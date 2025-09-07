Vegetarische Gastro-Oase auf Mallorca: Das Cal Reiet’s Table in Santanyí

Wir befinden uns in einem dieser wunderschönen historischen Herrenhäuser aus dem 19. Jahrhundert. Es ist behutsam und stilvoll renoviert, modernisiert und zu einem Hotel mit 15 Zimmern umgestaltet. Die Hauskatzen Thor und Tara streichen durchs Anwesen oder drapieren sich wie dazugehörige Dekoration auf der Couch.

Drumherum ein zauberhafter Garten, natürlich samt großem Pool. Das Restaurant lädt Hotelgäste wie Nicht-Hotelgäste ein, auf den von Pflanzen eingerahmten Terrassen oder im elegant gestalteten Inneren zu schmausen.

Hotel und Restaurant mit ganzheitlichem Lebensstil

Die Rede ist vom Hotel Cal Reiet Holistic Retreat bei Santanyí, ein Wellness-Hotel, das seit zehn Jahren existiert und das sich vorrangig verschiedenen Yoga-Varianten widmet – mehrere renommierte Yoga-Lehrer geben Kurse und Retreats – sowie der Meditation und anderen Entspannungstechniken. Hinzu kommen Achtsamkeits-Workshops sowie therapeutisch-heilende, energetische und kosmetische Behandlungen.

Die Besitzer sind die Schweizerin Petra Bensland und ihr schwedischer Ehemann Henning. „Wir wollten einen magischen Ort schaffen, an dem unsere Gäste Inspiration, Freude und innere Harmonie finden können. Bei allem, was wir tun, steht der Mensch im Mittelpunkt. Für uns ist ganzheitliches Leben ein Lebensstil“, sagt Bensland.

Das Hotel ist in einem Anwesen aus dem 19. Jahrhundert untergebracht. / Nele Bendgens

Vegetarische Gerichte mit kreativem Twist

Dazu gehört natürlich auch eine entsprechende Ernährung. Deshalb findet man im Restaurant Cal Reiet’s Table weder Wurst noch Fleisch noch Fisch. Die Ausrichtung ist vegetarisch – und zwar in einer Art und Weise, die auch Nicht-Vegetarier ob der Kreativität begeistern wird. Seit vergangenem Jahr sogar noch mehr. Dafür verantwortlich sind der neue Chefkoch Alejandro González Gómez und sein Team. Angeboten werden ein Frühstücksbuffet, ein dreigängiges Mittagsmenü (39 Euro), ein abendliches viergängiges Menü samt Amuse-Gueule (55 Euro) sowie À-la-carte-Gerichte.

Chefkoch Alejandro González und Hoteldirektor Rafael de Luque an einem der Außentische. / Nele Bendgens

Da wären etwa die Stücke eines Tomaten-Trios (Tomate Rosa, Birnen- und Kirschtomaten) mit Olivencreme, Meerfenchel und Kapuzinerkresse auf leicht scharfer Aguachile-Sauce, eine Mischung aus Chilischoten, Zitronensaft, Sojasauce, Zwiebel und Gurke. Nicht nur delikat, sondern auch farbenfroh, appetitlich und schön anzusehen.

Ebenfalls eine vegetarische Sünde wert ist die gefüllte Auberginenhälfte, in einer Papillote geschmort. Oder das trampó mit Kichererbsen, Erdbeerstückchen, Knoblauch, kantonesischer Sauce (Mix aus Sojasauce, Essig, Zucker und Gewürzen) und Aprikosenchutney.

Freund des Umami-Geschmacks

Für ein weiteres Gericht kombiniert Alejandro González würzige geschmorte Möhren mit Mais in Texturen (Mais-Miso-Sauce, Mousse, Kroketten) und pico de gallo (Tomate, Zwiebel, Koriander). Eine Cannellone überrascht, besteht sie doch nicht aus Nudelteig, sondern aus Selleriescheiben, gefüllt und belegt mit einem Pilzmix, Lauch sowie Porree und umrahmt von einer köstlichen Sauce aus Pilzen, Sahne, Ingwer und Knoblauch. Für González ist der asiatische Umami-Geschmack (so nennt man den fünften Geschmack neben süß, sauer, salzig und bitter) eine zentrale Ergänzung seiner Kreationen. Sie rührt von entsprechenden Gewürzen, Miso oder Sojasauce.

Geschmorte Möhren mit Mais-Texturen. / Nele Bendgens

Grundlage sind selbstverständlich beste Ausgangsprodukte – biologisch angebaut und möglichst von der Insel. Da sind sich Besitzer, Direktor Rafael de Luque Malagón und der Chefkoch einig.

Von Grund auf gelernt

González stammt aus Córdoba, hat dort das Kochen gelernt und lebt seit 2017 auf der Insel. Hier hat er unter anderem bei Chefkoch Rafa Sánchez im Hotel Maricel gearbeitet, seitdem kennt er auch Rafael de Luque, der damals die Direktorenstelle im Maricel bekleidete. González ist kein Vegetarier, aber Diabetiker Typ 1: „Deshalb muss ich auch auf meine Ernährung achten, und vegetarische Ernährung ist gut für mich.“ Als er das Jobangebot bekam, hat er sich intensiv mit dem Thema beschäftigt, gelesen, gelernt, ausprobiert und experimentiert. Nicht zu vergessen die Gespräche mit Köchen, die in diesem Bereich arbeiten. Was nun herausgekommen ist, kann sich absolut schmecken und sehen lassen.

Auch das Frühstück lässt sich als Nicht-Hotelgast genießen. Es ist natürlich auch vegetarisch und bietet für 35 Euro Eierspeisen, Käse, Mandelbutter, hausgemachte Marmeladen, Haselnusscreme und Joghurt, Hummus, Porridge, Müsli, Früchte, Smoothies, Gemüsesäfte, Mandelmilch und einige Desserts.

Gesunde Oase Cal Reiet’s Table Geöffnet täglich: 8.30–11 Uhr (Frühstück), 12–16 Uhr, 16–18 Uhr (nur kalte Snacks), 18.30–21 Uhr. Carrer de Cal Reiet, 80, Santanyí. Reservierung unter Tel.: 971-94 70 47, calreiet.com

Abonnieren, um zu lesen