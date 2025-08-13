"Urlauber wären auf die Masche hereingefallen": Restaurant nimmt 12 Euro Aufpreis, um Handtaschen an einem Haken aufzuhängen

Die Restaurantbetreiber auf Mallorca beschweren sich, dass trotz Hauptsaison viele Gäste ausbleiben. Auf der Nachbarinsel Ibiza hat ein Lokal nun offenbar Maßnahmen ergriffen, um die ausbleibenden Kosten aufzufangen. Ein Gast des Restaurants postete in den sozialen Medien eine Rechnung, in der tatsächlich 12 Euro als Kosten für das Aufhängen von Handtaschen an einem Haken am Tisch aufgeführt werden.

Die X-Nutzerin (ehemals Twitter) @LauraCunei, bei der es sich offenbar um eine Residentin auf Ibiza handelt, war laut der Rechnung am vergangenen Dienstagabend (5.8.) mit zwei weiteren Personen im Sushi-Restaurant "Wakame" in Ibiza-Stadt Abendessen.

Kellnerin bestand darauf, die Handtaschen aufhängen zu dürfen

"Die Kellnerin bot uns freundlich an, unsere Handtaschen an einem kleinen Haken am Tisch aufzuhängen", schreibt Laura Cunei dazu. "Wir lehnten ab. Da die Kellnerin aber darauf bestand, gaben wir ihr dann doch die Taschen. Die Überraschung kam, als wir die Rechnung sahen. Ist das normal? Ist das legal?", fragte sie und verlinkte dazu unter anderem die balearische Verbraucherschutzbehörde. 12 Euro bei drei Gästen, das macht 4 Euro pro aufgehängte Tasche. Netterweise schreibt das Restaurant noch in Großbuchstaben über die Rechnung, dass Trinkgelder darin nicht inbegriffen sind.

Am Ende mussten die Gäste den Aufpreis nicht bezahlen

"Als wir uns beschwerten, sagten uns die Angestellten, dass wir den Haken doch mitnehmen könnten", kommentiert Laura Cunei ihren eigenen Post mit lachenden Emoticons. "Als wir verneinten, bekamen wir eine neue Rechnung ohne den Aufpreis. Urlauber wären auf die Masche aber bestimmt hereingefallen." Die Restaurantbetreiber auf Mallorca und den Nachbarinseln tun eben alles, um ihr Einkommen sicherzustellen. Der Post sorgte in den sozialen Medien für eine Welle der Entrüstung.