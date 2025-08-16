Sternekoch-Feeling ohne Allüren: Die Cantina Can Olivo begeistert Gäste in Port Adriano

Port Adriano, Hafen der Schönen, Reichen und tollen Yachten. Man könnte somit auch denken, die Gäste in den insgesamt elf Restaurants würden sich snobby verhalten, ihren Wohlstand heraushängen lassen und sich hochnäsig geben. Sicher, es mag auch solche geben, aber fragt man Matias N. Provvidenti, den Chefkoch im Restaurant Cantina Can Olivo, sind die Gäste dort freundlich, eher zurückhaltend und eigentlich ganz normal.

Ravioli mit Gambas, Lachs und Vanille. / Martina Zender

Dies entspricht auch dem Verhalten der Servicecrew, und auch dem Preisgefüge des Lokals. Billig ist es nicht, dort zu essen, aber auch nicht extrem teuer. Das Lokal selbst, es ist das erste der Reihe, modern, verglast, mit tollem Blick über den Hafen, eröffneten die neuen argentinischen Besitzern Lucas Guizzardi und Leo Luffi im Jahr 2023.

Zunächst lief es nicht besonders gut. Da erinnerte sich Lucas an seinen alten Freund Matias. Und dieser sagte zu, fing vor gut einem Jahr an, krempelte das Servicesystem und die Speisekarte um, setzte auf seine vertrauenswürdigen, ihm schon seit vielen Jahren bekannten Lieferanten, die gute Qualität liefern – und siehe da: Das Restaurant wurde von Monat zu Monat erfolgreicher und konnte sich im Hafen nicht nur behaupten, sondern erzielt heute sogar den größten Umsatz von allen. Woher Provvidenti das weiß? Nun, man spricht miteinander, tauscht sich aus, und – nicht zu vergessen – Provvidenti hatte selbst 2018/2019 eine Zeit lang ein Lokal in Port Adriano, das Umi.

Angussteak. / Martina Zender

Die Karte ist abwechslungsreich, fokussiert sich aber auf spanische Gerichte, etwa auch Tapas, dazu gereiftes Premiumfleisch und viel Fisch. Hinzu kommen beliebte Standards wie Pasta, Hamburger und Pizza sowie einige Trendgerichte aus aller Welt wie beispielsweise Thai-Curry, texanische Rippchen oder Surf & Turf mit Rinderlende und Hummer. Dabei ist alles bis ins letzte Detail geplant und dennoch überraschend.

Der heute 42-jährige Provvidenti hat seit den Umi-Tagen viel erreicht: Er eröffnete das erfolgreiche hawaiianisch-japanische Restaurant Shaka, das Fleischrestaurant Maleva und eine Dependance dazu sowie ein Pinsa-Lokal gleichen Namens. Gleichzeitig engagierte er sich bei der Köche-Vereinigung ASCAIB und half, wo Hilfe bei Veranstaltungen nötig war. Doch es wurde ihm alles zu viel, er sah seine Familie nur noch selten, hinzu kam ein Todesfall. Matias Provvidenti wurde klar: Erfolg und Geld sind schön, aber mehr auf die Gesundheit zu achten und Zeit zu haben für die Familie – er hat eine Ehefrau und zwei Kinder – ist wichtiger. Somit verkaufte er die Lokale und fokussiert sich „nur“ noch aufs Maleva, seine Catering-Aufträge und das Cantina Can Olivo. Letzteres als Angestellter und so mit weniger Gedanken an Geschäft, Umsatz und Personal.

Chefkoch Matías N. Provvidenti in der Cantina Can Olivo. / Martina Zender

Kulinarische Erfahrung auf Reisen gesammelt

Das Hafenlokal profitiert dabei von den vielen kulinarischen Erfahrungen, die Provvidenti auf seinen Reisen, vorzugsweise zu Inseln, gesammelt hat. Einfach „nur“ Urlaub macht er nie, sondern besucht Kochkurse vor Ort, taucht ein in andere Aromen- und Geschmackswelten, lernt Produkte kennen und lässt sich zu einzigartigen Gerichten inspirieren. So wie im Fall des Ceviches auf der Can-Olivo-Karte: eine Mischung aus original peruanischem mit mexikanischem und philippinischem Ceviche, wie Provvidenti erklärt, mit Stücken vom Fisch des Tages, heute ein Adlerfisch, hinzu kommen Zwiebeln, Mango-Creme, Paprika, dehydrierte Erdbeeren, Kaffir-Limettenabrieb, Thai-Ingwer, etwas Kokosmilch für die Cremigkeit und leche de tigre. Fantastisch!

Getoppt wird das noch von einem anderen neuen Gericht: schwarze große Ravioli aus einem mit Tintenfischtinte angereicherten Nudelteig, gefüllt mit Lachs und Garnelen an einer exquisiten Sauce aus Meeresfrüchte-Karkassen, gemischt mit Sahne und einem Produkt, das er auf seiner letzten Reise im Winter auf Madagaskar entdeckte: die Original-Bourbonvanille, die der Sauce den letzten geschmacklichen Schliff gibt. „Ich habe zwei Kilo dieser Schoten mitgebracht und lange an dem Gericht probiert, bis ich die perfekte Kombination fand“, sagt Provvidenti. Orangenabrieb sorgt zusätzlich für etwas Säure.

Zamburiñas (kleine Jakobsmuscheln). / Martina Zender

Empfehlenswert auch die Kroketten mit Ochsenschwanzfüllung; das Carpaccio von roten Garnelen mit Abrieb von Limettenschale, Tobiko (Fischrogen) und Sphärifikationskügelchen, gefüllt mit Zitronensaft; die zamburiñas (kleine Jakobsmuscheln) mit Trampó-Salat und Zitrus-Sphärifikationskügelchen oder der kleine Oktopus aus mallorquinischen Gewässern, zweimal gekocht, dann flach gegrillt im Josper-Grill und serviert auf Kartoffelgratin mit Mango-Aioli. Die Preise: Vorspeisen 9,50–22 Euro, Salate 16–18 Euro, Burger, Pasta & Pinsa/Pizza 15–24 Euro, Hauptspeisen 19–46 Euro, Desserts 7,50–10 Euro.

Zusätzlicher Anreiz des Lokals ist das Frühstück von 9 bis 12 Uhr – mit recht günstigen Angeboten wie Rührei-Varianten für 8–9 Euro, englischem Frühstück für 12,50 Euro, Lachsbagel mit Avocado, Rührei und Frischkäse für 8,50 Euro, Joghurt-Bowl mit Früchten, Honig und Chia-Samen für 8 Euro oder belegten Baguette-Broten für 6–8,50 Euro.

