Touristen-Abzocke oder gerechtfertig? Warum die Preise in der Gastro auf Mallorca so gestiegen sind

Es ist ein Thema, das in jeder zweiten Unterhaltung zur Sprache kommt und sowohl Einheimische als auch Urlauber viele Restaurants meiden lässt: die hohen Preise in der Gastronomie. Laut einer kürzlich veröffentlichten Studie von CaixaBank Research sind sie auf Mallorca, Menorca, Ibiza und Formentera die höchsten in ganz Spanien. Im Schnitt habe die Pro-Kopf-Rechnung im vergangenen Jahr 35 Euro betragen, 14 Euro mehr als der spanische Durchschnitt. Eine große Rolle spiele dabei, dass 54 Prozent des Umsatzes von ausländischen Urlauber generiert werde.

Transport, Lagerung und Co.

Nachgefragt bei den Wirten: Wie kommen Sie auf diese Preise? „Eines muss man deutlich sagen: Auf Mallorca sind Lebensmittel bis zu zehn Prozent teurer als auf dem Festland“, sagt Juan Miguel Ferrer, der im Unternehmerverband CAEB die Gastronomen vertritt. Der Löwenanteil der Waren müsse erst über das Meer geschafft werden. Hinzu kämen Lagerung, Transport auf der Insel und auch das teurere Benzin. All dies vor dem Hintergrund der spanienweit gestiegenen Preise von Lebensmitteln. Laut Statistiken der Verbraucherschutzzentrale OCU sind Lebensmittel in Spanien aktuell rund 36 Prozent teurer als noch vor drei Jahren. Allein die Preise für Obst und Gemüse seien in den vergangenen zwölf Monaten um 18 Prozent gestiegen.

Energiekosten, Gehälter und steigende Mieten

Juan Miguel Ferrer führt zudem die hohen Energiekosten sowie die gestiegenen Gehälter an. So sieht der jüngst geschlossene Tarifvertrag im Gastgewerbe sechs Prozent mehr Gehalt im laufenden Jahr vor. César Amable, Gastronomensprecher bei Pimem, dem Verband der kleinen und mittleren Unternehmen Mallorcas, nennt noch einen weiteren Grund für die hohen Preise: „Viele Restaurants sind auf Urlauber ausgerichtet und öffnen nur in der Saison, müssen aber das ganze Jahr über Rechnungen begleichen.“ In sechs Monaten gelte es genug zu verdienen, um Strom, Wasser, Versicherungen und Steuern für das ganze Jahr zu zahlen. Hinzu kämen noch die immer weiter steigenden Mietpreise.

"Die Urlauber haben mitgemacht"

Alfonso Rodríguez von der Verbraucherschutzorganisation Consubal mag die Rechtfertigung mit dem Anstieg der Produktionskosten so nicht stehen lassen: „Die Produktionskosten sind gestiegen, aber nicht in dem Maße, in dem die Preise angezogen sind.“ Für ihn steht fest: Die Wirte haben vor allem in den Urlaubergegenden an den Preisen gedreht. „Sie orientierten sich dabei daran, was sie selbst verdienen wollen – die Urlauber haben mitgemacht. Es ist eine Unverschämtheit“, wettert Rodríguez.

Ferrer bestreitet Abzocke. „Die Gewinnspannen der Restaurants, die früher bei 18, 19 oder 20 Prozent lagen, sind nun auf neun bis zwölf Prozent gesunken“, sagt er. Mit besonders eklatanten Preisbeispielen konfrontiert, räumt er ein: „Einige nutzen die Lage aus, das Essen dort ist weder günstig noch gut.“ Solche Leute, die die Gäste über den Tisch ziehen wollen, gebe es überall. „Eine ganze Branche nach ein paar schlechten Erfahrungen zu beurteilen, ist falsch. An einem anderen Ort finden Sie sicher Ihr perfect match“, versichert Ferrer. Auf Mallorca könne man zwischen 14.000 Gastronomiebetrieben mit ganz unterschiedlichen Preisen „für zwischen 15 oder 100 Euro pro Person“ Essen gehen.

Gründe für fehlende Gäste

Fakt ist: Viele Lokale klagen über ausbleibende Gäste und leere Tische. Die Gastronomensprecher erklären sich das aber mit anderen Gründen als den hohen Preisen in ihren Restaurants. Die Art und Weise, wie auf Mallorca Urlaub gemacht wird, verändere sich. „Vor vier Jahren gaben Urlauber 50 Prozent des Budgets für Hotel und Flüge aus. Heute sind es 70 oder 75 Prozent – bei gleichem Gesamtbudget. Die Leute gehen deswegen weniger essen“, sagt Ferrer.

César Amable deutet eine andere Veränderung an: „Früher kamen Urlauber zehn bis 15 Tage nach Mallorca, jetzt sind viele nur noch vier oder fünf Tage da.“ Bei diesen kurzen Aufenthalten würden die Hotels alles daran setzen, die Gäste im Haus zu halten. Amable zufolge sind die Umsätze in den Hotelrestaurants zum Leidwesen anderer Lokale um 18 Prozent gestiegen. Und dann gibt es natürlich die Urlauber, die All-inclusive buchen – und das sind nicht wenige. Laut eines Berichts von Pimem und der Consulting-Firma Dingus waren 31 Prozent der Hotelbuchungen 2024 der All-inclusive-Kategorie zuzuordnen. Bei den Ferienwohnungen passiere etwas Ähnliches: „In Urlaubergegenden steigen die Verkäufe in den Supermärkten; immer mehr Menschen kochen im Urlaub selbst und verzichten darauf, essen zu gehen – teilweise, weil sie es sich nicht leisten können“, so Amable.

600 Betriebe werden nächste Saison schließen

Der Gastronomensprecher sieht für die Zukunft seiner Branche schwarz: „In Gegenden wie Sóller, Alcúdia oder ähnlichen rein touristischen Orten spricht man von einem Umsatzrückgang zwischen 30 und 40 Prozent – vergangene Saison machten auf Mallorca etwa 350 Lokale zu, dieses Jahr rechnen wir mit rund 600“, sagt er.

In einem Aspekt sind sich die Gastronomen und der Verbraucherschützer einig: Die Preise der Restaurants auf Mallorca werden die Urlauber nicht von der Insel verscheuchen. „Sie werden weiterhin kommen“, versichert Alfonso Rodríguez. Und was ist mit den Bewohnern der Insel? Werden auch sie eines Tages wieder häufiger essen gehen können? Gibt es auf der Insel überhaupt noch Lokale mit einem gutem Preis-Leistungs-Verhältnis für einheimische Normalverdiener?

„Ja, es gibt noch Lokale, da kostet ein Tagesmenü zwölf Euro. Einheimische können sich das einmal pro Woche leisten“, sagt Rodríguez. Die MZ-Gastrokritikerin Martina Zender ist skeptisch, ob da immer Qualität geboten werden kann, weiß aber von einigen Lokalen, wo das der Fall ist. „Sie finden sich etwa in Palma eher abseits des Zentrums, zum Teil in den Gewerbegebieten. Die Mittagsmenüs kosten dort zwischen 14 und 25 Euro.“ Es sind Lokale, die sich vor allem an Einheimische wenden. Die meisten dieser Restaurants können sich den Luxus leisten, im August ganz zu schließen, weil sie so gut laufen.

