mitbesitzer ist Patxi Castellano, ehemals Chefkoch vom Tast Club. Zur La-Vasca-Gruppe gehören auch das El Vasco bei Bunyola, das Kamaleónico in Palma und das El Marino in Portixol. Castellanos Gerichte sind authentisch, erinnern ans Essen baskischer Großmütter. Menü-Beispiel: Kichererbseneintopf mit Kürbis, Blutwurst und Chorizo, Dorade baskische Art mit Blumenkohl und Kartoffeln sowie Möhrenkuchen. Preis: 14,95 Euro (C/. de Bonaire, 19. Tel.: 971-10 73 16, grupolavasca.com).

La Consentida

Chefkoch in diesem beliebten geräumigen Lokal ist der TaPalma-Gewinner von 2016, Óscar Fontán. Gekocht wird aufgepeppte spanische Küche. Ein Menü-Beispiel: Linseneintopf, Kaninchen mit Tomatensauce, Birne in Sirup. Der Preis inklusive Getränk: 14 Euro (C/. Simó Ballester, 5. Tel.: 634-61 90 14, FB: La Consentida restobar).

Celler Pagès

Im Llotja-Viertel gibt es bereits seit 68 Jahren den Celler Pagès. Urig-elegant, im Familienbesitz. Gekocht wird traditionell mallorquinisch. Menü-Beispiel: Kichererbseneintopf, gebratene Dorade, Dessert. Der Preis inklusive Getränk: 16 Euro, samstags 17 Euro (C/. Felip Bauzà, 2. Tel.: 971- 72 60 36, cellerpages.com).

Basic

Besitzer und Chefkoch Gerhard Berktold war einige Jahre Chefkoch im Fünf-Sterne-Hotel St. Regis Mardavall, führt aber schon seit über 15 Jahren sein Restaurant Basic ums Eck des Kaufhauses El Corte Inglés am Innenstadtring (Avingudes). Sein Motto: hochwertige Küche zu bezahlbaren Preisen. Ein Menü-Beispiel: Thunfischsalat mit Bohnen und Ei, Cap-Roig-Filet mit Kartoffelschaum, Dessert. Der Preis mit Getränk: 16,90 Euro (C/. Pere d’Alcàntara Penya, 18, Palma. Tel.: 971-46 55 14, basic-br.com).

Boira

Im Erdgeschoss des Hotels Nou Baleares an der Plaza de las Columnas, so der umgangssprachliche Name des Platzes, kann man mittags anspruchsvoll speisen. Executive Chefkoch ist – wie auch in den Restaurants Maria 5 Beach und Maria 5 Urban – der Berliner Gunnar Blischke. Ein Beispiel aus dem August: Polenta-Sticks mit Pilzragout, Rindfleischspieße mit Gemüse, Kartoffelsalat und Aioli und Mandelkuchen mit Kokoscreme. Der Preis inklusive Getränk: 16,90 Euro (Plaça Francesc García i Orell, 8. Tel.: 971-27 54 47, restaurantboira.com).

Cuina Vivant

Ums Eck von der Plaça Raimundo Clar hat ein ambitioniertes Paar sein Lokal aufgemacht – nachhaltig und mit biologischen Produkten, soweit möglich. Ein Menü-Beispiel: Coca mit Zwiebel, Sobrassada und Kalmar, Cannelloni mit Schweinefleisch gefüllt und Orangenmousse. Der Preis inklusive Brot, Oliven, Wasser: 18,50 Euro (Travessa d’en Ballester, 11. Tel.: 623-50 18 66, IG: CuinaVivant).

Kamaleónico

An der Rambla findet sich das attraktiv eingerichtete Restaurant Kamaleónico, das zur Gruppe La Vasca gehört. Der Küchenstil: international-spanisch. Auch hier kann man ein anspruchsvolles Mittagsmenü mit Auswahlmöglichkeit bekommen. Ein Beispiel: Mango-Salmorejo mit knusprigem Schinken, Lachs mit Dillsauce, Möhren und Ingwerpüree, Joghurt mit Früchten. Der Preis inklusive Brot und Wasser: 18,95 Euro, als Take-away 16 Euro, für zwei Gänge zahlt man 14,50 Euro (La Rambla, 20. Tel.: 871-17 84 76, grupolavasca.com).

Celler Sa Premsa

Dieses urige Traditionsrestaurant nahe der Rambla gibt es nun schon über 66 Jahre. Hier werden mallorquinische Küchenklassiker serviert. Es stehen für die Menükombination bei Vor-, Hauptspeisen und Desserts je zwölf bis 16 verschiedene Gerichte zur Wahl. Hier wird jeder fündig! Ein Menü-Beispiel: Paella, Rinderragout, Ensaimada-Pudding. Der Preis inklusive Brot, Oliven und Getränk: 19 Euro (Plaça del Bisbe Berenguer de Palou, 8. Tel.: 971-72 35 29, cellersapremsa.com).

Toque

Ein belgisches Bistro-Restaurant mit mediterranem Touch. Was auch naheliegt, da die Besitzer belgischer Herkunft, aber auf Mallorca aufgewachsen sind. Ein Beispiel: Linsensalat mit Speck und Haselnuss-Vinaigrette, Kalbsschulter mit Trüffelsauce und Kartoffelgratin sowie Schokotorte mit Himbeeren. Preis mit Brot, Wasser und Getränk: 19,90 Euro (C/. Federico García Lorca, 6. Tel.: 971-28 70 68, restaurante-toque.com).

Mit Stern: Adrián Quetglas

Wer sich mittags mit Sterneküche verwöhnen möchte, kann dies im nach seinem Chef benannten Restaurant Adrián Quetglas tun. Sein Motto lautet: die Demokratisierung der Gourmet-Küche. Zum Preis von 55 Euro gibt es ein exquisites Fünf-Gang-Menü. Darunter sind Gerichte wie Bernsteinmakrele mit Zitronen-Thymian-Butter, Seeigel-Velouté und gewürzte Süßkartoffel-Knöpfli (Passeig de Mallorca, 20. Tel.: 971-78 11 19, adrianquetglas.es).

Mit Stern: Marc Fosh

Und noch ein zweites Sternelokal, Marc Fosh, auch dies benannt nach dem Besitzer und Chefkoch, kann man mittags besuchen, ohne sein Portemonnaie zu plündern. Hier bekommen Sie insgesamt sechs Gänge plus Snacks zu Beginn und Petits Fours am Schluss. Darunter sind Gerichte wie gefülltes Perlhuhn mit Rote-Bete-Püree, Chlorophyll aus Brunnenkresse und ein Hierbas-Jus. Der Preis: 58,50 Euro (C/. Missió, 7A, im Hotel Convent de la Missió, Tel.: 971-72 01 14, marcfosh.com).

Weitere Empfehlungen (ab 20 Euro)

L’Atic im Hotel Saratoga (38 Euro inklusive Wasser, Kaffee), Aromata, das Zweitlokal des Sternekochs Andreu Genestra (drei bis fünf Gänge 38 bis 56 Euro, inklusive Snacks, Petits Fours, Brot, Wasser), Dmenü, das Zweitlokal von Sternekoch Adrián Quetglas (30 Euro inklusive Brot, Wasser), La Mujer de Verde, veganes Restaurant von Veggie-Pionier Juanjo Ramírez und seiner Familie (23 Euro), La Vieja de Jonay Hernández, ein Restaurant mit kanarischer Küche (24,50 Euro inklusive Brot und Wasser).