Vom Ruhrpott an die Playa de Palma: Balcanico startet mit Ćevapčići durch

Wollen Sie eine kleine kulinarische Reise in den Balkan unternehmen und etwa Ćevapčići, diese feinen Hackfleischröllchen, in Perfektion genießen? Das erst Anfang Juni eröffnete Restaurant Balcanico liegt nur etwa 150 Meter von der Playa de Palma entfernt zwischen Palma Aquarium und dem Einkaufszentrum La Ribera gelegen. Die Besitzerfamilie – bestehend aus Vater Munib Hasič (53), seiner Schwester Claudia Ademi (50), die auch als Geschäftsführerin des Restaurants agiert, und Munibs Sohn Mido (32) – stammt aus Bosnien, genauer gesagt aus Sarajevo. „Aber ich bin schon als Baby mit meinen Eltern nach Deutschland ins Ruhrgebiet gekommen“, erzählt Munib. Sein Sohn ist in Oberhausen geboren.

„Wir leben, denken und kochen grenzübergreifend, bringen somit Gerichte aus ganz Jugoslawien auf den Tisch“, erzählt Munib. „Und das sieht man an unseren Gästen, denn es kommen auch Serben, Kroaten, sogar Rumänen und Bulgaren und haben Spaß an unserer Küche“, ergänzt Mido. Vor allem aber sind es natürlich Spanier und Deutsche, die das Lokal bereits entdeckt haben, wobei ein Aspekt sicherlich eine Rolle spielt: der dazugehörige Swimmingpool. „Den können alle unsere Gäste nutzen. Wir haben nur eine Bedingung: ein Mindestverzehr von 25 Euro pro Person, Kinder bis 15 Jahre 15 Euro. Dafür können sie auch den ganzen Tag bleiben“, meint Munib.

Testportion Bombica mit Djuvec-Reis. / M. Zender

Das Mallorca-Lokal ist nicht der einzige gastronomische Betrieb der Famillie. In Oberhausen eröffnete Vater Munib schon 1994 sein erstes Restaurant unter dem Namen Balcanico, das bis heute erfolgreich existiert. „Damit haben wir vor ein paar Jahren bei der Fernsehreihe ‚Mein Lokal, Dein Lokal‘ teilgenommen und gewonnen“, erklärt Mido. Hinzu kommen eine Event-Location mit Gastronomie sowie zwei Foodtrucks und ein mobiler Cocktail-Stand, mit dem sie auf Veranstaltungen, Musikfestivals, aber auch auf Jahrmärkten aktiv sind. Stolz erzählen sie, dass sie schon zweimal einen Ruhrpott-Wettbewerb für das beste Balkan-Restaurant beziehungsweise das beste Balkan-Gericht gewonnen haben. „Daheim sind wir schon lange bekannt – auch dafür, dass wir alles frisch und selbst zubereiten, nichts fertig dazukaufen. So wie jetzt auf Mallorca auch.“

Da Munibs Schwester Claudia schon mehr als 20 Jahre auf Mallorca lebt, lag die Ausweitung auf die Insel nahe. Sie hat bisher nicht in der Gastronomie gearbeitet, aber beschäftigt sich mit gesunder Ernährung. „Als Bodycoach tritt sie im Balkan-TV mit ihrem Bodyconcept auf und ist dort eine Berühmtheit. Sie hat auch viele prominente Kunden“, erklärt ihr Bruder. Deshalb findet man inmitten der deftigen Speisen auch Gesundes wie entsprechende Frühstücksangebote, vegetarische und Low-Carb-Gerichte sowie Salate. Doch zurück zu Ćevapčići & Co.

Der Pool steht Gästen zur Verfügung. / M. Zender

Nationalgericht im Balkan

„Manche sagen, Ćevapčići würden ursprünglich aus Persien stammen, mag sein. Aber bei uns wurden sie bekannt, wobei die heutige Version sogar aus unserer Heimatstadt Sarajevo kommt. Sie gelten als Nationalgericht im Balkan“, sagt Munib, der gemeinsam mit seinem Sohn zwischen Oberhausen und Mallorca pendelt. Es gibt die Hackfleischröllchen ganz klassisch mit sehr leckerem Djuvec-Reis (gewürzter Reis mit Tomaten, Erbsen, Möhren und Zwiebeln) oder Pommes frites sowie Ajvar (eine Creme aus Paprika und Auberginen) und klein gehackten Zwiebeln als Beilage oder in Rahmsauce.

