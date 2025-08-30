Zu Gast in Mallorcas Wermut-Oase mit 50 Sorten

Ein hübscher Platz in Artà, die Plaça de l’Aigua, nahezu idyllisch. Gleich zwei Lokale buhlen dort um die Gunst der Kunden, das Es Bistro des Hotel Forn Nou, und die Vermutería by Baudot 1926, eröffnet 2022. Es gehört zum kleinen, aber feinen Boutique-Hotel (acht Zimmer) Casal d’Artà, das im vergangenen Jahr seine Pforten öffnete.

Das Betreiberpaar

„Wir haben Wermut, und mein Mann schneidet Schinken auf“, erklärt die Besitzerin Ida Serrano Swiacka, eine gebürtige Polin (53). Sie führt gemeinsam mit ihrem Mann Carmelo Serrano de Miguel (55) Hotel und Bar.

Inhaberin Ida Serrano Swiacka hat mit ihrem Mann gemeinsam das Geschäft aufgezogen. Auch einen eigenen Wermut produzieren die beiden. / Nele Bendgens

Mehr als nur Schinken

Die Vermutería ist zwar kein Restaurant, aber weit davon entfernt, „nur“ Schinken aufzuschneiden – auch wenn es sich um exquisiten iberischen Bellota (Eichel)-Schinken vom Festland handelt, der mit zum Feinsten gehört, was die Schinken-Welt zu bieten hat. Nein, Carmelo Serrano, eigentlich Ingenieur, der verantwortlich involviert war in weltweite Großprojekte wie die Verlegung des Hochspannungs-Stromkabels zwischen Mallorca und dem Festland, kann auch exzellent kochen.

Tapas mit Raffinesse

Seine Tapas sind klassisch, und doch ein wenig ausgefallener, was man etwa an den Kartoffeln besonders gut erkennen kann. Es gibt sie in der scharfen Version (papas bravas), mit Parmesan (parmesanas) und auch mit Trüffel (trufadas). Sie kosten je 7 Euro. Dabei ist es jeweils eine warme Mischung aus Bratkartoffeln und Kartoffelstampf, untergerührt sind die Mayonnaise und eine scharfe Sauce, der Käse oder die Trüffel.

Ein Gedicht sind auch die escalivada-Versionen (Salat mit gegrilltem und dann angemachtem Gemüse, in diesem Fall rote Paprikaschoten und Artischocken) mit Thunfisch, eingelegten Anchovis oder frittierten Sardellen. Oder die Tapas lomo de orza con patatas. Dahinter verbirgt sich langsam und lange gekochtes, dann faserig auseinandergerissenes Schweinefilet mit kleinen Kartoffelkugeln, Lorbeer und Pfefferkörnern. Der Clou bei allen drei Tapas ist die perfekte Würzung.

Weitere Spezialitäten

Des Weiteren begeisterten die ebenfalls gut, vorrangig mit Paprika gewürzten und mit Olivenöl servierten lacón-Stücke. Das ist gepökeltes Schweinefleisch aus dem Vorderbein des Tiers, konkret aus dem Bereich zwischen Schulter und Haxe.

Auch eine Do-it-yourself-Version eines pa amb oli wird gerne bestellt, wobei die Bestandteile einzeln serviert werden und man sich das geröstete Brot selbst mit Knoblauch, Ramallet-Tomate, Oliven und Olivenöl belegen kann – ein Aioli-Töpfchen wird ebenfalls dazu serviert.

Der cremiger Aioli-Dip rundet das Gericht ab. / Nele Bendgens

Mojama – eine besondere Delikatesse

Eine weitere Spezialität des Hauses ist Mojama, ein Produkt, das aus Thunfischfilets hergestellt wird, die einem Salz- und Trocknungsprozess unterzogen werden. Es wird an der Küste nahe Cádiz, aber auch bei Alicante hergestellt, und ist Carmelo bestens bekannt, stammt er doch aus der Nähe von Alicante. Doch im Normalfall kaufen sie ihre Zutaten, das Brot oder die Getränke bei Händlern in und um Artà herum.

„Wir kaufen gerne bei kleineren Produzenten ein, wobei das Wichtigste die Qualität ist – auch wenn damit unser Gewinn geringer ausfällt“, meint Ida, die früher in der Tourismusbranche und im Management von Landhotels gearbeitet hatte. „Covid hat uns zum Umdenken gebracht, wir wollten danach ein kleineres, aber eigenes Projekt zusammen machen – und so kamen wir auf die Gastronomie.“

Der Wermut im Mittelpunkt

Doch nun zum Schwerpunkt des Lokals, dem Wermut. Es stehen etwa 50 verschiedene zur Auswahl – von Mallorca und vom Festland. Und einer der bekannten Firma Espinaler auch vom Fass. Natürlich gibt es auch einen Haus-Wermut, den das Ehepaar zusammen mit einer Firma aus Barcelona produziert hat.

„Wir haben so lange probiert, bis er den für uns richtigen Geschmack hatte. Nicht zu süß, sondern trocken, sehr würzig mit Anis, Lavendel, Rosmarin, Lorbeer, Zitronenblättern und Pfefferminz. Er schmeckt frischer als andere“, sagt Ida, deren Mann viele Jahre seines Lebens in Barcelona verbracht und dort quasi mit der Wermut-Tradition gelebt hat.

Die Preise sind fair: Tapas 6,50–19 Euro, Glas Moritz-Bier vom Fass 0,5 Liter für 4 Euro, Glas Wermut 4–5 Euro.

Namensherkunft

Apropos, wer wissen will, wo der Name des Lokals herrührt: Ein Unterwassergebirge zwischen Mallorca und Ibiza ist nach dem Erfinder und Ingenieur Émile Baudot benannt – wobei die höchste Erhebung 1926 Meter misst.

