Mallorcas Kultlokal Celler Can Marrón serviert sein (vorerst) letztes Menü

Es war vor 18 Jahren, im Sommer seiner Pensionierung, als Bernat Guasp die Zügel des Celler Can Marrón in Inca an zwei junge mallorquinische Köche übergab, die voll des Enthusiasmus für die traditionelle Küche Mallorcas waren. Es war der 17. August 2007. Schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts hatte die Familie Llompart-Saurina in diesem Keller Wein hergestellt und direkt im eigenen Lokal verkauft.

Damals traten Marga Tomás und Bernadí Matemalas die Nachfolge an. Große Veränderungen gab es nicht – auf der Karte blieb die klassische mallorquinische Küche. Die beiden kehrten gerade aus Girona zurück, wo Marga an der Hotelfachschule gelernt hatte. Einer ihrer Lehrer war Joan Roca, der kurz zuvor mit dem Celler de Can Roca seinen ersten Michelin-Stern erkochte. Dennoch, sagt Marga, sei sie vor allem von den Rezepten und Techniken ihrer Mutter und Großmutter geprägt worden.

Hier scheint die Zeit stehengeblieben

Das Can Marrón sieht noch immer aus wie damals: mit seinen jahrhundertealten botas – den großen Holzfässern – und den vielen kleinen Sammlerstücken, die die Wände schmücken. Marga erinnert sich noch gut an ihren allerersten Gast.

Von Anfang an und bis heute ist der Frit Mallorquí das Herzstück der Karte – eines der beliebtesten und wohl besten Gerichte dieser Art auf der Insel. Daneben finden sich die Sopes Mallorquines (Gemüsesuppe mit Brot), geschmorte Schnecken, Kutteln und Zunge mit Kapern.

Frit Mallorquí im Celler Can Marron. / Miquel Adrover

Kräftig und zünftig sind die Schweinefüße, sowohl geschmort als auch gefüllt, die gefüllte Lammkeule oder der Kabeljau auf mallorquinische Art. Saisonale Höhepunkte sind gefüllte Auberginen und der Tumbet, ein traditionelles Gemüsegericht aus Auberginen, Paprika und Kartoffeln.

Am Samstag servieren Marga und Bernadí ihr letztes Menü

Nun ist die Zeit gekommen, dass sich Marga und Bernadí eine Pause gönnen – auch wenn dies kulinarisch nicht zwingend ein endgültiger Abschied bedeutet. Am kommenden Samstag servieren sie ihr letztes Menü. Ein bedeutender Vertreter der mallorquinischen Traditionsküche sucht einen Nachfolger. Heute, an einem ganz normalen Tag, ist das Lokal rappelvoll. Der Celler Can Marrón verabschiedet sich auf dem Höhepunkt seines Erfolgs.

