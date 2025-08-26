Beliebteste Fische auf Mallorca: Jetzt können Sie wieder Raor und Llampuga probieren

Fischliebhaber auf Mallorca dürfen frohlocken: Der Saisonstart für die Llampuga (Goldmakrele) am Montag (25. August) war ein voller Erfolg. Am ersten Fangtag haben die Fischer in Cala Ratjada ihr Fanglimit von 150 Kilo pro Boot und Tag bereits nach wenigen Stunden erreicht. Ein gutes Omen für die bis Ende Dezember andauernde Fangzeit dieses auf der Insel überaus beliebten Fischs.

Die Fischer aus der Gemeinde Capdepera wollen jedoch noch nicht zu früh jubeln, da die Saison gerade erst begonnen hat. Es bleibt abzuwarten, ob die Fangquoten in den kommenden Tagen auf diesem Niveau bleiben. Fest steht schon einmal, dass die gefangenen Fische eine für diese Jahreszeit überdurchschnittliche Größe haben. Am Dienstag (26.8.) wird sich zeigen, wie hoch der durchschnittliche Preis auf dem Fischmarkt sein wird.

In der Fischerei-Genossenschaft von Cala Ratjada sind acht Boote – zwei mehr als in der vorherigen Saison – für den Llampuga-Fang im Einsatz. Dieses Jahr wird ein neues technologisches System getestet, das im Rahmen des Projekts „Life Oasis“ entwickelt wurde. Dabei werden auf den Booten Kisten mit GPS, Kameras und Sensoren installiert, um den Fischern in Echtzeit Informationen über die Präsenz der Goldmakrelen zu geben und weitere nützliche Daten zu liefern.

Ran an den Raor

Eine weitere Neuigkeit für die Fischer betrifft den Raor (Schermesserfisch) – eine auf Mallorca heiß begehrte und oft recht kostspielige Delikatesse. In diesem Jahr hat das Ministerium für Landwirtschaft, Fischerei und Umwelt das Ende des Fangverbots für den Raor auf Mallorca und Menorca um einen Tag vorverlegt. Somit startet die Fangsaison an einem Sonntag (31. August). Laut dem Generaldirektor für Fischerei, Antoni Grau, "gefährdet diese Maßnahme nicht die Nachhaltigkeit der Ressource, die sich in einem ausgezeichneten Erhaltungszustand befindet".

Auf Mallorca heiß begehrt: der Raor (Schermesserfisch). / Caib

Freizeitfischer, die den Schermesserfischen hauptsächlich nachstellen, dürfte es freuen. Die Maßnahme wurde im März auf Vorschlag der Köderverkäufer beschlossen. Grund dafür ist, dass der Garnelenköder vom spanischen Festland stammt und an Wochenenden nicht auf den Balearen ankommt – was die notwendige Versorgung für den Saisonstart erschwert, wenn der 1. September als erster Angeltag auf einen Montag fällt. Auf Ibiza und Formentera wurde der Start auf Wunsch der dortigen Inselräte weiterhin auf den 1. September festgelegt.

Die maximale Fangmenge beim Raor beträgt 50 Fische pro Person und Tag. Das Fischen des Schermesserfischs ist jedes Jahr vom 1. April bis zum 31. August verboten, um die Laichzeit zu schützen. Eine Missachtung gilt als schwerer Verstoß gegen die Fischereivorschriften und kann mit einer Mindeststrafe von 151 Euro pro Fisch geahndet werden. /bro

