Es muss nicht immer Paella sein: Dieses Reis-Restaurant in s'Illot hat andere Trümpfe

Ein cremiger Reis mit zarten Rinderbäckchen, angereichert mit Rotwein aus Callet-Trauben. Oder ein delikates Reisgericht mit Entenbrust an Pistazienkruste mit Pistazien-Aioli und Feigen. Letzteres a la llauna, das heißt auf einem rechteckigen Blech, das zum Schluss in den Ofen kommt. Nur zwei Beispiele aus der Karte des Restaurants "Grano a Grano" oberhalb des Strandes von S’Illot an der Ostküste von Mallorca.

Sterne-erfahren

Besitzer David Serrano (51) umsorgte die Gäste früher im Traditionshotel Illa d’Or in Port de Pollença oder im Fünf-Sterne-Hotel Son Brull bei Pollença. Vor allem aber war er bis 2023 zehn Jahre lang Restaurantleiter und Maître im "Restaurant Andreu Genestra", damals noch im Hotel "Predi Son Jaumell" bei Capdepera beheimatet, und begleitete das Lokal auch auf seinem Weg zum Michelin-Stern, den es in der Michelin-Ausgabe 2015 erstmals erhielt. Seine Spezialität: Neben einem Top-Service machte Serrano zudem fantastischen Käse selbst, der auch auf dem Käsewagen des Restaurants angeboten wurde, und er experimentierte mit Weinen, Gin, Wodka und Mazeration. Ebenfalls mit erstaunlichen Ergebnissen – was er übrigens bis heute macht.

David Serrano mit zwei seiner Mitarbeiterinnen / Martina Zender

2020 im Sommer eröffnete er – damals noch mitten in der Pandemie – als Partner von Genestra und parallel zu seinen Aufgaben im Sternelokal, ein legeres Bistro am Strand von S’Illot, das "Rapeat" mit gehobenem Fast Food. Nach zwei Jahren und dem Ende der Pandemie beendete Genestra sein S’Illot-Gastspiel, und Serrano fand einen neuen Geschäftspartner. Aber warum verließ er seinen renommierten und hoch dotierten Job 2023 im Sternelokal? „Die Jahre in der Sternegastronomie waren wunderbar, aber auch nicht einfach. Man steht ständig unter Spannung, auch kleine Fehler könnten sich negativ auswirken, aber vor allem: Ich wohne in Sa Coma, und als Andreu mit seinem Restaurant ins "Zoëtry" bei Llucmajor wechselte, war mir die tägliche lange Fahrt dorthin und zurück einfach zu weit. Das wollte ich auch meiner Familie nicht antun“, erklärt Serrano.

Also blieb er in S’Illot, auch weil direkt nebenan seine Ehefrau Cati Ana Jaume Estelrich das Traditionslokal "Es Mollet" betreibt. Er wählte einen neuen Namen, "Grano a Grano", und änderte das Konzept. „Ich wollte weg von Hamburgern und Hotdogs, hin zu respektablen Reisgerichten unterschiedlichster Art. Wohlgemerkt, es ist kein Paella-Lokal, sondern eine arrocería.“ Die ersten beiden Jahre verliefen normal, wobei Serrano einen Koch mit „eigenen Vorstellungen“ hatte, „die aber nicht meine waren, denn ich hatte ganz klare Ideen, was und wie es gekocht werden sollte“.

Selbst in der Küche

Das Ergebnis: Seit diesem Jahr steht Serrano selbst in der offenen Küche. Mit Erfolg, denn die Gäste, aktuell vorzugsweise Spanier und darunter vor allem Mallorquiner, lieben seine Reisgerichte und die dazu passend gewählten Vorspeisen. Um die Gäste kümmern sich zwei sympathische Schwestern, wobei die eine, Amal Etajy, auch Erfahrung in Spitzenrestaurants wie "Andreu Genestra", "Can Simoneta" und anderen mitbringt.

Das "Grano a Grano" liegt direkt am Hafen von S'Illot / Grano a Grano

Beim Reis hat er die Traditionsfirma "Molino Roca" aus Valencia gewählt, wie viele andere, auch berühmte und mit Sternen ausgezeichnete Köche, etwa Quique Dacosta, Dabiz Muñoz oder Martín Berasategui. „Für die cremigen Varianten nehme ich deren Sorte ‚Japonica Plus+‘, weil sie die Flüssigkeiten besonders gut aufnehmen. Die trockenen Reisgerichte werden mit der Sorte ‚Gran Reserva Dinamita‘ gemacht, und die anderen Reisgerichte mit dem klassischen Molino Roca-Reis“, erklärt Serrano.

Weitere Beispiele sind Reis mit Oktopus, mit Kalmar, mit Entenkeule und Kirschsauce, mit Lammkoteletts, mit presa ibérica, und natürlich auch mit Meeresfrüchten, inklusive Hummer. Die Portionen sind eigentlich für eine Person – eine Seltenheit bei Reisgerichten, die man in fast allen anderen Lokalen immer nur ab zwei Personen bestellen kann. Aber eine Portion reicht durchaus für zwei, sofern man sich noch eine Vorspeise gönnt wie etwa die Kartoffelwedges mit Ei und Sobrassada von Can Company, das Ceviche, die frittierten Kalmarringe oder die Hühnerfleisch-Kroketten.

Nicht nur Reis

Darüber hinaus gibt es Fleisch- und Fisch-Hauptgerichte für all jene, die auch gerne abends das Lokal besuchen möchten, sich aber an die – längst überholte – Regel der Spanier halten wollen, die besagt, dass man abends kein Reisgericht essen sollte. Und natürlich für all jene, die generell keine Reisgerichte mögen. Alternativen sind Rinderbäckchen mit in Rum getränkten und gegrillten Ananasscheiben, Lammkoteletts mit Senf-Honig-Aioli, cachopo-Varianten (gefüllte Rinderschnitzel), Seehecht mit Zitronen-Tagliatelle oder panierter bacalao mit Burrata. Die Preise: Vorspeisen 12–18 Euro, Wermut-Snacks 4–16 Euro, Reisgerichte 19–23 Euro plus Hummer-Ausnahme für 34 Euro, weitere Hauptspeisen 20–27 Euro, Desserts 5,50–7 Euro.

Serviert wird auf von Serrano selbst getöpfertem Geschirr / Martina Zender

Stilvoll: Man sitzt entweder im verglasten und somit aktuell zu zwei Seiten geöffneten schönen Lokal oder aber auf der Terrasse und überblickt Strand und Meer. Gegessen wird von Geschirr, das Serrano – wie auch Brotkorb, Aioli- und Olivenschalen, Vasen und Tintenfisch-Skulpturen – selbst getöpfert hat.

