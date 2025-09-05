63.327 Euro für Fisch, Wein und Pizza? So fake ist die Palmanova-Rechnung

Julio vom Restaurant Annabel will der Welt weismachen, dass es in seinem Restaurant eine Rechnung über 63.327 Euro gegeben hat. / Annabel/Instagram

Alle reden über diese vermeintliche 63.327-Euro-Rechnung, die ein angeblicher US-Superstar in einem Restaurant in Palmanova verursacht haben soll.

Eins muss einem bei diesem Eingangssatz schon komisch vorkommen. US-Superstar und Palmanova. Das passt noch nicht zusammen. Palmanova ist höchstens ein Mittelklasse-Urlaubsparadies, das dann doch eher Menschen aus Hull, Liverpool oder Manchester anzieht, weniger die Superreichen aus L. A. oder Miami.

Zugegeben, Palmanova hat sich nach Corona schon herausgeputzt, zurechtgemacht, ist aber bei weitem kein Puerto Portals oder Valldemossa. Palmanova hat auch keinen Hafen, in dem die 70-Meter-Yacht eines US-Regisseurs mal kurz ankert oder der Skipper per Schlauchboot 18 Pizzen und zwei Dutzend Pullen Champagner sowie für 45.000 Euro Fischspezialitäten an Bord schafft.

Ein Ausschnitt aus der vom Restaurant präsentierten Rechnung. / Annabel

Diese Rechnung wurde manipuliert

Und das ist bei Weitem nicht die einzige Merkwürdigkeit bei dieser Rechnung, die das Restaurant Annabel selbst gepostet hat. Die Rechnung oder das Bild wurden bearbeitet, manipuliert.

Da werden beispielsweise auf der Rechnung 17 Flaschen Dom Pérignon Rosé für jeweils 480 Euro aufgeführt, die in der Addition nur 160 Euro auf der Endrechnung ergeben statt 8.160 Euro. So beknackt ist kein Kassensystem.

War Photoshop aktiv? Das Bild wirkt zusammengesetzt gleich unter dem Risotto Carabinieri für 38 Euro.

Besonders auffällig sind die „Varios Pescados“ für 45.000 Euro. Verschiedene Fische. Umgerechnet wären das ungefähr 200 voll ausgewachsene Hummer oder zwei Kilo besten Kaviars. Der Wirt des Annabels tischt der "Bild-Zeitung" allerdings eine andere Rechnung auf. Angeblich stünden die verschiedenen Fische für drei Flaschen Wein der Marke Petrus, Jahrgang 1986. Im Einkauf gibt es die Flaschen ab 2.500 Euro aufwärts. In der Gastronomie würde dieser Wein normalerweise für den zweieinhalb bis dreifachen Preis verkauft werden. Wenn also der Petrus 86 einem Weinkenner für 15.000 Euro angedreht würde, gäbe es darauf von ihm nur eine Reaktion: Wucher! Und, ernsthaft, würde dieser Weinkenner eine Pizza zu diesem Tropfen ordern? Andere Speisen außer Pizza, Pasta und Risotto sind nicht vermerkt.

Eigenmächtig gleich Trinkgeld mit draufgesetzt

Ein richtiges Eigentor schießt sich das Annabels, indem es noch so dreist ist, 10 Prozent Trinkgeld auf die Rechnung zu addieren. Das wären 5748,90 Euro. Dieses einfach so mit auf die Rechnung zu packen, ist absolut illegal, zumal diese Summe auf dieser Rechnung nicht als Tipp, sondern als Tax – also Steuer – ausgewiesen ist. Auch wenn unten auf der Rechnung steht „optionale Bedienungsgebühr berechnet“, ändert das nichts. Es bleibt illegal.

Mumpitz, Kokolores und frei erfunden

Fazit: Das Ganze ist mindestens Gästeverarsche, Mumpitz, Kokolores und frei erfunden. Eins ist es aber auch: eine gigantische PR-Nummer. Jeder Besucher in Palmanova möge selbst seine Konsequenzen daraus ziehen.