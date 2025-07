Showtime mit dem Multitalent Santi Taura: Hier kann man dem Meister auf die Finger schauen

Es heißt, dass eher Frauen Multitasking-fähig seien. Aber Santi Taura ist es sicher auch! Der Mann ist Koch, und zwar ein sehr guter, hat er doch seit der Ausgabe 2021 des Michelin-Restaurantführers einen Stern für sein Restaurant "Dins" sowie zwei Repsol-Sonnen. Er ist ein Fernsehstar, wie man an den hohen Einschaltquoten seiner täglichen Kochshow beim Regionalsender IB3 sehen kann. Er weiß, wie man mit Ton umgeht. Das zeigt nicht nur das schöne, von ihm geformte Keramik-Geschirr in seinen Lokalen, sondern auch das Geschirr in anderen Restaurants. Er kann malen, wie viele seiner interessanten Bilder beweisen. Und er spielt, wenn auch mittlerweile kaum noch, als Bassgitarrist in einer Band. Von Gastro-Events, an denen er teilnimmt, einmal ganz abgesehen.

"Längste Warteliste Spaniens"

Von wegen schlicht: die „empanada“. | FOTO: ZENDER

2003 eröffnete er mit 26 Jahren sein erstes Lokal in seinem Heimatdorf Lloseta, 2016 folgte das "Dins", 2019 der Umzug nach Palma. Stichworte wie „günstiges, ständig wechselndes Degustationsmenü“ oder „längste Wartelisten Spaniens“ kennzeichnen seinen Weg. Heute leitet er das "Dins" und das Restaurant "Urbà" im Hotel El Llorenç Parc de la Mar in Palma, die Restaurants "U Vicenç" und "U Mayol" im Hotel El Vicenç de la Mar an der Cala Molins in Cala Sant Vicenç, einen erfolgreichen Catering-Zweig sowie neuerdings das Restaurant "Es Pati de Montuïri" im Hotel Es Figueral de Nou in Montuïri.

Möglich ist das alles natürlich nur dank eines guten Teams. Zu nennen ist hier vor allem Jaume Comas, seine rechte Hand und selbst ein exzellenter Koch. Er arbeitet schon seit vielen Jahren für Taura. Oder der gerade einmal 21-jährige Jordi Cobos, der den Chefkochposten im "Dins" innehat.

Geschmortes Rindfleisch mit Früchten. / Zender

Dem Meister auf die Finger schauen

Zu Beginn des "Dins" im Jahr 2016, damals noch in einem Nebenraum des Restaurants Santi Taura in Lloseta, schrieben wir als Headline „Das ist der nächste Stern“, was sich nach dem Umzug nach Palma in der Ausgabe 2021 des Michelin-Führers bewahrheitete. Seitdem hat der heute in Sóller lebende und im nächsten Jahr seinen 50. Geburtstag feiernde Santi Taura sein Konzept noch perfektioniert. Es ist noch ein wenig minimalistischer, konzentrierter geworden. Aber auch unterhaltsamer. Die offene Küche im "Dins" bietet ihm dafür viel Raum. Die Gäste wählen zwischen einem Platz im Restaurant oder an der Theke.

Letzteres sollte man sich nicht entgehen lassen. Zwölf Personen haben an der u-förmigen Theke rund um das Geschehen Platz und können dem Meister so auf die Finger schauen. Santi Taura erklärt je nach Herkunft seiner Gäste jeden Menügang auf Spanisch, Mallorquinisch oder Englisch und erläutert dabei nicht nur die Geschichte des Gerichts, sondern ein wenig auch die Geschichte der Insel. Wer wann wo was gemacht hat, welche Produkte woher kommen, wie es sich mit dem Einfluss der römischen, jüdischen und arabischen Küche verhält, was Erzherzog Ludwig Salvator seinerzeit dazu geschrieben hat. „Wir kochen Geschichte“, lautet denn auch Santi Tauras Motto.

Mit Spanferkel gefüllte Auberginen-Röllchen / Zender

Geschichte der Insel erzählen

Der bald 50-Jährige spiegelt damit Mallorca und die anderen balearischen Inseln – wie am Testtag Menorca – kulinarisch wider. Damit – sowie durch die Nähe zu seinen Gästen – ist er einzigartig, vor allem unter seinen weiteren besternten Kollegen, die zum Teil wie Andreu Genestra oder Maca de Castro ebenfalls Mallorcas Kulinarik als Basis ihrer Gerichte nutzen, aber letztlich dann doch etwas „verfremdeter“, modernisierter kochen – und räumlich auch nicht so nahbar sind. Santi Taura geht an den Ursprung und versucht, bereits Vergessenes für den Gaumen seiner Gäste wieder aufleben zu lassen. „Wobei es natürlich keine Fotos von früher gibt und keine konkreten Rezepturen, wie viel man nutzt oder wie man was kocht, dämpft oder brät“, sagt er. „Das muss ich mir dann selbst erschließen.“

Dabei arbeitet Santi Taura selbstredend vorzugsweise mit hiesigen, saisonalen Produkten, was zur Folge hat, dass sich das Menü stets ändert, nicht aber der Stil. Und auch einige seiner Klassiker bleiben, wie die Teigtaschen empanadas, die entsprechend der Jahreszeit unterschiedlich gefüllt sind. „Etwas so vermeintlich Simples in einem Sternemenü – das gibt’s sonst nirgends“, meint Santi Taura.

Omelette mit Bacalao-Füllung / Zender

Dabei sind die empanadas gar nicht so simpel. Die Juden sollen die Teigtaschen einst – entgegen dem Rezept der ursprünglichen empanadas – nicht mit Schweineschmalz zubereitet haben, weil ihnen das aus religiösen Gründen verboten war. Taura folgt der jüdischen Tradition. Am Testtag bestand die Füllung aus Mangold und Fisch. Das selbst gebackene Brot aus alten Weizensorten überzeugt auch dank der dazu gereichten menorquinischen Butter, die über der Glut von Pinienzapfen geräuchert wurde. Die Auberginenröllchen sind gefüllt mit Spanferkel (schwarzes Schwein). Das Motto mar y montaña (Meer und Berge/Land) wird deutlich an den geschmorten Austern auf Selleriepüree. Menorca lässt grüßen mit einer Aal-Panadera mit Porree, und das 19. Jahrhundert beglückt uns mit dem geschmortem Rindfleisch, dass durch Früchte wie Birne und Kirschen angereichert ist.

Zusammenarbeit mit Weinkellereien

Beeindruckend auch die jeweiligen Saucen und die Würzung, bei der Taura auf schon in der Historie bekannte Gewürze zurückgreift. Alles in allem: ein Genusserlebnis besonderer Art. Der Preis für das Elf-Gang-Menü „Origens“: 115 Euro.

Auch die Freunde guten Weins und Champagners sind hier gut aufgehoben. Sommelier Joan Arboix hat 600 Referenzen zusammengetragen, darunter vornehmlich spanische und mallorquinische Tropfen, aber auch internationale. Empfehlenswert sind darüber hinaus die in Zusammenarbeit mit hiesigen Bodegas entstandenen "Dins"-Weine sowie Weine, die von Joan Arboix selbst produziert werden.

Abonnieren, um zu lesen