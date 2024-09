Zwei deutsche Sterneköche verzaubern die Gäste in einem Restaurant auf Mallorca

Seit Josef Sauerschell seinen Michelin-Stern für das frühere Es Racó d’es Teix nicht mehr wollte, gibt es keinen auf Mallorca ansässigen deutschen Sternekoch mehr. Und seit die „kulinarischen Safaris“ im St. Regis Mardavall nicht mehr stattfinden, sind auch keine mehr zu Gast. Da passt es gut, dass Stefan Zälke, Besitzer des Restaurants Lila Portals in Portals Nous, die Idee des früheren Gastronomen und heutigen Beraters und Eventspezialisten Tassilo Münch aufgegriffen hat.

Das Motto lautet „Stars at Lila’s“. Nach Juni und September 2023 und Juni 2024 ist es am 16. September zum vierten Mal so weit: Zwei deutsche Sterneköche – Daniel Dal-Ben vom Restaurant 1876 in Düsseldorf und Christian Sturm-Wilms vom Restaurant Yuniko in Bonn – beglücken bis zu 120 Gäste mit ihren Gerichten und Desserts. Dies geschieht gemeinsam mit dem Bäcker und Konditor Axel Schmitt – auch bekannt als TV- und Wacken-Bäcker, benannt nach dem Rockfestival –, dem Co-Organisator Münch und dem Lila-Portals-Hauskoch Anderson Mendoza. Inklusive sind der Blick aufs Meer, auf das vorgelagerte Inselchen, den Portals-Strand und den Hafen von Portals sowie der persönliche Kontakt zu den nahbaren Sterneköchen.

Der Preis ist durchaus gehoben, aber in den 195 Euro sind alle Gerichte – Fingerfood zu Beginn sowie etwa je vier Vorspeisen, Hauptspeisen und Desserts – plus die zusätzlich angebotenen Austern und Kaviar sowie alle Getränke inbegriffen. An Ständen, die im ganzen Lokal verteilt sind, holen sich die Gäste zu Live-Saxofon-Musik ihre Portionen so oft sie wollen und dürfen sich an Sekt, Weinen – etwa vom Winzer Axel Bauer aus Baden –, Bier und Erfrischungsgetränken laben.

So ist das Projekt entstanden

Wie entstand das Projekt? „Im April vergangenen Jahres kam Tassilo Münch auf Empfehlung meines Bekannten und Lieferanten Ralf Bos, Chef von Bos Food in Deutschland, zu uns, fand unsere Location genial und schlug mir einen derartigen Event vor“, erinnert sich Stefan Zälke. „Da wir ja schon mehrmals im Jahr unsere eigenen Küchenpartys zelebrieren, fand ich die Idee gut, weil die Events unseren ähnlich, aber doch größer und mit Sternekoch-Beteiligung sein sollten.“

Es sind vorzugsweise Stammgäste und deren Freunde, die sich anmelden. „Für sie ist der Event eine Art Bombon“, meint Zälke. Aber es sei auch für sein Team eine tolle und gleichzeitig herausfordernde Abwechslung, wolle es doch keinesfalls schlechter als die eingeladenen Sterneköche und deren Teams kochen. „Meine Leute probieren und experimentieren deswegen so lange, bis sie mit dem Ergebnis zufrieden sind.“

Sterneköche, die ihr Lokal in Deutschland sozusagen für einige Tage im Stich lassen, um hier zu kochen, ist das nicht ein enormer finanzieller Aufwand? „Klar, wir übernehmen die Basiskosten für Zutaten, Unterbringung und Flüge, aber es gibt keine Gage. Die Köche kommen, weil sie Spaß haben und es sich drei Tage auf Mallorca gut gehen lassen“, sagt Zälke. „Wir bieten ihnen auch ein Rahmenprogramm, manche kommen sogar auf eigene Kosten.“ An dem Abend verdiene er trotz des Eventpreises von 195 Euro nur so viel wie an jedem anderen Abend, und es sei sogar viel zeitaufwendiger und mache mehr Arbeit. „Aber wir haben alle viel Freude daran – ob die Gäste oder die Kochteams.“