Café-Guide Palma: Hier lohnt sich der Besuch

Ein schneller Kaffee vor der Arbeit, ein Buch in der Mittagssonne oder ein entspannter Brunch mit Tostadas – Palma hat für jeden Moment das passende Café. Die Auswahl ist enorm, doch welche Bistros stechen wirklich aus der Masse heraus?

Die MZ hat eine Liste besonderer Cafés in Palma zusammengestellt, die einen oder auch mehrere Besuche wert sind.

Minimalistisch, aber mit Geschmack: MAGÍ Coffee Bar

Im lebendigen Viertel Santa Catalina im Carrer de Sant Magí, 77 liegt die charmante MAGÍ Coffee Bar – ein kleines Café mit großer Kaffeepassion. Hier dreht sich alles um hochwertigen Specialty Coffee, von Espresso bis Cold Brew. Fast alle stammen aus spanischen Röstereien.

Der Innenraum ist minimalistisch gestaltet, dafür aber mit viel Licht. Wer nicht nur Kaffee trinken will, bekommt hier auch gesunde Snacks wie Avocado-Toast und Frühstücksschalen oder auch frisch gebackene Croissants – auch in veganer Ausführung mit Hafer- und Mandelmilch. Geöffnet Montag bis Samstag von 9 bis 15 Uhr.

Tokio-Vibes in Palma: HOTTO – Specialty Coffee & Japanese Brunch

Im Herzen der Altstadt, an der Plaça de Raimundo Clar, 12, bringt HOTTO japanischen Minimalismus und modernen Brunch zusammen. Der Specialty Coffee wird hier mit Präzision zubereitet – von klassischem Espresso bis zu Cold Brew und Matcha Latte. Die Karte ist im Vergleich zu anderen Cafés avantgardistisch gehalten: hausgemachte Sandos (japanisches Sandwich) mit Tamago, Spicy Tuna oder Schinken und Käse, cremige Avocado-Toasts oder süße Shibuya-Toast-Varianten mit Früchten und Dattel- sirup. Alles frisch und ästhetisch angerichtet.

Geöffnet täglich von 9 bis 15 Uhr – perfekt für einen entschleunigten Start in den Tag mit fernöstlichem Flair.

Versteckt, charmant, köstlich: SĀNTAL Café

Etwas abseits der üblichen Wege, in einer historischen Mühle am Carrer de la Indústria 15, liegt das charmante SĀNTAL – ein echtes Café-Juwel mit Charakter. Zwischen mallorquinischem Naturstein, Gewölbedecken und einer sonnigen Terrasse wird hier Specialty Coffee in gemütlichster Atmosphäre serviert. Neben Espresso und Co. gibt’s Tee, hausgemachte Kuchen und liebevoll angerichtete Frühstücksgerichte. Ein Ort zum Entspannen – drinnen wie draußen, allein oder mit Familie. Das Café ist täglich von 9 bis 15 Uhr geöffnet.

Französisches Flair im Park: Café Poupette

Mitten im Parc de Sa Feixina, direkt am Rand von Santa Catalina, sorgt das charmante Café Poupette für Pariser Brasserie-Flair unter mallorquinischer Sonne. Auf der großzügigen Terrasse lässt sich hier von morgens bis abends entspannt schlemmen.

Das Angebot: herzhafte Brunches und französische Klassiker – lässig serviert, mit viel Stil und Genuss. Ob für ein Croissant am Morgen, ein Glas Wein am Nachmittag oder ein spätes Sandwich: Poupette passt zu jeder Tageszeit.

Geöffnet täglich von 9 bis 21 Uhr – perfekt für alle, die gutes Essen mit Parkblick kombinieren wollen.

Weltklasse in der Altstadt: Mistral Coffee House

Direkt an der Plaça Weyler in der Altstadt liegt das zweistöckige Mistral Coffee House – laut der renommierten Zeitung Financial Times eines der 25 besten Cafés der Welt. Das Besondere: Hier stammt der Kaffee aus der eigenen Rösterei (Mistral Coffee Roasters) im Carrer del Banc. Die Bohnen – meist aus Afrika und Zentralamerika – werden von Hand gepflückt, sorgfältig geröstet und ganz bewusst ohne Zucker serviert, um die feinen Aromen voll zur Geltung zu bringen.

Auf der Karte: Klassiker wie Café con leche und kreative Sorten wie Espresso Tonic. Ein Muss für echte Kaffeepuristen – mitten im Herzen Palmas. Geöffnet von Montag bis Freitag von 9.30 Uhr bis 17 Uhr, samstags von 10 bis 14 Uhr.

Kaffee & Co-working: BATX

BATX (ausgesprochen Batch) ist die perfekte Mischung aus stylischem Café und ruhigem Co-Working-Space – ideal zum Arbeiten, Lesen oder Abschalten.

Serviert wird Specialty Coffee mit internationalem Flair. Angeboten werden gesundes Frühstück, leichte Snacks und süßes Gebäck wie Pistazien-Croissants oder Cookies – alles in entspannter, künstlerischer Atmosphäre.

Zu finden ist das BATX im Carrer de l’Arxiduc Lluís Salvador, 7. Geöffnet von Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr und am Samstag von 9 bis 13 Uhr.

