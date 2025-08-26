Überraschend günstig: Was die Speisen im neuen Chiringuito des Hotels Four Seasons Formentor kosten

Das Fünf-Sterne-Hotel Four Seasons Resort Mallorca hat in diesem Sommer an der Playa de Formentor ein neues Strandlokal eröffnet. Das geht aus einer am Dienstag (26.8.) verschickten Pressemitteilung hervor. Unter dem Namen "Llum i Sal" (Licht und Salz) serviert das Haus täglich von 12.30 bis 17.30 Uhr mediterrane Gerichte mit Fokus auf Fisch, Meeresfrüchte und lokale Produkte.

Auf der Karte finden sich sowohl klassische Snacks wie Patatas bravas aus Sa Pobla (12 Euro) oder gambitas crujientes (knackige Garnelen) mit Zitrone (18 Euro) als auch aufwendigere Spezialitäten wie rodaballo (Steinbutt) vom Grill mit einer baskischen Pil-Pil-Sauce (45 Euro) oder Bauchfleisch des Thunfisches (28 Euro). Auf der Karte kann der Urlaubsklassiker Paella in seinen Variationen nicht fehlen, etwa mit Hummer (Arroz con Bogavante 58 Euro pro Person) – preislich durchaus bemerkenswert, da das Lokal Teil eines Luxusresorts in privilegierter Lage ist. Die ganze Karte finden Sie hier.

Der Hummerreis im "Llum i Sal". / Juan Gavilan

Jeder Besucher willkommen

Neben dem Restaurantbetrieb bietet "Llum i Sal" auch Liegen direkt am Meer mit Service an der Strandkante. Der Großteil des Fisches kommt laut Hotel von lokalen Fischern in der Bucht von Pollença, die in den frühen Morgenstunden auslaufen. Die Strandbar ist für jeden zugänglich, nicht nur für Hotelgäste, jedoch wird in der Hochsaison eine Reservierung im Vorfeld empfohlen. Reservierungen sind über die Website hier möglich.