Überhaupt spielt Rahm in der Balcanico-Küche eine große Rolle. Aber es gibt auch moderne Ćevapčići-Gerichte mit Chili-Käse-Sauce (flüssigem Cheddar-Käse und Jalapeño-Chili) oder mit sehr scharfer Sauce (300.000 auf der Scoville-Schärfeskala). Dabei liegen die Hackfleischröllchen in selbst gebackenem Lepinja-Brot (Fladenbrot), das aufgeschnitten und mit Sauce beträufelt geröstet wird. Zudem wird Pljeskavica serviert, eine Art große Frikadelle, die beim damaligen Gewinnergericht der Fernsehreihe, Bombica, mit auf Buchenholz geräuchertem Balkan-Käse gefüllt ist. Apropos: All das ist aus Rindfleisch gemacht. Es gibt im Balcanico nur Gerichte mit Rind, Lamm oder Huhn als Basis. Ebenfalls beliebt sind Spieße, etwa die Hühnerfleischspieße Ražnjići. Der Renner ist eine gemischte Grillplatte. Sie kostet als das mit Abstand teuerste Gericht der Karte 27 Euro, reicht aber auch für zwei Personen.

Diese Vorspeisen gibt es

Bei den Vorspeisen sind die eingelegten Paprika-Schoten empfehlenswert, die mit gewürztem Rahm und Lepinja-Brot serviert werden. Klingt seltsam, schmeckt aber sehr gut. Auch Ovcavina ist etwas Typisches aus dem Balkan. Das sind kleine Paprikaschoten aus der Region Semberija – etwa so bekannt für ihren Paprika wie der Ort Padrón in Spanien –, die eine Zeit lang in leicht scharf gewürztem Rahm eingelegt werden. Bei dem Meza-Teller werden verschiedene Vorspeisen gemischt, darunter auch das Rauchfleisch Suho meso, das speziell aus der Stadt Visoko kommt, die dafür bekannt ist. „Das ähnelt ein wenig Pastrami“, meint Mido. Die Familie bezieht derartige Spezialitäten und Gewürze von einem auf den Balkan spezialisierten Importeur aus Deutschland, der auch ihre deutschen Geschäfte beliefert. Den Balkan-Abschluss machen unterschiedlich gefüllte Palačinka, deren Version von Palatschinken (dünne Pfannkuchen), kroatische Weine und Balkan-Schnäpse wie Julischka oder Rakija.

Der Innenraum des Lokals Balcanico. / Martina Zender

Für all jene, denen die Balkan-Gerichte zu exotisch sind, gibt es aber auch hiesige Getränke, ein paar Tapas sowie Fisch, Steaks, Schnitzel, Burger, Pizza und Pasta – wobei die Wirte die aktuell noch sehr umfangreiche Karte demnächst ein wenig reduzieren werden. „Aber erst nach ein paar Monaten, wenn wir sehen, was ankommt oder nicht so oft bestellt wird“, meint Mido. Apropos: Jeden Donnerstag gibt es von 17 bis 22 Uhr Livemusik.

Die Preise: Vorspeisen 3,50–12,50 Euro. Burger/Pizza/Pasta 14–24 Euro, Fisch-Hauptspeisen 15–22,50 Euro, Fleisch-Hauptspeisen 12,50–27 Euro, Desserts 6,50–8 Euro. Der ultimative Tipp: Wenn Sie einen mit viel Werbung vom Balcanico beklebten großen Wagen (einen schwarzen Hummer) sehen, dann fotografieren sie den darauf befindlichen QR-Code – und erhalten bei Vorlage 20 Prozent Rabatt aufs Essen.

Balcanico im Hotel Raxa, geöffnet täglich 9–23 Uhr. C/. de la Garsa, 14, Can Pastilla. Tel.: 607-92 12 71, Instagram: Balcanico

