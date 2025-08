L'Osteria jetzt auch auf Mallorca - So viel kosten Pizza und Pasta auf der Insel

Neuigkeiten für alle Mallorquiner und Urlauber: Seit dem 29. Juli ist die deutsche Restaurantkette L’Osteria nun auch auf Mallorca vertreten. Die neue Filiale befindet sich am Rande des Mallorca Fashion Outlet in Marratxí, unweit von Palma, und bringt das bewährte Konzept aus hausgemachter Pasta, übergroßer Pizza und geselliger Atmosphäre erstmals auf die Baleareninsel.

Die Preise orientieren sich weitgehend an den bekannten L’Osteria-Standorten in Deutschland, allerdings gibt es einige Abweichungen. So liegt der Preis für das Nudelgericht Spaghetti Pomodoro e Basilico auf Mallorca bei 11,75 Euro – in Berlin zahlt man dafür 10,95 Euro. Auch andere Pasta-Gerichte sind tendenziell etwas teurer als in deutschen Filialen. Dafür ist das Risotto Funghi auf der Insel günstiger: 14,95 statt 15,50 Euro.

L'Osteria liegt an der Zufahrt des Mallorca Fashion Outlets Marratxí. / Privat

Bei den Pizzen ist es fast durchgehend umgekehrt: Sie sind mit einigen wenigen Ausnahmen wie der klassischen Pizza Margherita - Berlin: 10,95 Euro, Mallorca: 11,75 Euro - auf der Insel günstiger als in Deutschland.

Auch bei den Getränken kommt Mallorca besser weg. Eine Flasche San Pellegrino (0,75 l) kostet auf Mallorca 5,75 Euro, während sie in Berlin mit 7,25 Euro zu Buche schlägt. Beim Dessert sind die Unterschiede geringer: Das beliebte Piccolo Duetto ist auf der Insel mit 6,75 Euro etwas günstiger als in Berlin (6,95 Euro).

So erklären sich die Preisunterschiede

"Die Preisunterschiede ergeben sich aus den verschiedenen Einkaufspreisen und der Logistik", erklärt Spanien-Franchisenehmer Jan Hausen, der in Niedersachsen bereits zehn L'Osterias betreibt. Ergänzt wird das Angebot durch eine Auswahl regionaler Weine von Mallorca. Für das angekündigte inseltypische Dessert Mandelkuchen mit Eis braucht es noch etwas Geduld. "Die Testings müssen noch durchgeführt werden", sagt Hausen. Neu für die L'Osteria-Kette ist ein Spielplatz, der dafür sorgen soll, dass sich auch die kleinen Gäste wohlfühlen. .