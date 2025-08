Das sind die besten Tomaten auf Mallorca

Auf den Märkten sind sie aktuell allgegenwärtig: Tomaten. Sie sind mit die wichtigste Zutat für viele speziell in der Sommerzeit beliebte Gerichte wie die mallorquinischen Klassiker trampó, tumbet und pa amb olí oder die spanischen gazpacho und salmorejo. Doch welche kauft man, welche sind besonders gut?

Tomaten-Wettbewerb

Es gibt Wettbewerbe, um den besten Wein oder das beste Olivenöl zu küren. Aber es gibt auch einen Tomaten-Wettbewerb, und die zehnte Ausgabe des „Certamen Internacional del Tomate de Mallorca“ fand vergangene Woche im Restaurant Botànic des Fünf-Sterne-Hotels Can Bordoy in Palma statt. In sechs Kategorien „kämpften“ insgesamt 45 Tomaten um die besten Plätze. Die Jury bestand aus Andrés Benítez, Chefkoch des Botànic, Tiffany Blackman, Repräsentantin der Olivenölfirma Aubocassa, Laura Calvo, Vertriebsdirektorin der Es-Trenc-Salinen (Flor de Sal), Jaime Jaume, Agraringenieur und Universitätsdozent, und dem Landwirt Bernat Ferrer. Sie probierten drei Stunden lang und bewerteten das rote Fruchtgemüse – so genannt, weil Tomaten einerseits zum Obst zählen, andererseits zum Gemüse – nach den Kriterien Geschmack, Aroma, Textur und Struktur.

Drei Stunden lang kosteten die Jury-Mitglieder. / Organisation Wettbewerb

Die Siegertomaten

In der Kategorie Cor de Bou (Ochsenherz) gewannen die Tomaten der Landwirtschaftsgemeinschaft Terracor und diejenigen der Grupo DCastro, die ja auf rund acht Hektar ebenfalls Landwirtschaft betreibt. Mit den Produkten werden die Lokale von Sterneköchin Maca de Castro bestückt. In der Kategorie Tomate Rosa konnte ebenfalls die Grupo DCastro gewinnen. Die Kategorie Pera Mallorquina (Birnentomaten) gewann Son Vell, die vorrangig die Gastronomie beliefert, und bei den Cherrytomaten war erneut Terracor siegreich.

In den Sonderkategorien „schwer zu klassifizierende Tomaten“ und „Neuheiten“ ging der Preis an die Sorte Raim Atòmic von Son Soler, einem Betrieb, der ebenfalls die Gastronomie beliefert, aber auch einen Stand auf dem Biomarkt der Plaça dels Patins in Palma hat. Und zu den Tomatensorten, die sich perfekt für Salate eignen, kürte die Jury „Tía Apollonia“ von Son Vell und die Sorte „Tomate Valldemossa“ der Finca Aubocassa. Sie sind nicht verkäuflich, sondern nur für die Eigennutzung vorgesehen. In der Kategorie der häufig für das pa amb oli genutzten Ramallet-Tomaten gab es hingegen keinen Sieger. „Ihnen fehlte diesmal das Charakteristische von Ramallet-Tomaten, sie waren zu wässrig. Normalerweise sind sehr wasserarm – deshalb halten sie ja auch so lange. Aber da wurde wohl aus Verkaufsgründen und weil es schneller geht, zu viel gewässert und die Reifung beschleunigt“, sagt Andrés Benítez.

Qualitätstomaten

Dafür lobte die Jury allgemein die hohe Qualität der Produkte. In einem gemeinsamen Statement hieß es: „Fast alle Tomaten waren reif, wenig sauer, nicht körnig, mit einem großartigen Geschmack und ausgewogenen Aromen.“ Das war zu Anfang des Wettbewerbs vor zehn Jahren noch anders. Andrés Benítez erinnert sich: „Damals probierten wir 20 Tomaten und 15 davon waren nicht wirklich empfehlenswert. In diesem Jahr waren von dem 45 Tomaten gerade einmal sieben nicht befriedigend.“

Bewusstsein für mallorquinische Tomaten schärfen

Somit sei das eigentliche Ziel des Wettbewerbs erreicht: die Bedeutung des Tomatenanbaus auf Mallorca hervorzuheben und das Bewusstsein für den besonderen gastronomischen und landwirtschaftlichen Wert dieses lokalen Produkts zu schärfen. „Die in den großen Supermärkten angebotenen Tomaten werden fast ausschließlich industriell produziert, noch grün geerntet und reifen dann in Lagerhallen, bis sie rot sind. Aber es fehlt ihnen an Geschmack. Mit unserem Wettbewerb wollen wir auch unsere Bauern motivieren – und die Kunden, diese hiesigen Tomaten zu kaufen“, sagt Andrés Benítez.

Das gastgebende Restaurant, Botànic, setzt verstärkt auf pflanzliche Zutaten – benannt als Plant Forward. Auf der Karte stehen derzeit Gerichte mit Tomaten, die Benítez vorrangig bei der Kooperative Payeses ecológicos de Mallorca und einer anderen kleineren Finca kauft. Daraus werden etwa Cherrytomaten auf knuspriger Reis-Coca mit Burrata-Käse und Zucchini-Pesto, eine Cor-de-Bou-Tomate mit Tomaten-Granizado, Tomaten-Tatar und eingelegtem klein geschnittenem Gemüse oder die gekochte Tomate mit Mango-Gazpacho und Garnelen-Tatar.

Cor de Bou mit Tomaten-Granizado. / Botànic

Botànic im Hotel Can Bordoy, täglich 13-15.30 Uhr, 19-22 Uhr C/. Forn de la Gloria, 14, Palma Tel:. 971-750550 eatbotanic.com

