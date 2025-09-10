Pizza- und Pasta-Lokal L'Osteria jetzt auch offiziell auf Mallorca eröffnet

Da arbeitet man monatelang auf diesen Abend hin, und dann das: Zur Eröffnung der ersten Spanien-Filiale der deutschen Systemgastronomie-Kette L'Osteria schüttete es wie aus Kübeln. Was für Mallorca eine gute Nachricht war - endlich ergiebiger Regen! -, war für das Gastronomen-Team eine Herausforderung: Statt sich auch über die Terrasse zu verteilen, drängten sich die rund 450 geladenen Gäste - Kinder waren ausdrücklich mit eingeladen - im Innenraum des Lokals am Rande des Mallorca Fashion Outlets (ehemals Festival Park) in Marratxí.

Der Euphorie des Betreibers Jan Hausen tat das keinen Abbruch. Bevor er das Band des Restaurants durchschnitt, begrüßte er unter den Gästen die angereisten Weggefährten der Gastrokette, die lokalen Partner, die Lieferanten und natürlich die Mitarbeiter. Hausens Tochter Alissa überreichte ihnen allen Blumensträuße. "Passt L'Osteria zu Mallorca?", fragte Hausen rhetorisch und lieferte die Antwort gleich mit: "Die Insel ist genauso vielfältig wie wir. Genauso wie Mallorca bringt unser Restaurant ganz viele Menschen zusammen."

L'Osteria Franchisenehmer Jan Hausen (re.) begrüßte bei der Eröffnung auch den Besitzer des Lokals Alex Calvo. / Ciro Krauthausen

Unter den Gästen auch deutsche Insel-Prominenz

Passend dazu trug Ramón Servalls i Batle, der Geschäftsführer des Weinguts Macià Batle, auf seiner Xeremia, dem mallorquinischen Dudelsack, gemeinsam mit einem Flöten-Spieler und Trommler ein mallorquinisches Begrüßungsständchen vor.

Mallorquinische Begrüßungsständchen von Ramon Servalls i Batle (re.) bei der Eröffnung von L'Osteria. / Ciro Krauthausen

Unter den sowohl spanischen als auch deutschen Gästen war auch viel Insel-Prominenz, darunter etwa die Schauspielerin Tina Ruland, der Sportmoderator Jörg Dahlmann oder das Influencer- und Immobilienmaklerpaar Britt und Alex Jolig. Zu ihrer aller Unterhaltung boten die Gastgeber unter anderem ein Tänzerinnen- und Tänzerteam der Showbühne Lío, eine Zaubershow sowie ein DJ-Set von Gitta Saxx auf.

Und natürlich gab es auch Pizza und Pasta. In Betrieb ist die Mallorca-Filiale von L'Osteria bereits seit dem 29. Juli. Das gastronomische Konzept ist, von einigen lokalen Tupfern einmal abgesehen, mit dem in Deutschland identisch. Auch die Preise ähneln sich. Insgesamt verfügt die Franchise-Kette eigenen Angaben zufolge über rund 200 Restaurants in neun Ländern.

Jan Hausen ist Franchisenehmer für Spanien und betreibt bereits in Niedersachsen zehn L'Osterias. Dem Standort beim Mallorca Fashion Outlet sollen nach ersten Planungen noch zwei weitere auf der Insel folgen, bevor es dann möglicherweise aufs Festland geht.