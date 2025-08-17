Räucherspezialitäten und Knödel: So schmeckt Tschechien auf Mallorca

Ungewöhnliches gibt es da in einer Urlaubergegend auf Mallorca: geräucherte selbst gemachte Wurst vom Huhn oder Schwein in normal verträglicher und pikanter Version. Dieselbe Wurst in Zwiebel-Dunkelbier-Sauce geschmort oder auch in Essig eingelegt. Rippchen, ebenfalls geräuchert. Rinderbraten auf Sahne-Gemüsecremesauce mit Preiselbeeren, Zitrone und böhmischen Knödelscheiben. Käse, angemacht vom Koch mit im Käse integrierten Walnüssen, Knoblauch oder Zwiebel – und ebenfalls geräuchert. Oder darf es der üppig bestückte Teller mit verschiedenen Fleischsorten aus der Räucherkammer sein – wie Würste, Schweinefleisch, Rippchen und Huhn, dazu Kartoffelstampf mit Zwiebeln (19,90 Euro, reicht locker für zwei Personen)? Wer lieber seinen süßen Gaumen verwöhnen möchte, ist bei Apfelstrudel mit Rosinen, einem Honigkuchen oder Palatschinken – eine Art dünner Pfannkuchen – mit Haselnusscreme, Banane und Sahne gut aufgehoben.

All das und noch viel mehr Tschechisches, aber auch beliebte internationale Speisen wie Hamburger, Nachos, Quesadillas, Schnitzel oder Salate, gibt es in dem einzigen tschechischen Restaurant der Insel mit dem nicht gerade tschechischen Namen 3 Chicos in Can Pastilla, nur wenige Gehminuten entfernt vom Strand. Betrieben wird es seit drei Jahren vom Ehepaar Michaela Adánková (Service) und Milan Klobusicky (Küche).

Michaela Adánková (Service) und Milan Klobusicky (Küche). / Nele Bendgens

Selbst geräuchert

Die beiden wollen für jeden Geschmack etwas anbieten, deshalb führen sie auch gängige beliebte Gerichte. „Aber uns war von Anfang an klar, dass wir die Küche unserer Heimat präsentieren wollten. Und wir waren und sind damit die Einzigen, zumal wir selbst räuchern – die Räucherkammer steht für alle sichtbar im Lokal“, erklärt Adánková. „Für jedes Fleisch und auch den Käse nutze ich andere Holzsorten beziehungsweise Mischungen fürs Räuchern. Das macht sich später im Geschmack bemerkbar“, ergänzt Milan Klobusicky, ihr Ehemann. Wer einen Blick hinter die Kulissen wirft, entdeckt prall gefüllte Kühlschränke mit bereits geräucherten, vakuumierten Produkten aller Art, die dann bei Bestellung des Gastes à la minute gewärmt und angerichtet werden.

Die Räucherkammer. / 3 Chicos

„Auch alle Spezialitäten und Beilagen wie die Würste, das Sauerkraut oder die Saucen mache ich selbst“, so Klobusicky. Er ist schon lange Koch, hat diesen Beruf ganz klassisch gelernt, betrieb sogar ein eigenes Restaurant in seiner Heimat Karlovy Vary (Karlsbad) und kam vor etwa neun Jahren nach Mallorca. Michaela hat lange als Kellnerin gearbeitet und lebt bereits seit etwa 15 Jahren auf der Insel. Beide lernten sich vor fünf Jahren hier kennen und lieben.

Publikum sehr gemischt

Schon bald reifte der Plan, etwas Eigenes auf die Beine zu stellen. Als der slowakische Chef des 3 Chicos sein Lokal aufgab, wo die beiden öfter zu Gast waren, schlug das tschechische Pärchen zu – und behielt den Namen. Das Publikum ist sehr gemischt und kommt aus den verschiedensten Ländern, vorrangig sind es Urlauber. „Und natürlich kommen unsere tschechischen Landsleute, weil sie, wenn sie hier wohnen, gerne Essen ihrer Heimat genießen oder einfach nur ein tschechisches Bier wie Pilsner Urquell oder einen Schnaps wie Sliwowitz (Zwetschgenschnaps), Hruškovice (Birnenschnaps), Višňovice (Sauerkirschschnaps) oder Borovička (Wacholderschnaps) trinken wollen“, sagt Michaela Adánková. Wer auf Alkohol verzichten und etwas anderes, authentisch Tschechisches trinken möchte, sollte Kofola probieren: ein Cola-ähnliches, koffein- und kohlensäurehaltiges, aber weniger zuckerhaltiges Getränk. Lecker.

Gut gefüllter Fleischteller im "3 Chicos" in Can Pastilla. / Nele Bendgens

Die Preise sind zivil: Vorspeisen und Salate 6–12 Euro, Hauptspeisen 10–20 Euro, Desserts 3,90–7 Euro. Ein Glas Pilsner Urquell gibt’s je nach Größe für 2,90 oder 4,40 Euro, einen Schnaps für 3 Euro, die Kofola für 2,50 Euro.

Weitere Informationen: 3chicos.es

