Neue Dorfbar in Santa Maria del Camí: Das Café Comerç bietet Kuchen, Tapas und Tagesgerichte

Eine Dorfbar mit Essensangeboten in Santa Maria del Camí, zentral an der Plaça Hostals gelegen. So weit, so gut und scheinbar nichts Besonderes. Doch seit Ende vergangenen Jahres ist die Dominikanerin Nancy García die neue Betreiberin, und sie ist ein besonderer Mensch – herzlich, sympathisch und überaus engagiert. „Ich arbeite von frühmorgens bis nachts, aber es macht mir Freude, wenn ich zufriedene Gäste habe“, sagt sie. Mutig ist sie obendrein, denn das Café Comerç ist groß, sehr groß für eine Dorfbar. „Ich habe innen und auf der Terrasse 40 Vierertische, und ich beschäftige neun Mitarbeiter in Küche und Service.“ Das muss man erst einmal finanzieren und schaffen. Es ist ihre erste Erfahrung mit der Gastronomie, zuvor hatte sie schräg gegenüber acht Jahre lang einen Obst- und Gemüseladen, den „S’Hort des Padrí“ – und kennt daher im Dorf Hinz und Kunz. „Die Gäste kamen von Anfang an, die meisten fast jeden Tag. Wenn ihnen etwas gefällt, sind die Leute treu“, freut sich Nancy García.

Nancy García mit ihrem Sohn Sebastià Capó, der im Sommer aushilft. / Nele Bendgens

Neue Betreiberin mit viel Engagement

Auch die Besitzer vom Lokal Sa Sini, nur wenige Meter vom Café Comerç entfernt, waren regelmäßige Kunden im S’Hort des Padrí (wörtlich: Garten des Großvaters) und sind es im neuen Lokal. Die mittlerweile über 70-jährige Andrea Terrades, Tochter eines Mallorquiners und einer Französin und Ehefrau von Jaime Cañellas, des Besitzers vom Sa Sini, ist inselweit bekannt für ihre famosen Torten und Kuchen. Sie war gerne bereit, bei der Übernahme des Cafés zu helfen, und lehrte Nancy, die neben der Gesamtverantwortung auch noch das Backen übernimmt, die professionelle Kuchenherstellung. Sie gab ihr sogar die ein wenig abgeänderten, aber deswegen nicht minder leckeren Rezepte ihrer eigenen Kuchen. Wenn im Herbst und Frühjahr die Radfahrer kommen, dann sind etwa zehn bis zwölf verschiedene Kuchen im Angebot. Tipp: der Schokokuchen mit Pistaziencreme! „Radfahrer mögen Süßes, und sie kommen in Scharen“, weiß Nancy García. Das Lokal ist denn auch der Treffpunkt der Radsportgruppe von Santa Maria, und Radfahrer zieren als Motiv Wandgemälde und Bilder.

Quinoa-Salat mit Avocado, Lachs, Mango. / Nele Bendgens

Treffpunkt für Einheimische und Radfahrer

Nancy García macht bereits um 6 Uhr morgens auf. Im Café Comerç lässt sich vom Frühstück über das Mittagessen bis hin zum Abendessen durchgehend speisen. Einer ihrer Stammkunden ist übrigens der Kunstmäzen Michael Horbach. Die Fotos von Santa Maria an der Wand sind von ihm und dem Fotografen Miquel Frontera. Horbach war es auch, der uns den Tipp gab, hier einmal vorbeizuschauen. Danke dafür!

Nicht zu übersehen: die Außenterrasse. / Nele Bendgens

Die Auswahl ist groß und reicht von Croissant, Ensaimada, belegten Bocadillos, Toasts und pa amb oli über Tapas und Salate wie der Quinoa-Lachs-Avocado-Sesam-Salat bis zu Hotdogs und Hamburgern. Letztere sind von guter Qualität, nicht mit fertig gekauften Pattys, sondern mit frisch geformten Rindfleisch-Hack. Den weiteren Belag kann man sich auch individuell zusammenstellen. So kostet ein Hamburger mit 120 Gramm Rindfleisch, etwas Salat, gebratenem Schinken, karamellisierten Zwiebeln und einem Spiegelei gerade einmal 6,50 Euro. „Zu mir kommt auch die Dorfjugend“, sagt Nancy García, „und die kann sich so für 10 Euro ein Getränk und den Hamburger mit Pommes frites leisten.“

Lokale Zutaten zu fairen Preisen

Mittags gibt es ein täglich wechselndes Tagesgericht, das zusammen mit einem Nachtisch und einem Getränk zwischen 10 und 12 Euro kostet. Am Testtag war das ein Rindergulasch mit Erbsen, Reis und Pommes frites. Es kann aber auch mal ein Seehecht mit grüner Sauce, ein Kabeljau aus dem Ofen à la mallorquina mit Rosinen, Pinienkernen und Tomaten, ein Secreto-Stück mit Orangensauce und Süßkartoffeln oder ein Kotelett mit Beilagen sein. Die Zutaten wie Obst und Gemüse bezieht sie von ihrer Nachfolgerin aus dem S’Hort des Padrí oder direkt von ihrem Schwiegervater. Auch das Brot kommt vom örtlichen Bäcker. „Ich kaufe das meiste auf Mallorca – damit tue ich meinen Gästen etwas Gutes und auch meiner zweiten Heimat und der Heimat meines mallorquinischen Mannes.“

Die Preise: Gebäck 0,60–2 Euro, Bocadillos und Toasts 3–8 Euro, Pa amb Oli 7,60–1 1,50 Euro, Tapas und Variat 8 Euro, Burger 5–7,50 Euro, andere Snacks 4,50–10 Euro, Kuchen 5–6 Euro.

Abonnieren, um zu lesen