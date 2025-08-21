Gefahr durch Bauarbeiten: Legendäres Promi-Restaurant an der Playa de Palma verriegelt

Das Promirestaurant Casa Fernando, das in Ciutat Jardí an der Playa de Palma liegt, hat seine Türen zwangsweise schließen müssen, da Bauarbeiten am oberen Teil des angrenzenden Gebäudes Risse im Lokal verursacht hatten. Die Feuerwehr von Palma versiegelte dieses legendäre Fischrestaurant im Stadtteil Coll d’en Rabassa am vergangenen 11. August aus Gründen der Sicherheit, da es „eine ernsthafte Gefahr für die körperliche Unversehrtheit von Personen“ darstellte.

"Wir arbeiten daran, so schnell wie möglich wieder zu öffnen"

„Sehr geehrte Kunden: Unser Restaurant bleibt vorübergehend für etwa eine Woche geschlossen, gemäß den Anweisungen der Behörden, um die Sicherheit aller zu gewährleisten. Wir arbeiten daran, so schnell wie möglich wieder zu öffnen“, hieß es in einer Mitteilung des Restaurants auf seinem Reservierungsportal. Laut Google Maps ist das Restaurant aktuell immer noch geschlossen.

In einer vom Rathaus Palma an der Tür des Lokals angebrachten Mitteilung wird der Zugang zur Nähe des Restaurants „streng verboten“. Bis auf Weiteres muss man also warten, um sich wieder an der Casa Fernando zu erfreuen.

Das Restaurant teilte mit, dass es mit den Bauarbeiten am Nachbargebäude, die die Risse verursacht hatten, nichts zu tun habe, keine Verantwortung dafür trage und dass die Situation bereits auf rechtlichem Wege geklärt werde.

Die Gäste in der Casa Fernando – Königsfamilie, Sänger und Schauspieler

Mit über 40 Jahren Geschichte ist die Casa Fernando eines der Lokale auf Mallorca, das am häufigsten von namhaften Persönlichkeiten besucht wird. An seinen Wänden hängen rund 500 Fotos vom Inhaber Fernando de Arriba mit Berühmtheiten, die dieses auf frischen Fisch und Meeresfrüchte spezialisierte Restaurant besucht haben. Auf Casa Fernandos „Wall of Fame“ sind Gesichter wie die von Altkönig Juan Carlos, Königin Letizia und König Felipe, Schauspieler Michael Douglas, Sänger Julio Iglesias oder Altkanzler Schröder zu sehen.

Fernando de Arriba vor seiner "Wall of Fame". / Willy

Das Erfolgsrezept: frischer Fisch, einfache Zubereitung

Die Casa Fernando wurde Ende der 1970er-Jahre von Fernando de Arriba aus Salamanca und seiner niederländischen Frau in Coll d’en Rabassa gegründet – zu einer Zeit, als die Gegend touristisch wenig attraktiv war. Das Konzept war einfach, aber authentisch: Frisch gefangener Fisch und Meeresfrüchte werden in einer Vitrine präsentiert, von den Gästen ausgewählt und anschließend „a la plancha“ (auf der heißen Platte) zubereitet, oft mit Gemüse oder Pilzen. Bis heute folgt das Restaurant diesem Konzept.

Heute wird der Fisch eingekauft, doch zu den Anfangszeiten des Lokals war Fernando selbst für den Fang zuständig. Ein altes Fischerboot über dem Eingang erinnert noch heute daran. Die Preise in der Casa Fernando haben sich über die Jahre stark verändert: Während das Menü anfangs für 75 Peseten zu haben war (etwas mehr als eine D-Mark), kostet ein Besuch heute mindestens 50 Euro pro Person. /slr