27,50 Euro fürs Torte-Aufschneiden: Kunden beschweren sich über Abzocke

Geburtstag auf Ibiza – das klingt schon nach einem teuren Vergnügen. Eine elfköpfige Freundesgruppe ließ den Geburtstagsabend im August in einem Restaurant ausklingen und zahlte am Ende stolze 697 Euro. Das macht rund 63,36 Euro pro Person, für Ibiza-Verhältnisse vermutlich noch im Rahmen.

Kostenlos gibt's nichts

Für Ärger sorgte allerdings nicht der Gesamtbetrag, sondern ein ganz bestimmter Aufpreis auf der Rechnung: 27,50 Euro für das Anschneiden der Torte. Und zwar für eine selbst mitgebrachte Geburtstagstorte.

Das Restaurant-Pannen-Profil @soycamarero auf X (ehemals Twitter), das mit dem Beitrag für Aufsehen gesorgt hat, kommentiert den Vorfall so: "Geburtstag auf Ibiza: Sie bringen eine Torte mit ins Restaurant, alles läuft gut, aber als Sie die Rechnung sehen, merken Sie, dass Ihnen das Anschneiden der Torte berechnet wurde, ohne dass man Sie vorher über diesen Aufpreis informiert hat. Findet ihr das in Ordnung oder nicht?"

Cumpleaños en Ibiza, llevan una tarta al restaurante y todo bien, pero al ver el ticket ven que se les cobró el corte de dicha tarta sin haberles preavisado de ese extra. ¿Lo veis correcto o no? pic.twitter.com/LF1XGUUB8k — Soy Camarero (@soycamarero) August 13, 2025

Die Reaktionen der Nutzer auf die Geschichte sind gemischt. Während einige um die Zukunft von Restaurantbesuchen bangen, gerade bei solchen Preisen, zeigen sich andere verständnisvoller.

Eine Nutzerin bringt ihre Fassungslosigkeit deutlich zum Ausdruck. „4,50 Euro für jedes Bier vom Fass!!! 5 Euro für jede Cola, 4 Euro für jedes Sprudelwasser, 4 Euro für jede Flasche stilles Wasser… Die 2,50 Euro pro Stück fürs Torte-Anschneiden finde ich schon heftig, aber die restlichen Preise sind einfach unglaublich. Was für ein Wahnsinn!“

Andere hingegen verteidigen die Preisgestaltung und können die Aufpreise nachvollziehen. „Das finde ich richtig. Wenn ich eine Torte mit ins Restaurant bringe, informiere ich mich vorher, ob das überhaupt erlaubt ist. Ich bringe Einwegteller, Löffel und meinen Tortenheber mit und schneide sie selbst. Was gar nicht geht: keinen Nachtisch bestellen, dem Personal zusätzliche Arbeit aufbürden und dann auch noch erwarten, dass das kostenlos ist“, schreibt einer der Verteidiger.

Zwischen Entrüstung und Verständnis mischt sich auch Skepsis. Ein Nutzer wundert sich über die Glaubwürdigkeit der Geschichte und fragt: „Warum ist das (die Rechnung) auf Italienisch? Ist das nicht Ibiza?“

Weitere Ibiza-Aufpreise

Es ist nicht der erste Vorfall mit fragwürdigen Aufpreisen auf Ibiza. Wenige Tage vorher hatte ein anderer Fall für Unmut gesorgt: Eine Restaurantbesucherin postete auf X eine Rechnung, auf der 12 Euro dafür verlangt wurden, dass eine Kellnerin ihre Handtasche an einen Tischhaken hängte, obwohl das Angebot zuerst abgelehnt, dann aber vom Personal durchgesetzt wurde. Erst nach Beschwerde wurde der Betrag wieder gestrichen.